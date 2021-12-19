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Мы видим территорию России на глубину до 400 километров, – Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы видим территорию России на глубину до 400 километров, – Данилов

Украина видит территорию России на глубину до 400 км. СНБО следит за ситуацией на границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал в интервью  "Апостроф ТВ" секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, сегодня СНБО не видит опасности на границе, однако не исключает, что она может появиться в любой момент.

"Мы четко понимаем, что находится на расстоянии до 400 километров до нашей границы. Мы понимаем, что это за группировки, знаем их численность, оснащение. У нас все это под контролем. Информацию от соответствующих ведомств получаем каждый день", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия использует против Украины "пятую колонну", - Данилов
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Топ комментарии
+31
А що відбувається в ОП-не бачимо...
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19.12.2021 08:27
+20
И это хорошо. А еще лучше будет, когда новый президент скажет : Мы покрываем лапотную орду нашими ракетами с ядерными боеголовками на 2000 км. Дальше не надо, это уже територия Новокитая.
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19.12.2021 08:29
+17
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19.12.2021 08:36
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Ещё раз напоминаю, что ПРИЛИЧНЫЕ люди не писдят!!!
Где вы ссуки были в 14 ???
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19.12.2021 11:08 Ответить
Пшол вон... ЧМО...тупое
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19.12.2021 11:11 Ответить
Ипало прикрой
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19.12.2021 11:13 Ответить
Безсовестное чудовище, мать родную ты свою давно видел? Как можно быть такой мразью , бросить родную мать на оккупированной территории и вообще не общаться? Бабушка концы с концами еле сводит. Ростила, кормила, одевала, жопу мыла ...
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19.12.2021 11:05 Ответить
Я не понял кому это и про кого ????
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19.12.2021 11:07 Ответить
Это про Данилова, того который собак красил в цвет волков и продавал
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19.12.2021 11:09 Ответить
Правда????
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19.12.2021 11:12 Ответить
Да. Загугли. Та и видео есть в интернете с бабулькой.
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19.12.2021 11:13 Ответить
Ок!
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19.12.2021 11:16 Ответить
Данилов Гнида и это знают все,и Стукачок...100 пудов...
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19.12.2021 11:15 Ответить
не мы видим, а Глобал Хоук...а с нами немножко делятся инфой... совсем чуть-чуть...для того, чтобы х.л.о знало от своих кротов, что за ним наблюдают))))
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19.12.2021 11:35 Ответить
Вы как в том анекдоте, " пришел лесник и всех помирил'".
Зря мы иногда женщин в некомпетентности обвиняем! А ведь чего тут только не писали
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19.12.2021 11:46 Ответить
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