Зеленский назначил Андрея Юраша послом в Ватикане
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский 14 декабря назначил на должность посла Украины в Ватикане Андрея Юраша.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе главы государства №654/2021, опубликованном на сайте Главы государства.
"Назначить Юраша Андрея Васильевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ватикане", - говорится в документе.
Андрей Юраш - религиовед и эксперт по вопросам государственно-церковных отношений. Юраш занимает должность доцента в ЛНУ им. И. Франко и НПУ им. М. Драгоманова.
С 2014 по 2020 год он работал в Минкульте – возглавлял департамент по делам религий и национальностей. Также новоизбранный посол принимал участие в создании ПЦУ и получении Томоса.
Его сын – Святослав Юраш – народный депутат от партии "Слуга народа".
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А то снова окажется, что родился не в той стране и родственники за границей ...
Джерело: https://censor.net/ua/n3306065
Синок такий самий упоротий, як сосни Безугла та Підласа.
А саме про 4000 ляпнуло це На якомусь передвиборному збіговиську, коли вони ляпали ШО попало, а "тупий піпл хавав".
А как все в статье хорошо начиналось: доцент кафедры, принимал участие в получении Томоса.... И в итоге...
бо у нас тут дебилами-экспериментаторами наголосовано..
не "кивы или бужанские" пошли послом - уже хорошо