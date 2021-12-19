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Новости За рубежом
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Россия (91316) США (23209) Швейцария (523) экстрадиция (548) медиа (159)

Швейцария выдала в США российского бизнесмена Клюшина, сотрудничавшего с российскими властями

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Швейцария выдала в США российского бизнесмена Клюшина, сотрудничавшего с российскими властями

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, подозреваемый в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов, был экстрадирован из Швейцарии в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Медуза со ссылкой на Минюст Швейцарии.

18 декабря россиянина передали американским силовикам в Цюрихе, они сопровождали его на рейс в Штаты.

Владислав Клюшин известен сотрудничеством с российскими властями. Он владеет ООО "М13", которое снабжает услуги мониторинга СМИ и социальных сетей для администрации президента РФ.

РосСМИ также пишут о его сотрудничестве с федеральными министерствами России и другими госорганами.

Кроме того, Клюшина называют бывшим владельцем популярного в РФ политического телеграмм-канала "Незыгарь".

Владельца "М13" арестовали в Швейцарии в марте 2021 года по запросу США. Его адвокат утверждает, что обвинения в финансовых махинациях якобы являются лишь поводом для "преследования" Клюшина по политическим мотивам.

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Топ комментарии
+13
Це відповідь Байдена на перший пункт хотелок ..уйла?
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19.12.2021 09:27
+11
Я так понимаю Фирташ в Австрии серьезно напрягся .
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19.12.2021 09:57
+9
Стаття розміщена о 9:20 українською та о 9:56 російською. Переходь на українську версію.
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19.12.2021 10:19
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Це відповідь Байдена на перший пункт хотелок ..уйла?
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19.12.2021 09:27 Ответить
дивлячись на обличчя-воно інтелектуал...
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19.12.2021 09:32 Ответить
Незыгарь - а что слово это хоть означает ?
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19.12.2021 09:36 Ответить
не поленился - погуглил
Название «Незыгарь» отсылает к имени журналиста и политолога Михаила Зыгаря, автора книги «Вся кремлёвская рать», и «намекает на вхожесть авторов в кремлёвские кулуары»[1]. Также название указывает, что от публикаций в канале ожидается нечто прямо противоположное позиции Зыгаря[2]:262. Связь с каналом сам Зыгарь отвергает[3].
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19.12.2021 09:57 Ответить
Є зигарь, а цей не зигарь. Так же як і Безугла. Є з углом, а ця без угла. Безхатька, кароче.
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19.12.2021 10:21 Ответить
Є Сталіна і Тракторіна. А є не Сталіна ...
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19.12.2021 10:48 Ответить
Угол це на мардовском кут. Так шо безугла це мардва, хотя у мардвы приставок нет, так шо мардюкизм. На грецеском кут - это хер.
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19.12.2021 11:45 Ответить
прекрасно!
плешивый еще за Сноудена ответит =)
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19.12.2021 09:37 Ответить
КАК ЩЕНКОВ ОТЪИМЕЛИ )))))))))))))))
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19.12.2021 09:38 Ответить
а нашего когда выдадут? уже 10 лет прошло?)
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19.12.2021 09:39 Ответить
Пока деньги у него есть, то не выдадут
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19.12.2021 10:14 Ответить
У нас же шефиры сидят прямиком в ОП и недурно себя чувствуют.
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19.12.2021 09:43 Ответить
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО ЕГО ОПУСТИТЬ И ОТПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ОН ПРИВСЕЛЮДНО ПОЖАЛ ПУТИНУ-ХЙЛУ РУКУ !)
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19.12.2021 09:56 Ответить
Я так понимаю Фирташ в Австрии серьезно напрягся .
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19.12.2021 09:57 Ответить
А коломойский вОвремя свалил из Швейцарии...
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19.12.2021 10:42 Ответить
Странно. Не впервые замечаю: статья размещена секунды назад, а к ней уже с десяток комментариев. А это как???
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19.12.2021 09:59 Ответить
Стаття розміщена о 9:20 українською та о 9:56 російською. Переходь на українську версію.
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19.12.2021 10:19 Ответить
Ага!!! Понял, благодарю.
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19.12.2021 10:20 Ответить
невже українською почали спершу виставляти, може й пишуть спочатку українською? бо раніш було навпаки, спочатку кацапською, а потім кривий машинний переклад українською.
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19.12.2021 10:41 Ответить
Так, пару місяців як.
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19.12.2021 10:43 Ответить
кацапокремлівському спруту обривають щупальця,щоб до голови добратись.
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19.12.2021 10:01 Ответить
И КОЛОМОЙСКОГО ПОРА АРЕСТОВАТЬ И ПЕРЕДАТЬ США !!!
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19.12.2021 10:17 Ответить
нажаль німожліва, Конституція України забороняє, а от вивезти, його наприклад в якусь сусідню країну, щоб там "затримали" і передали було би норм, а потім так знизати плечима і сказати, сам винен, не треба було їхати, то ж знав, висловити глибоку занепокоєність і таке інше
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19.12.2021 10:43 Ответить
Та ладно не можливо, було б бажання. Зібралося б хлопців сотні 3-4 скрутили скотчем, у мішок поклали у самолет до штатів закинули і усе - хай летить.
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19.12.2021 11:39 Ответить
таки да, було би бажання, а як завжди придумається.
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19.12.2021 13:06 Ответить
Граштанину сруленда можа.
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19.12.2021 11:50 Ответить
Повезло чуваку,в Швейцарии был,в Альпах на лыжах катался....
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19.12.2021 10:30 Ответить
Катался как швейцарский сыр в масле.
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19.12.2021 10:51 Ответить
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19.12.2021 10:40 Ответить
А яка різниця? Просто відбудеться ротація.
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19.12.2021 10:48 Ответить
👍👍👍
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19.12.2021 11:41 Ответить
На китайском правильна пида - кожаный бугор.
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19.12.2021 11:51 Ответить
..а Зеля сцыт.. и молча, со своим зеборделем обслуживает папика Беню, отрабатывая свою окружную зарплату от чОтких пацанчиков.., бо дебилы понавыбыралы..(
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19.12.2021 13:40 Ответить
 
 