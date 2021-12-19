Мы видим территорию России на глубину до 400 километров, – Данилов
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Украина видит территорию России на глубину до 400 км. СНБО следит за ситуацией на границе.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал в интервью "Апостроф ТВ" секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, сегодня СНБО не видит опасности на границе, однако не исключает, что она может появиться в любой момент.
"Мы четко понимаем, что находится на расстоянии до 400 километров до нашей границы. Мы понимаем, что это за группировки, знаем их численность, оснащение. У нас все это под контролем. Информацию от соответствующих ведомств получаем каждый день", - заявил он.
Топ комментарии
+31 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Где вы ссуки были в 14 ???
Зря мы иногда женщин в некомпетентности обвиняем! А ведь чего тут только не писали