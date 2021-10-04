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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили продолжает голодовку и, наверное, откажется от экстрадиции, - адвокат Чивиашвили

Саакашвили продолжает голодовку и, наверное, откажется от экстрадиции, - адвокат Чивиашвили

Экс-президент Грузии, директор исполкома Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме и, скорее всего, откажется от экстрадиции в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Грузия", об этом заявил адвокат экс-президента Георгий Чивиашвили.

Сегодня адвокаты Саакашвили впервые навестили его в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября. Допускать туда юристов в нерабочие дни администрация тюрьмы отказывалась.

"Он бодр. Продолжает голодовку и считает, что в такой форме выражается продолжение борьбы. Его позиция, что борьба должна продолжится. Соответственно, на его взгляд все продолжается… Что касается вопроса экстрадиции, позиция Михеила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину и планирует политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции", - заявил Чивиашвили.

Адвокаты также зачитали письмо Михеила Саакашвили, в котором он обращается к членам своей партии "Единое национальное движение". Экс-президент подчеркивает, что доволен результатами муниципальных выборов и призывает своих единомышленников продолжать борьбу.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Также читайте: В Грузии арестовали двух человек за то, что привезли Саакашвили в страну, - прокурор Вепхвадзе

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307) экстрадиция (566)


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Топ комментарии
+5
идиет...
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04.10.2021 14:59
+4
Опять ты даун сморозил херню
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04.10.2021 14:59
+4
Какая экстрадиция ,если на него в Грузии дел,как игрушек на ёлке )
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04.10.2021 15:01
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Михо Молодец! На фото Михо улыбается с презрением в лицо врагов
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04.10.2021 14:57 Ответить
идиет...
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04.10.2021 14:59 Ответить
Опять ты даун сморозил херню
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04.10.2021 14:59 Ответить
Він під кокаїном.
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04.10.2021 15:04 Ответить
Вы можете привести доказательства с кокоином ?
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04.10.2021 15:06 Ответить
А зачем? Зебилу что-то доказывать - себя не уважать. Продолжай пребывать в сладостном вожделении второго прихода Михуела.
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04.10.2021 15:09 Ответить
Ну тогда и тебе можно ответить словами песни )) - Денег нету - так пиз*уй,За оградой дергай х*й ))
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04.10.2021 15:12 Ответить
про свої причиндали розповідай на сайтах сру
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04.10.2021 15:18 Ответить
О, уровень интеллекта не обманывает ожидания. Сьешь селедки, дефективный.
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04.10.2021 15:41 Ответить
Вот и чудненько. Зачем очередная летчица-налетчица, вызволенная из плена.
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04.10.2021 14:58 Ответить
Закономірний кінець пришелепкуватого афериста...
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04.10.2021 14:59 Ответить
* У вас нет холодной котлеты за пазухой?- спросил Остап.(с)
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04.10.2021 14:59 Ответить
вот это допекла его корабельная сосна ясько....
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04.10.2021 15:00 Ответить
Какая экстрадиция ,если на него в Грузии дел,как игрушек на ёлке )
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04.10.2021 15:01 Ответить
Это политическое преследование Махаэла.
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04.10.2021 15:04 Ответить
меня больше интересует чудьба полмиллиона украинских налогов которые получала єта гнида ни за что.
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04.10.2021 15:07 Ответить
...ежемесячно. Полтора года!
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04.10.2021 15:39 Ответить
Интересно, он с работы уволился перед побегом или просто кинул весь этот офис простых решений нах? Кто ж теперь будет простые решения внедрять? Уволят Карлсона за прогулы. Сколько зеленых дятлов из бесполезной конторы останется без работы....
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04.10.2021 15:07 Ответить
Если отказывается от экстрадиции,значит есть основания для победы его партии.
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04.10.2021 15:08 Ответить
Ги-ги. В вашем питомнике идиотов пациентов много? Надо посмотреть пока вы от своей дури вымирать не начали..
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04.10.2021 15:10 Ответить
"Саакашвили продолжает голодовку "... Это он какой день голодает? Второй?
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04.10.2021 15:08 Ответить
Уже похудел, наверное
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04.10.2021 15:12 Ответить
"Опустела без тебя Земля..."

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04.10.2021 15:10 Ответить
Мишка не может без приключений.
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04.10.2021 15:16 Ответить
При кровавом бариге не могли выпереть его из Украины. А от хорошего зеленского в тюрьму добровольно сбежал.
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04.10.2021 15:21 Ответить
Неужели Президент зеленский не даст приказ выкрасть Сааку и доставить невредимым в Украину своего друга (как судью Чауса)?

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04.10.2021 15:38 Ответить
можно попродробнее как шахты Лугандона платили налоги в бюджет Украины
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04.10.2021 15:47 Ответить
кацапня и подкацапники в восторге от ареста.
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04.10.2021 16:04 Ответить
Да патамушто эго кинули как лоха
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04.10.2021 23:14 Ответить
 
 