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Новини Політика України
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Зеленський призначив Андрія Юраша послом у Ватикані

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив Андрія Юраша послом у Ватикані

Президент Володимир Зеленський 14 грудня призначив на посаду посла України у Ватикані Андрія Юраша.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі глави держави №654/2021, опублікованому на сайті Глави держави.

"Призначити Юраша Андрія Васильовича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Ватикані", - зазначено у документі.

Андрій Юраш - релігієзнавець та експерт з питань державно-церковних взаємин. Юраш обіймає посаду доцента у ЛНУ ім. І. Франка та НПУ ім. М. Драгоманова.

З 2014 по 2020 рік він працював в Мінкульті - очолював департамент у справах релігій та національностей. Також новообраний посол брав участь у створенні ПЦУ та отриманні Томосу.

Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу".

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Топ коментарі
+12
"Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу". "

Джерело: https://censor.net/ua/n3306065

Синок такий самий упоротий, як сосни Безугла та Підласа.
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19.12.2021 14:50
+8
так, траплялося, його сина часто по ящику показують. Типовий зелебобік. Новина про те що в раду проходять сім'ями не новина вже років двадцят
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19.12.2021 14:49
+7
Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу".
А как все в статье хорошо начиналось: доцент кафедры, принимал участие в получении Томоса.... И в итоге...
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19.12.2021 14:47
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Проверку Юраш прошёл?
А то снова окажется, что родился не в той стране и родственники за границей ...
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19.12.2021 14:37 Відповісти
Прізвище вже десь траплялось...У владу заходять сім'ями...
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19.12.2021 14:41 Відповісти
так, траплялося, його сина часто по ящику показують. Типовий зелебобік. Новина про те що в раду проходять сім'ями не новина вже років двадцят
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19.12.2021 14:49 Відповісти
Его на хате Гогиашвили обкатали - все в порядке.
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19.12.2021 14:50 Відповісти
"Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу". "

Джерело: https://censor.net/ua/n3306065

Синок такий самий упоротий, як сосни Безугла та Підласа.
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19.12.2021 14:50 Відповісти
так. цей син справжній "слуга" шукач "бариг" і дуже з дуже розвязаним язиком. . . мабуть язик раніше мізків спрацьовує . . . такі - знахідка для росіянського ворога . .
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19.12.2021 15:33 Відповісти
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19.12.2021 14:53 Відповісти
Убогий задрот
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19.12.2021 14:56 Відповісти
це папік того шльоцика малого, котрий зараз депутатиком тусується в зелені і якраз це молоде про 4000 евро для вчителів ляпнуло
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19.12.2021 14:44 Відповісти
Ні, про 4 тис. ляпнуло мале Бабака. Цей Бабак зараз голова комітету освіту, а про 4 тис. сказав ну пошуткував... А шо такоє? А Юраш цей, - пришелепкуватий додік, якого при зміні власті треба ОБОВЯЗКОГО люструвати, як і іншу зелену сволоту.
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19.12.2021 14:48 Відповісти
Серьога Бабак таке сказав: "У нас 440 000 вчителів. Можна їм зробити зарплати по $4000 - це вже такий відомий мем. Скільки це буде коштувати - давно вже порахували. Ми собі цього дозволити не можемо. Але потрібно до цього йти? Потрібно. У законі про освіту прописані три мінімальні заробітні плати. На даний момент це 13-14 тис. грн. Для початку буде непогано", - зазначив заявив експерт із питань освіти з команди Зеленського, кандидат в нардепи від партії "Слуга народу" Сергій Бабак.
А саме про 4000 ляпнуло це На якомусь передвиборному збіговиську, коли вони ляпали ШО попало, а "тупий піпл хавав".
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19.12.2021 15:07 Відповісти
воно це ляпнуло, коли пісюаніста ще вибирали. Вони ж тоді говорили все, що завгодно, а це мале позиціонувало себе як супер українського патріота, завжди пробувало говорити рафінованою української мовою і носило вишиванку. так би мовити, показувало, що це непорозуміння , котре тоді ще вибиралося на посаду президента є українець справжній
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19.12.2021 15:12 Відповісти
так. це використання проукраїнського ресурсу в проросійських цілях ЗЕ. і той Юраш що довірявся ЗЕ - тупий і досі невизначений у своїх клоунських вподобаннях. от цікаво - він дивиться "дизель шоу" чи ні. . .
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19.12.2021 15:39 Відповісти
Ключова фраза - його син, Ярослав Юраш, депутат слуги урода у ВР😡
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19.12.2021 14:45 Відповісти
Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу".
А как все в статье хорошо начиналось: доцент кафедры, принимал участие в получении Томоса.... И в итоге...
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19.12.2021 14:47 Відповісти
Вокруг одни предатели.
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19.12.2021 14:50 Відповісти
ОпЪять зрада, дакадажонокончиЦЦа!!!
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19.12.2021 14:51 Відповісти
Закінчиться зрада тоді , коли зелень буде висіти на деревах , тобто на своєму місці , а не на Банковій 😡
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19.12.2021 14:54 Відповісти
Та да, в твоём воспалённом разуме..., хотя какой разум в бочёнках с шЫколадом.
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19.12.2021 15:29 Відповісти
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19.12.2021 23:29 Відповісти
И снова - укГаинец!!!!! Твою мать!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.12.2021 14:54 Відповісти
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19.12.2021 14:57 Відповісти
Між іншим, в Андрія Юраша та в його сина Ярослва - менталітет кардинально різний. Якщо синочок - упоротий зе-додік, то Андрій - як то кажуть, "порохобот". Тут прислів'я "яблоко від яблоні..." абсолютно не придатне. Чого так сталось - ще доведеться розібратись. Можливо, тут випадок, аналогічний, як в мами і сина Вітренків...
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19.12.2021 14:59 Відповісти
Ты там особо не замарачивайся. Идет возня за бабки, всякое видали.
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19.12.2021 15:43 Відповісти
в эпоху безбедности Зели, у притомных "доцентов" выбор типа возможен и он - так себе: "или дочь проститутка, или сын - ефрейтор"..
бо у нас тут дебилами-экспериментаторами наголосовано..
не "кивы или бужанские" пошли послом - уже хорошо
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19.12.2021 15:01 Відповісти
Протекторат Порошенко, не иначе😁😁😁
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19.12.2021 15:01 Відповісти
Надеюсь хоть не кришнаита подсунули или язычника?
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19.12.2021 16:07 Відповісти
Природа відпочиває на дітях... Або дитячі образи змусили податися до СН.
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19.12.2021 16:31 Відповісти
Навіть тут без блату не обійшлося.
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19.12.2021 20:54 Відповісти
 
 