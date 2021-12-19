Мигранты снова пытались прорваться из Беларуси в Польшу, есть задержанные
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Мигранты на границе Польши и Беларуси в очередной раз пытались незаконно прорваться на польскую территорию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в микроблоге Twitter пограничной службы Польши.
"Вчера, 18 декабря, 76 человек пытались нелегально перейти границу. На участке в Черемче группа из 20 человек силой форсировала границу, бросая камни в польские службы. Все люди задержаны", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа. С тех пор в Польше зафиксировано около 40 тысяч попыток нелегально пересечь границу.
Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и РФ в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока.
С начала сентября до конца ноября на польско-белорусской границе действовало чрезвычайное положение. С начала декабря он был заменен ограничениями в передвижении в пограничной зоне по распоряжению главы МВД Польши.
Варшава планирует построить к середине 2022 года на отрезке границы с РБ протяженностью около 200 км заграждения высотой более 5 метров.
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Почивал геройский дед
В облаках десятки лет!
Он прописан на том свете
После бойни в 43-м...
Проявил себя в бою
И теперь живет в раю.
Но слышны все чаще деду
Крики-оры про победу.
Дед глядит сквозь тучи вниз:
«Не иначе коммунизм».
Не скрывая интерес,
Дед на землю тайно слез.
Для почину и порядку -
Прямиком в родную Вятку.
Ищет дед свою деревню,
А кругом одни деревья.
Кое-где изба кривая
Да фундамент от сарая,
По макушку сел амбар...
Голод был или пожар?
И в соседних деревнях -
Пустота, ковыль и прах.
На поваленный сев столб,
Дед устало вытер лоб:
«Это ж что в стране творится?
За Урал пустили фрицев!
Разбомбил всё немчурА...
Да еще кричит «Ура»!
Дед с тревогой на лице
Лесом, полем и в райцентр.
Слезы сдерживал как мог -
Все разбито, нет дорог...
Дед, не сдерживая стона,
Брел до самого района.
Не сломали шею гидре -
Своего добился Гитлер.
Там не лучшая картина -
Победил страну немчИна!
Нищета, лежат заборы,
Вдоль дорог - отходов горы.
Немцев нет, но весь народ....
Веселится и поет,
И из каждого двора
Льется громкое «Ура!».
Дед глядит, идут студенты,
А на каждом - вьются ленты.
Те, что власовцы носили...
Дед свалился, обессилев.
Но сломив волну недуга,
Отыскал родного внука.
Тот обрадовался деду
И айда пить за Победу,
Не стесняясь в выраженьях,
За страну и достиженья.
За бэушный Мерседес,
За большой нагрудный крест
С жирным Сталиным в серёдке,
За медали и пилотки,
Что Россию наводнили...
И чтоб в мире все так жили!
Долго слушал этот бред,
Вытирая слезы дед.
А потом сказал потомку:
«Что ж ты пляшешь на обломках?
Не построивши свое,
Носишь вражее тряпье.
Колбаса, портки, машины -
От китайцев и немчины!
В своем поле трактор кинув,
Вы бомбите Украину!
Полетели на орбиты,
А картошка - из Египта!
Что ж вы сделали, ребята?
Жрёте с радостью с лопаты,
Вам работать, братцы, надо,
А не бегать грозным стадом...»
Внук насупился как бык:
«Прикуси, старик, язык...»
И идет грозой на деда.
Ну а тот - быстрей на небо,
И глядит на них с небес:
«Все! Рассеюшке - конец...»
Тетяна Малахова 2016
Поляки ведь, уже и ямы нарыли. И даже опробовали отстрел "студентов". Некто Чечко, уже бульбофраерам, это рассказал))).
Красный Крест, что-то не чешится.
Тщательнее надо. Тщательнее.