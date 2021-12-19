РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13287 посетителей онлайн
Новости Происшествия
693 2
Карпаты (293) лавина (109) ГСЧС (4487)

В Карпатах ожидается повышенная опасность схода лавин, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Карпатах ожидается повышенная опасность схода лавин, - ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о повышенной снеголавинной опасности в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"В связи со снегопадами и вьюгами, в горах Ивано-Франковской, Львовской и высокогорьях Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении на сайте ведомства, со ссылкой на УкрГидрометцентр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах 18-19 декабря
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И как всегда в горы попрутся экстремалы а потом спасателям рискуя жизнью придется спасать весь этот офисный планктон одуревший от безделья.
показать весь комментарий
19.12.2021 11:04 Ответить
Подписываюсь под каждым Вашим словом, потому что хотел написать именно это....Считаю. что все операции по спасению "туристов" должны оплачиваться туристами или их роднёй,в случае гибели таскающихся по горам суицидников... Транспортировка их трупов - недешёвое для всех нас "удовольствие".....
показать весь комментарий
19.12.2021 13:28 Ответить
 
 