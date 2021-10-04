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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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голодування (425) Грузія (1831) Саакашвілі Міхеіл (2153) екстрадиція (429)

Саакашвілі продовжує голодування і, напевно, відмовиться від екстрадиції, - адвокат Чівіашвілі

Саакашвілі продовжує голодування і, напевно, відмовиться від екстрадиції, - адвокат Чівіашвілі

Експрезидент Грузії, директор виконкому Нацради реформ України Міхеіл Саакашвілі продовжує голодування у в’язниці і, найімовірніше, відмовиться від екстрадиції в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Грузія", про це заявив адвокат експрезидента Георгій Чівіашвілі.

Сьогодні адвокати Саакашвілі вперше відвідали його в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня. Допускати туди юристів у неробочі дні адміністрація в'язниці відмовлялася.

"Він бадьорий. Продовжує голодування і вважає, що в такій формі виражається продовження боротьби. Його позиція, що боротьба має тривати. Відповідно, на його погляд все триває ... Що стосується питання екстрадиції, позиція Міхеіла Саакашвілі з приводу цього питання полягає в тому, що він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу. Напевно, він відмовиться від екстрадиції", - заявив Чівіашвілі.

Адвокати також зачитали лист Міхеіла Саакашвілі, в якому він звертається до членів своєї партії "Єдиний національний рух". Експрезидент наголошує, що задоволений результатами муніципальних виборів і закликає своїх однодумців продовжувати боротьбу.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Грузії заарештували двох осіб за те, що привезли Саакашвілі в країну, - прокурор Вепхвадзе

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Топ коментарі
+5
идиет...
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04.10.2021 14:59
+4
Опять ты даун сморозил херню
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04.10.2021 14:59
+4
Какая экстрадиция ,если на него в Грузии дел,как игрушек на ёлке )
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04.10.2021 15:01
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04.10.2021 14:57 Відповісти
идиет...
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04.10.2021 14:59 Відповісти
Опять ты даун сморозил херню
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04.10.2021 14:59 Відповісти
Він під кокаїном.
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04.10.2021 15:04 Відповісти
Вы можете привести доказательства с кокоином ?
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04.10.2021 15:06 Відповісти
А зачем? Зебилу что-то доказывать - себя не уважать. Продолжай пребывать в сладостном вожделении второго прихода Михуела.
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04.10.2021 15:09 Відповісти
Ну тогда и тебе можно ответить словами песни )) - Денег нету - так пиз*уй,За оградой дергай х*й ))
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04.10.2021 15:12 Відповісти
про свої причиндали розповідай на сайтах сру
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04.10.2021 15:18 Відповісти
О, уровень интеллекта не обманывает ожидания. Сьешь селедки, дефективный.
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04.10.2021 15:41 Відповісти
Вот и чудненько. Зачем очередная летчица-налетчица, вызволенная из плена.
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04.10.2021 14:58 Відповісти
Закономірний кінець пришелепкуватого афериста...
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04.10.2021 14:59 Відповісти
* У вас нет холодной котлеты за пазухой?- спросил Остап.(с)
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04.10.2021 14:59 Відповісти
вот это допекла его корабельная сосна ясько....
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04.10.2021 15:00 Відповісти
Какая экстрадиция ,если на него в Грузии дел,как игрушек на ёлке )
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04.10.2021 15:01 Відповісти
Это политическое преследование Махаэла.
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04.10.2021 15:04 Відповісти
меня больше интересует чудьба полмиллиона украинских налогов которые получала єта гнида ни за что.
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04.10.2021 15:07 Відповісти
...ежемесячно. Полтора года!
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04.10.2021 15:39 Відповісти
Интересно, он с работы уволился перед побегом или просто кинул весь этот офис простых решений нах? Кто ж теперь будет простые решения внедрять? Уволят Карлсона за прогулы. Сколько зеленых дятлов из бесполезной конторы останется без работы....
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04.10.2021 15:07 Відповісти
Если отказывается от экстрадиции,значит есть основания для победы его партии.
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04.10.2021 15:08 Відповісти
Ги-ги. В вашем питомнике идиотов пациентов много? Надо посмотреть пока вы от своей дури вымирать не начали..
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04.10.2021 15:10 Відповісти
"Саакашвили продолжает голодовку "... Это он какой день голодает? Второй?
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04.10.2021 15:08 Відповісти
Уже похудел, наверное
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04.10.2021 15:12 Відповісти
"Опустела без тебя Земля..."

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04.10.2021 15:10 Відповісти
Мишка не может без приключений.
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04.10.2021 15:16 Відповісти
При кровавом бариге не могли выпереть его из Украины. А от хорошего зеленского в тюрьму добровольно сбежал.
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04.10.2021 15:21 Відповісти
Неужели Президент зеленский не даст приказ выкрасть Сааку и доставить невредимым в Украину своего друга (как судью Чауса)?

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04.10.2021 15:38 Відповісти
можно попродробнее как шахты Лугандона платили налоги в бюджет Украины
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04.10.2021 15:47 Відповісти
кацапня и подкацапники в восторге от ареста.
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04.10.2021 16:04 Відповісти
Да патамушто эго кинули как лоха
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04.10.2021 23:14 Відповісти
 
 