Экстрадиция Саакашвили в Украину, - юридическая чушь, - власти Грузии

Грузия не собирается передавать Украине задержанного гражданина нашей страны Михеила Саакашвили.

Об этом сказала журналистам на брифинге вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News Georgia.

"Экстрадиция в Украину из Грузии происходит только в том случае, когда человек, выдачу которого требует другая сторона, там привлечен к уголовной ответственности. Я не думаю, по крайней мере не знаю, чтобы Саакашвили был привлечен к уголовной ответственности в Украине. Поэтому разговоры об экстрадиции являются правовым бессмыслием, то есть нонсенсом", - сказала она.

Цулукиани подчеркнула, что Саакашвили не могут передать Киеву для отбывания тюремного срока, к которому его приговорил грузинский суд. По словам вице-премьера, у Грузии "нет никакого желания" делать это.

"Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, в Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого", - подытожила она.

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На родине Саакашвили обвиняется в должностных преступлениях, среди которых растрата государственных средств на представительские расходы, а также помилование лиц, виновных в уголовных преступлениях. По двум делам ему заочно вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела находятся в судебном производстве.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.