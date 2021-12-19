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Новости Политика Украины
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Зеленский назначил Андрея Юраша послом в Ватикане

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил Андрея Юраша послом в Ватикане

Президент Владимир Зеленский 14 декабря назначил на должность посла Украины в Ватикане Андрея Юраша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе главы государства №654/2021, опубликованном на сайте Главы государства.

"Назначить Юраша Андрея Васильевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ватикане", - говорится в документе.

Андрей Юраш - религиовед и эксперт по вопросам государственно-церковных отношений. Юраш занимает должность доцента в ЛНУ им. И. Франко и НПУ им. М. Драгоманова.

С 2014 по 2020 год он работал в Минкульте – возглавлял департамент по делам религий и национальностей. Также новоизбранный посол принимал участие в создании ПЦУ и получении Томоса.

Его сын – Святослав Юраш – народный депутат от партии "Слуга народа".

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Топ комментарии
+12
"Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу". "

Джерело: https://censor.net/ua/n3306065

Синок такий самий упоротий, як сосни Безугла та Підласа.
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19.12.2021 14:50
+8
так, траплялося, його сина часто по ящику показують. Типовий зелебобік. Новина про те що в раду проходять сім'ями не новина вже років двадцят
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19.12.2021 14:49
+7
Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу".
А как все в статье хорошо начиналось: доцент кафедры, принимал участие в получении Томоса.... И в итоге...
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19.12.2021 14:47
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Проверку Юраш прошёл?
А то снова окажется, что родился не в той стране и родственники за границей ...
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19.12.2021 14:37 Ответить
Прізвище вже десь траплялось...У владу заходять сім'ями...
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19.12.2021 14:41 Ответить
так, траплялося, його сина часто по ящику показують. Типовий зелебобік. Новина про те що в раду проходять сім'ями не новина вже років двадцят
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19.12.2021 14:49 Ответить
Его на хате Гогиашвили обкатали - все в порядке.
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19.12.2021 14:50 Ответить
"Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу". "

Джерело: https://censor.net/ua/n3306065

Синок такий самий упоротий, як сосни Безугла та Підласа.
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19.12.2021 14:50 Ответить
так. цей син справжній "слуга" шукач "бариг" і дуже з дуже розвязаним язиком. . . мабуть язик раніше мізків спрацьовує . . . такі - знахідка для росіянського ворога . .
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19.12.2021 15:33 Ответить
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19.12.2021 14:53 Ответить
Убогий задрот
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19.12.2021 14:56 Ответить
це папік того шльоцика малого, котрий зараз депутатиком тусується в зелені і якраз це молоде про 4000 евро для вчителів ляпнуло
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19.12.2021 14:44 Ответить
Ні, про 4 тис. ляпнуло мале Бабака. Цей Бабак зараз голова комітету освіту, а про 4 тис. сказав ну пошуткував... А шо такоє? А Юраш цей, - пришелепкуватий додік, якого при зміні власті треба ОБОВЯЗКОГО люструвати, як і іншу зелену сволоту.
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19.12.2021 14:48 Ответить
Серьога Бабак таке сказав: "У нас 440 000 вчителів. Можна їм зробити зарплати по $4000 - це вже такий відомий мем. Скільки це буде коштувати - давно вже порахували. Ми собі цього дозволити не можемо. Але потрібно до цього йти? Потрібно. У законі про освіту прописані три мінімальні заробітні плати. На даний момент це 13-14 тис. грн. Для початку буде непогано", - зазначив заявив експерт із питань освіти з команди Зеленського, кандидат в нардепи від партії "Слуга народу" Сергій Бабак.
А саме про 4000 ляпнуло це На якомусь передвиборному збіговиську, коли вони ляпали ШО попало, а "тупий піпл хавав".
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19.12.2021 15:07 Ответить
воно це ляпнуло, коли пісюаніста ще вибирали. Вони ж тоді говорили все, що завгодно, а це мале позиціонувало себе як супер українського патріота, завжди пробувало говорити рафінованою української мовою і носило вишиванку. так би мовити, показувало, що це непорозуміння , котре тоді ще вибиралося на посаду президента є українець справжній
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19.12.2021 15:12 Ответить
так. це використання проукраїнського ресурсу в проросійських цілях ЗЕ. і той Юраш що довірявся ЗЕ - тупий і досі невизначений у своїх клоунських вподобаннях. от цікаво - він дивиться "дизель шоу" чи ні. . .
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19.12.2021 15:39 Ответить
Ключова фраза - його син, Ярослав Юраш, депутат слуги урода у ВР😡
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19.12.2021 14:45 Ответить
Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу".
А как все в статье хорошо начиналось: доцент кафедры, принимал участие в получении Томоса.... И в итоге...
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19.12.2021 14:47 Ответить
Вокруг одни предатели.
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19.12.2021 14:50 Ответить
ОпЪять зрада, дакадажонокончиЦЦа!!!
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19.12.2021 14:51 Ответить
Закінчиться зрада тоді , коли зелень буде висіти на деревах , тобто на своєму місці , а не на Банковій 😡
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19.12.2021 14:54 Ответить
Та да, в твоём воспалённом разуме..., хотя какой разум в бочёнках с шЫколадом.
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19.12.2021 15:29 Ответить
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19.12.2021 23:29 Ответить
И снова - укГаинец!!!!! Твою мать!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.12.2021 14:54 Ответить
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19.12.2021 14:57 Ответить
Між іншим, в Андрія Юраша та в його сина Ярослва - менталітет кардинально різний. Якщо синочок - упоротий зе-додік, то Андрій - як то кажуть, "порохобот". Тут прислів'я "яблоко від яблоні..." абсолютно не придатне. Чого так сталось - ще доведеться розібратись. Можливо, тут випадок, аналогічний, як в мами і сина Вітренків...
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19.12.2021 14:59 Ответить
Ты там особо не замарачивайся. Идет возня за бабки, всякое видали.
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19.12.2021 15:43 Ответить
в эпоху безбедности Зели, у притомных "доцентов" выбор типа возможен и он - так себе: "или дочь проститутка, или сын - ефрейтор"..
бо у нас тут дебилами-экспериментаторами наголосовано..
не "кивы или бужанские" пошли послом - уже хорошо
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19.12.2021 15:01 Ответить
Протекторат Порошенко, не иначе😁😁😁
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19.12.2021 15:01 Ответить
Надеюсь хоть не кришнаита подсунули или язычника?
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19.12.2021 16:07 Ответить
Природа відпочиває на дітях... Або дитячі образи змусили податися до СН.
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19.12.2021 16:31 Ответить
Навіть тут без блату не обійшлося.
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19.12.2021 20:54 Ответить
 
 