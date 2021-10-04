Екстрадиція Саакашвілі в Україну - юридична нісенітниця, - влада Грузії
Грузія не збирається передавати Україні затриманого громадянина нашої країни Міхеіла Саакашвілі.
Про це сказала журналістам на брифінгу віцепрем'єр Грузії Тея Цулукіані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News Georgia.
"Екстрадиція в Україну з Грузії відбувається тільки в тому випадку, коли людина, видачу якої вимагає інша сторона, там притягнута до кримінальної відповідальності. Я не думаю, принаймні не знаю, щоб Саакашвілі був притягнутий до кримінальної відповідальності в Україні. Тому розмови про екстрадицію є правовим безглуздям, тобто нонсенсом", - сказала вона.
Цулукіані підкреслила, що Саакашвілі не можуть передати Києву для відбування тюремного терміну, до якого його засудив грузинський суд. За словами віцепрем'єра, у Грузії "немає ніякого бажання" робити це.
"Якщо ми говоримо про те, щоб передати Саакашвілі Україні, щоб він відсидів тюремний термін, який йому присудив грузинський суд, в Україні, то у нас немає ніякого бажання. Немає ніякої правової доцільності для цього", - підсумувала вона.
На батьківщині Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах, серед яких розтрата державних коштів на представницькі витрати, а також помилування осіб, винних у кримінальних злочинах. По двох справах йому заочно винесено вирок, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років, інші справи зараз у судовому провадженні.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
- За баллотированного двух небаллотированных дают.(с)
От іще вихід - відбування покарання на "Батьківщині". Ну, а потім помилування. Добитися можна будь чого, єдина ціна цієї "домовленості" буде яка? Що взамін?
І з іншої точки зору, навіщо Зеленському, людина, яка завтра може оголосити його "баригою"?
А , судячи по його проникненню у Грузію, Міхо не тільки не позбавився громадянства Грузії - а й має на батьківщині великі інтереси
Не знаю , що там у Грузії з подвійним громадянством, але судити та садити його будуть як громадянина Грузії за злочини вчинені на території Грузії !!!