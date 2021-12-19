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Мигранты снова пытались прорваться из Беларуси в Польшу, есть задержанные

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мигранты снова пытались прорваться из Беларуси в Польшу, есть задержанные

Мигранты на границе Польши и Беларуси в очередной раз пытались незаконно прорваться на польскую территорию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в микроблоге Twitter пограничной службы Польши.

"Вчера, 18 декабря, 76 человек пытались нелегально перейти границу. На участке в Черемче группа из 20 человек силой форсировала границу, бросая камни в польские службы. Все люди задержаны", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа. С тех пор в Польше зафиксировано около 40 тысяч попыток нелегально пересечь границу.

Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и РФ в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока.

С начала сентября до конца ноября на польско-белорусской границе действовало чрезвычайное положение. С начала декабря он был заменен ограничениями в передвижении в пограничной зоне по распоряжению главы МВД Польши.

Варшава планирует построить к середине 2022 года на отрезке границы с РБ протяженностью около 200 км заграждения высотой более 5 метров.

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Топ комментарии
+14
Про "великию" раисю

Почивал геройский дед
В облаках десятки лет!
Он прописан на том свете
После бойни в 43-м...

Проявил себя в бою
И теперь живет в раю.
Но слышны все чаще деду
Крики-оры про победу.

Дед глядит сквозь тучи вниз:
«Не иначе коммунизм».
Не скрывая интерес,
Дед на землю тайно слез.

Для почину и порядку -
Прямиком в родную Вятку.
Ищет дед свою деревню,
А кругом одни деревья.

Кое-где изба кривая
Да фундамент от сарая,
По макушку сел амбар...
Голод был или пожар?

И в соседних деревнях -
Пустота, ковыль и прах.
На поваленный сев столб,
Дед устало вытер лоб:

«Это ж что в стране творится?
За Урал пустили фрицев!
Разбомбил всё немчурА...
Да еще кричит «Ура»!

Дед с тревогой на лице
Лесом, полем и в райцентр.
Слезы сдерживал как мог -
Все разбито, нет дорог...

Дед, не сдерживая стона,
Брел до самого района.
Не сломали шею гидре -
Своего добился Гитлер.

Там не лучшая картина -
Победил страну немчИна!
Нищета, лежат заборы,
Вдоль дорог - отходов горы.

Немцев нет, но весь народ....
Веселится и поет,
И из каждого двора
Льется громкое «Ура!».

Дед глядит, идут студенты,
А на каждом - вьются ленты.
Те, что власовцы носили...
Дед свалился, обессилев.

Но сломив волну недуга,
Отыскал родного внука.
Тот обрадовался деду
И айда пить за Победу,

Не стесняясь в выраженьях,
За страну и достиженья.
За бэушный Мерседес,
За большой нагрудный крест

С жирным Сталиным в серёдке,
За медали и пилотки,
Что Россию наводнили...
И чтоб в мире все так жили!

Долго слушал этот бред,
Вытирая слезы дед.
А потом сказал потомку:
«Что ж ты пляшешь на обломках?

Не построивши свое,
Носишь вражее тряпье.
Колбаса, портки, машины -
От китайцев и немчины!

В своем поле трактор кинув,
Вы бомбите Украину!
Полетели на орбиты,
А картошка - из Египта!

Что ж вы сделали, ребята?
Жрёте с радостью с лопаты,
Вам работать, братцы, надо,
А не бегать грозным стадом...»

Внук насупился как бык:
«Прикуси, старик, язык...»
И идет грозой на деда.
Ну а тот - быстрей на небо,

И глядит на них с небес:
«Все! Рассеюшке - конец...»

Тетяна Малахова 2016
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19.12.2021 14:30
+5
Когда уже морозы трахнут??? Черножопые охренеют...
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19.12.2021 16:06
+3
Є затримані? Шкода, що нема завалених. Бо ці інакше, на жаль, не зупиняться...
показать весь комментарий
19.12.2021 15:59
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про "великию" раисю

Почивал геройский дед
В облаках десятки лет!
Он прописан на том свете
После бойни в 43-м...

Проявил себя в бою
И теперь живет в раю.
Но слышны все чаще деду
Крики-оры про победу.

Дед глядит сквозь тучи вниз:
«Не иначе коммунизм».
Не скрывая интерес,
Дед на землю тайно слез.

Для почину и порядку -
Прямиком в родную Вятку.
Ищет дед свою деревню,
А кругом одни деревья.

Кое-где изба кривая
Да фундамент от сарая,
По макушку сел амбар...
Голод был или пожар?

И в соседних деревнях -
Пустота, ковыль и прах.
На поваленный сев столб,
Дед устало вытер лоб:

«Это ж что в стране творится?
За Урал пустили фрицев!
Разбомбил всё немчурА...
Да еще кричит «Ура»!

Дед с тревогой на лице
Лесом, полем и в райцентр.
Слезы сдерживал как мог -
Все разбито, нет дорог...

Дед, не сдерживая стона,
Брел до самого района.
Не сломали шею гидре -
Своего добился Гитлер.

Там не лучшая картина -
Победил страну немчИна!
Нищета, лежат заборы,
Вдоль дорог - отходов горы.

Немцев нет, но весь народ....
Веселится и поет,
И из каждого двора
Льется громкое «Ура!».

Дед глядит, идут студенты,
А на каждом - вьются ленты.
Те, что власовцы носили...
Дед свалился, обессилев.

Но сломив волну недуга,
Отыскал родного внука.
Тот обрадовался деду
И айда пить за Победу,

Не стесняясь в выраженьях,
За страну и достиженья.
За бэушный Мерседес,
За большой нагрудный крест

С жирным Сталиным в серёдке,
За медали и пилотки,
Что Россию наводнили...
И чтоб в мире все так жили!

Долго слушал этот бред,
Вытирая слезы дед.
А потом сказал потомку:
«Что ж ты пляшешь на обломках?

Не построивши свое,
Носишь вражее тряпье.
Колбаса, портки, машины -
От китайцев и немчины!

В своем поле трактор кинув,
Вы бомбите Украину!
Полетели на орбиты,
А картошка - из Египта!

Что ж вы сделали, ребята?
Жрёте с радостью с лопаты,
Вам работать, братцы, надо,
А не бегать грозным стадом...»

Внук насупился как бык:
«Прикуси, старик, язык...»
И идет грозой на деда.
Ну а тот - быстрей на небо,

И глядит на них с небес:
«Все! Рассеюшке - конец...»

Тетяна Малахова 2016
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19.12.2021 14:30 Ответить
А почему бы их не пропустить и через пару километров произвести арест этой шоблы, ведь на зоне в Польше тоже нужны рабочие руки а поляки их там на своей зоне сделают их не по-польски!!!! Женщин и детей отправить обратно на родину, без мужиков они будут дома сидеть тихо!!!!!!!!
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19.12.2021 15:00 Ответить
Остались самые стойкие?
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19.12.2021 15:03 Ответить
Пора применять ........... как, в СССР, против басмачей.
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19.12.2021 15:14 Ответить
Басмачі були в себе вдома на відміну від москалів, СРСР розпався і басмачі всюди повернулись до влади.
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19.12.2021 15:50 Ответить
Є затримані? Шкода, що нема завалених. Бо ці інакше, на жаль, не зупиняться...
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19.12.2021 15:59 Ответить
затримали поток сміття і що дальші з ним??? назад в бульбостан чи в європу?
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19.12.2021 17:22 Ответить
Когда уже морозы трахнут??? Черножопые охренеют...
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19.12.2021 16:06 Ответить
Странно.
Поляки ведь, уже и ямы нарыли. И даже опробовали отстрел "студентов". Некто Чечко, уже бульбофраерам, это рассказал))).
Красный Крест, что-то не чешится.
Тщательнее надо. Тщательнее.
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19.12.2021 16:10 Ответить
Та лишатись жити і працювати в Білорусі під законами диктатора біженці чомусь не хочуть,вони мали ввиду і Лукашенка і Путіна.
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19.12.2021 16:18 Ответить
Скоро морози, сирійці народ теплолюбивий. При температурі 10'С з знаком мінус швиденько замерзнуть і захочуть додому.
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20.12.2021 06:51 Ответить
 
 