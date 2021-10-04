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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1831) Саакашвілі Міхеіл (2153) екстрадиція (429)

Екстрадиція Саакашвілі в Україну - юридична нісенітниця, - влада Грузії

Екстрадиція Саакашвілі в Україну - юридична нісенітниця, - влада Грузії

Грузія не збирається передавати Україні затриманого громадянина нашої країни Міхеіла Саакашвілі.

Про це сказала журналістам на брифінгу віцепрем'єр Грузії Тея Цулукіані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News Georgia.

"Екстрадиція в Україну з Грузії відбувається тільки в тому випадку, коли людина, видачу якої вимагає інша сторона, там притягнута до кримінальної відповідальності. Я не думаю, принаймні не знаю, щоб Саакашвілі був притягнутий до кримінальної відповідальності в Україні. Тому розмови про екстрадицію є правовим безглуздям, тобто нонсенсом", - сказала вона.

Цулукіані підкреслила, що Саакашвілі не можуть передати Києву для відбування тюремного терміну, до якого його засудив грузинський суд. За словами віцепрем'єра, у Грузії "немає ніякого бажання" робити це.

"Якщо ми говоримо про те, щоб передати Саакашвілі Україні, щоб він відсидів тюремний термін, який йому присудив грузинський суд, в Україні, то у нас немає ніякого бажання. Немає ніякої правової доцільності для цього", - підсумувала вона.

На батьківщині Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах, серед яких розтрата державних коштів на представницькі витрати, а також помилування осіб, винних у кримінальних злочинах. По двох справах йому заочно винесено вирок, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років, інші справи зараз у судовому провадженні.

Читайте також: Саакашвілі продовжує голодування і, напевно, відмовиться від екстрадиції, - адвокат Чівіашвілі

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Топ коментарі
+9
Миша попал...и попал конкретно..
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04.10.2021 15:50
+4
ага.. передавайте его нам лет через 10..
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04.10.2021 15:51
+4
Виртуальный офис, виртуальный руководитель и такие же виртуальные решения)
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04.10.2021 15:57
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Миша попал...и попал конкретно..
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04.10.2021 15:50 Відповісти
- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием, - пафосно ответил Чарушкин

- За баллотированного двух небаллотированных дают.(с)
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04.10.2021 16:05 Відповісти
Та не думаю. Все іде за його планом. Він же знав, що трапиться
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04.10.2021 19:19 Відповісти
Так и не нужно. Лишь бы наши страны из-за этого неугомонного не ссорились. Хватит нам и так врагов.
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04.10.2021 15:50 Відповісти
Это ты о себе? У них, в отличии от тебя есть гордость. А посадют, не сомневайся, это не VOLVO XC 70? Это страна.
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04.10.2021 15:58 Відповісти
ага.. передавайте его нам лет через 10..
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04.10.2021 15:51 Відповісти
А пока Яреська пусть учиться сушить борщевой набор.Будет Мишке в посылках пересылать,а то ведь 10 лет....Не наездишся.
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04.10.2021 15:58 Відповісти
так через 10 лет с мышкиной игрушки для младой яреськи ничче не останется
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04.10.2021 16:01 Відповісти
Через 10 лет с грузинской тюрьмы может выйти не Миша,а Маша.
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04.10.2021 16:11 Відповісти
Чтобы вкатать еще 10 лет. Зелени у власти уже не будет.
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04.10.2021 16:26 Відповісти
Теоретично можливо. От справа за незаконний перетин кордону України. Він же перетнув кордон поза межею прикордонного контролю.
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04.10.2021 15:52 Відповісти
Ну там штраф. Яреська с зарплаты внесёт.
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04.10.2021 15:55 Відповісти
Яке має значення, хто внесе. Тут тільки політичні домовленності вирішать долю Саакашвілі.

От іще вихід - відбування покарання на "Батьківщині". Ну, а потім помилування. Добитися можна будь чого, єдина ціна цієї "домовленості" буде яка? Що взамін?
І з іншої точки зору, навіщо Зеленському, людина, яка завтра може оголосити його "баригою"?
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04.10.2021 16:31 Відповісти
Сильно переоцененная личность. Посидит пару лет, потом сможет подавать прошения о помиловании.
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04.10.2021 16:54 Відповісти
Ну, це дискусійне питання. Думаю, що його сидіння влаштовує і владу Грузії, і владу України, та Кремль буде задоволений. Так що вихід Саакашвілі на волю малоймовірний. Ну, хіба старші брати з Заходу натиснуть
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04.10.2021 17:03 Відповісти
Тебе посодють, а ты не воруй! (с) Это же классика.
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04.10.2021 17:06 Відповісти
А то что Офис Простых Решений остался без руководителя не является веской причиной для экстрадиции?
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04.10.2021 15:53 Відповісти
Борщ стынет же.
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04.10.2021 15:56 Відповісти
Виртуальный офис, виртуальный руководитель и такие же виртуальные решения)
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04.10.2021 15:57 Відповісти
Офис простые рога и быстрые копыта
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04.10.2021 23:28 Відповісти
Михо переоценил свои возможности и популярность в Грузии.... таперь буцыгарня и на долго... ну разве что попросит прощения и выпустят досрочно...
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04.10.2021 16:01 Відповісти
а ніхто не розглядає варіант, що в грузинській тюрмі Карлсон розпочне колотися про махінації Зе?
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04.10.2021 16:07 Відповісти
А що йому заважало колотись, наприклад з Амстердаму?
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04.10.2021 16:09 Відповісти
да сажайте его уже побыстрее... нам реально пох на него.
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04.10.2021 16:07 Відповісти
Ну и слава богу...
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04.10.2021 16:10 Відповісти
Міхо з породи тих політиків, яким потрібен рух навколо нього, позитивний чи негативний не має значення, спокійно працювати він ніде не може.
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04.10.2021 16:12 Відповісти
Я б його і політиком не називала. Пройдисвіт, та й все.
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05.10.2021 01:25 Відповісти
Гражданин вашей страны это если при нем паспорт Грузии а если при нем паспорт Украины то он гражданин Украины
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04.10.2021 16:12 Відповісти
А якщо обидва паспорта є?
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04.10.2021 16:14 Відповісти
а это уже какой паспорт показал
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04.10.2021 16:24 Відповісти
Подвійне , потріне і т.д громадянство в Україні незаконне (хоча деякі користуються )
А , судячи по його проникненню у Грузію, Міхо не тільки не позбавився громадянства Грузії - а й має на батьківщині великі інтереси
Не знаю , що там у Грузії з подвійним громадянством, але судити та садити його будуть як громадянина Грузії за злочини вчинені на території Грузії !!!
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04.10.2021 19:58 Відповісти
А шпаргалки грузинам теперь песков с лавровым пишет. Ну прямо один стиль.
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04.10.2021 16:20 Відповісти
Зелёным он и сам не нужен. Только воровать мешает
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04.10.2021 16:24 Відповісти
Радость москалей зашкаливает.Ну ещё бы!Отдал власть на демократических выборах без попыток узурпации.Такого москали не простят никому
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04.10.2021 17:07 Відповісти
говорить Зе "не віддасте нам Карлсона не будемо купувати Грузинське". так звані Зе-санкції проти Грузії можуть вчинити підвласні Зе - олігархам бізнесмени. в креслах нашої влади - покидьки. вони здатні
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04.10.2021 17:43 Відповісти
Ліпше поставити так умови Раші - але кишка тонка ... пока ...
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04.10.2021 20:01 Відповісти
Не для того этого ********* выманили с незалежной
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04.10.2021 23:18 Відповісти
 
 