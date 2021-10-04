Саакашвили продолжает голодовку и, наверное, откажется от экстрадиции, - адвокат Чивиашвили

Экс-президент Грузии, директор исполкома Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме и, скорее всего, откажется от экстрадиции в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Грузия", об этом заявил адвокат экс-президента Георгий Чивиашвили.

Сегодня адвокаты Саакашвили впервые навестили его в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября. Допускать туда юристов в нерабочие дни администрация тюрьмы отказывалась.

"Он бодр. Продолжает голодовку и считает, что в такой форме выражается продолжение борьбы. Его позиция, что борьба должна продолжится. Соответственно, на его взгляд все продолжается… Что касается вопроса экстрадиции, позиция Михеила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину и планирует политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции", - заявил Чивиашвили.

Адвокаты также зачитали письмо Михеила Саакашвили, в котором он обращается к членам своей партии "Единое национальное движение". Экс-президент подчеркивает, что доволен результатами муниципальных выборов и призывает своих единомышленников продолжать борьбу.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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