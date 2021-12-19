Зеленський призначив Андрія Юраша послом у Ватикані

Президент Володимир Зеленський 14 грудня призначив на посаду посла України у Ватикані Андрія Юраша.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі глави держави №654/2021, опублікованому на сайті Глави держави.

"Призначити Юраша Андрія Васильовича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Ватикані", - зазначено у документі.

Андрій Юраш - релігієзнавець та експерт з питань державно-церковних взаємин. Юраш обіймає посаду доцента у ЛНУ ім. І. Франка та НПУ ім. М. Драгоманова.

З 2014 по 2020 рік він працював в Мінкульті - очолював департамент у справах релігій та національностей. Також новообраний посол брав участь у створенні ПЦУ та отриманні Томосу.

Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу".

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