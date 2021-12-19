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У Карпатах очікується підвищена небезпека сходу лавин, - ДСНС

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У Карпатах очікується підвищена небезпека сходу лавин, - ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про підвищену сніголавинну небезпеку в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"У зв'язку зі снігопадами та завірюхами, у горах Івано-Франківської, Львівської та на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні на сайті відомства, з посиланням на УкрГідрометцентр.

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И как всегда в горы попрутся экстремалы а потом спасателям рискуя жизнью придется спасать весь этот офисный планктон одуревший от безделья.
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19.12.2021 11:04 Відповісти
Подписываюсь под каждым Вашим словом, потому что хотел написать именно это....Считаю. что все операции по спасению "туристов" должны оплачиваться туристами или их роднёй,в случае гибели таскающихся по горам суицидников... Транспортировка их трупов - недешёвое для всех нас "удовольствие".....
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19.12.2021 13:28 Відповісти
 
 