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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (3175) Саакашвили (3210) экстрадиция (562)

Экстрадиция Саакашвили в Украину, - юридическая чушь, - власти Грузии

Экстрадиция Саакашвили в Украину, - юридическая чушь, - власти Грузии

Грузия не собирается передавать Украине задержанного гражданина нашей страны Михеила Саакашвили.

Об этом сказала журналистам на брифинге вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News Georgia.

"Экстрадиция в Украину из Грузии происходит только в том случае, когда человек, выдачу которого требует другая сторона, там привлечен к уголовной ответственности. Я не думаю, по крайней мере не знаю, чтобы Саакашвили был привлечен к уголовной ответственности в Украине. Поэтому разговоры об экстрадиции являются правовым бессмыслием, то есть нонсенсом", - сказала она.

Цулукиани подчеркнула, что Саакашвили не могут передать Киеву для отбывания тюремного срока, к которому его приговорил грузинский суд. По словам вице-премьера, у Грузии "нет никакого желания" делать это.

"Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, в Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого", - подытожила она.

Читайте: Саакашвили продолжает голодовку и, наверное, откажется от экстрадиции, - адвокат Чивиашвили

На родине Саакашвили обвиняется в должностных преступлениях, среди которых растрата государственных средств на представительские расходы, а также помилование лиц, виновных в уголовных преступлениях. По двум делам ему заочно вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела находятся в судебном производстве.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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Топ комментарии
+9
Миша попал...и попал конкретно..
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04.10.2021 15:50
+4
ага.. передавайте его нам лет через 10..
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04.10.2021 15:51
+4
Виртуальный офис, виртуальный руководитель и такие же виртуальные решения)
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04.10.2021 15:57
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Миша попал...и попал конкретно..
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04.10.2021 15:50 Ответить
- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием, - пафосно ответил Чарушкин

- За баллотированного двух небаллотированных дают.(с)
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04.10.2021 16:05 Ответить
Та не думаю. Все іде за його планом. Він же знав, що трапиться
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04.10.2021 19:19 Ответить
Так и не нужно. Лишь бы наши страны из-за этого неугомонного не ссорились. Хватит нам и так врагов.
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04.10.2021 15:50 Ответить
Это ты о себе? У них, в отличии от тебя есть гордость. А посадют, не сомневайся, это не VOLVO XC 70? Это страна.
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04.10.2021 15:58 Ответить
ага.. передавайте его нам лет через 10..
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04.10.2021 15:51 Ответить
А пока Яреська пусть учиться сушить борщевой набор.Будет Мишке в посылках пересылать,а то ведь 10 лет....Не наездишся.
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04.10.2021 15:58 Ответить
так через 10 лет с мышкиной игрушки для младой яреськи ничче не останется
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04.10.2021 16:01 Ответить
Через 10 лет с грузинской тюрьмы может выйти не Миша,а Маша.
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04.10.2021 16:11 Ответить
Чтобы вкатать еще 10 лет. Зелени у власти уже не будет.
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04.10.2021 16:26 Ответить
Теоретично можливо. От справа за незаконний перетин кордону України. Він же перетнув кордон поза межею прикордонного контролю.
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04.10.2021 15:52 Ответить
Ну там штраф. Яреська с зарплаты внесёт.
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04.10.2021 15:55 Ответить
Яке має значення, хто внесе. Тут тільки політичні домовленності вирішать долю Саакашвілі.

От іще вихід - відбування покарання на "Батьківщині". Ну, а потім помилування. Добитися можна будь чого, єдина ціна цієї "домовленості" буде яка? Що взамін?
І з іншої точки зору, навіщо Зеленському, людина, яка завтра може оголосити його "баригою"?
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04.10.2021 16:31 Ответить
Сильно переоцененная личность. Посидит пару лет, потом сможет подавать прошения о помиловании.
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04.10.2021 16:54 Ответить
Ну, це дискусійне питання. Думаю, що його сидіння влаштовує і владу Грузії, і владу України, та Кремль буде задоволений. Так що вихід Саакашвілі на волю малоймовірний. Ну, хіба старші брати з Заходу натиснуть
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04.10.2021 17:03 Ответить
Тебе посодють, а ты не воруй! (с) Это же классика.
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04.10.2021 17:06 Ответить
А то что Офис Простых Решений остался без руководителя не является веской причиной для экстрадиции?
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04.10.2021 15:53 Ответить
Борщ стынет же.
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04.10.2021 15:56 Ответить
Виртуальный офис, виртуальный руководитель и такие же виртуальные решения)
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04.10.2021 15:57 Ответить
Офис простые рога и быстрые копыта
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04.10.2021 23:28 Ответить
Михо переоценил свои возможности и популярность в Грузии.... таперь буцыгарня и на долго... ну разве что попросит прощения и выпустят досрочно...
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04.10.2021 16:01 Ответить
а ніхто не розглядає варіант, що в грузинській тюрмі Карлсон розпочне колотися про махінації Зе?
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04.10.2021 16:07 Ответить
А що йому заважало колотись, наприклад з Амстердаму?
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04.10.2021 16:09 Ответить
да сажайте его уже побыстрее... нам реально пох на него.
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04.10.2021 16:07 Ответить
Ну и слава богу...
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04.10.2021 16:10 Ответить
Міхо з породи тих політиків, яким потрібен рух навколо нього, позитивний чи негативний не має значення, спокійно працювати він ніде не може.
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04.10.2021 16:12 Ответить
Я б його і політиком не називала. Пройдисвіт, та й все.
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05.10.2021 01:25 Ответить
Гражданин вашей страны это если при нем паспорт Грузии а если при нем паспорт Украины то он гражданин Украины
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04.10.2021 16:12 Ответить
А якщо обидва паспорта є?
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04.10.2021 16:14 Ответить
а это уже какой паспорт показал
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04.10.2021 16:24 Ответить
Подвійне , потріне і т.д громадянство в Україні незаконне (хоча деякі користуються )
А , судячи по його проникненню у Грузію, Міхо не тільки не позбавився громадянства Грузії - а й має на батьківщині великі інтереси
Не знаю , що там у Грузії з подвійним громадянством, але судити та садити його будуть як громадянина Грузії за злочини вчинені на території Грузії !!!
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04.10.2021 19:58 Ответить
А шпаргалки грузинам теперь песков с лавровым пишет. Ну прямо один стиль.
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04.10.2021 16:20 Ответить
Зелёным он и сам не нужен. Только воровать мешает
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04.10.2021 16:24 Ответить
Радость москалей зашкаливает.Ну ещё бы!Отдал власть на демократических выборах без попыток узурпации.Такого москали не простят никому
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04.10.2021 17:07 Ответить
говорить Зе "не віддасте нам Карлсона не будемо купувати Грузинське". так звані Зе-санкції проти Грузії можуть вчинити підвласні Зе - олігархам бізнесмени. в креслах нашої влади - покидьки. вони здатні
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04.10.2021 17:43 Ответить
Ліпше поставити так умови Раші - але кишка тонка ... пока ...
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04.10.2021 20:01 Ответить
Не для того этого ********* выманили с незалежной
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04.10.2021 23:18 Ответить
 
 