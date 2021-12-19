Ми бачимо територію Росії на глибину до 400 кілометрів, - Данілов
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Україна бачить територію Росії на глибину до 400 кілометрів. РНБО стежить за ситуацією на кордоні.
Як інфоомує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив у інтерв'ю "Апостроф ТВ" секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, сьогодні РНБО не бачить небезпеки на кордоні, проте не виключає, що вона може з'явитися в будь-який момент.
"Ми чітко розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 кілометрів до нашого кордону. Ми розуміємо, що це за угруповання, знаємо їх чисельність, оснащення. У нас все це під контролем. Інформацію від відповідних відомств отримуємо щодня", - заявив він.
Топ коментарі
+31 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар19.12.2021 08:27
+20 Кот Бегемот b96e8d54
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+17 Огусто
показати весь коментар19.12.2021 08:36
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Где вы ссуки были в 14 ???
Зря мы иногда женщин в некомпетентности обвиняем! А ведь чего тут только не писали