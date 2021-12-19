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Ми бачимо територію Росії на глибину до 400 кілометрів, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми бачимо територію Росії на глибину до 400 кілометрів, - Данілов

Україна бачить територію Росії на глибину до 400 кілометрів. РНБО стежить за ситуацією на кордоні.

Як інфоомує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив у інтерв'ю  "Апостроф ТВ" секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, сьогодні РНБО не бачить небезпеки на кордоні, проте не виключає, що вона може з'явитися в будь-який момент.

"Ми чітко розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 кілометрів до нашого кордону. Ми розуміємо, що це за угруповання, знаємо їх чисельність, оснащення. У нас все це під контролем. Інформацію від відповідних відомств отримуємо щодня", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія використовує проти України "п'яту колону", - Данілов
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Топ коментарі
+31
А що відбувається в ОП-не бачимо...
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19.12.2021 08:27
+20
И это хорошо. А еще лучше будет, когда новый президент скажет : Мы покрываем лапотную орду нашими ракетами с ядерными боеголовками на 2000 км. Дальше не надо, это уже територия Новокитая.
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19.12.2021 08:29
+17
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19.12.2021 08:36
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Ещё раз напоминаю, что ПРИЛИЧНЫЕ люди не писдят!!!
Где вы ссуки были в 14 ???
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19.12.2021 11:08 Відповісти
Пшол вон... ЧМО...тупое
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19.12.2021 11:11 Відповісти
Ипало прикрой
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19.12.2021 11:13 Відповісти
Безсовестное чудовище, мать родную ты свою давно видел? Как можно быть такой мразью , бросить родную мать на оккупированной территории и вообще не общаться? Бабушка концы с концами еле сводит. Ростила, кормила, одевала, жопу мыла ...
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19.12.2021 11:05 Відповісти
Я не понял кому это и про кого ????
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19.12.2021 11:07 Відповісти
Это про Данилова, того который собак красил в цвет волков и продавал
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19.12.2021 11:09 Відповісти
Правда????
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19.12.2021 11:12 Відповісти
Да. Загугли. Та и видео есть в интернете с бабулькой.
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19.12.2021 11:13 Відповісти
Ок!
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19.12.2021 11:16 Відповісти
Данилов Гнида и это знают все,и Стукачок...100 пудов...
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19.12.2021 11:15 Відповісти
не мы видим, а Глобал Хоук...а с нами немножко делятся инфой... совсем чуть-чуть...для того, чтобы х.л.о знало от своих кротов, что за ним наблюдают))))
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19.12.2021 11:35 Відповісти
Вы как в том анекдоте, " пришел лесник и всех помирил'".
Зря мы иногда женщин в некомпетентности обвиняем! А ведь чего тут только не писали
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19.12.2021 11:46 Відповісти
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