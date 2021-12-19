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Facebook и Telegram выплатили России штрафы из-за контента о "несанкционированных акциях"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Facebook и Telegram выплатили России штрафы из-за контента о

Facebook и Telegram выплатили России штрафы из-за контента, который Москва считает незаконным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет interfax.ru.

Facebook (теперь – компания Meta Platforms, Inc.) выплатила 17 млн рублей ($229,643) "за отказ удалить запрещенный в РФ контент".

Против компании было заведено четыре дела.

"В соответствии с банком данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в настоящее время в компании исполнительных производств нет", – говорится в сообщении.

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Также стало известно, что Telegram выплатил России 15 млн рублей по шести исполнительным делам, возбужденным против компании.

"Наибольшие интернет-сервисы – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp – регулярно привлекаются в России к ответственности за неудаление запрещенного контента, в частности, призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях", – говорится в сообщении.

Общая сумма назначенных судами штрафов с начала этого года превышает 200 млн рублей, добавляет издание.

Напомним, осенью Google обжаловал в России штрафы более чем на $82 тысячи.

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Топ комментарии
+30
Надо что бы они еще штраф за пожар на корвете "Проворный" заплатили!!!
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19.12.2021 15:42
+25
Верной дорогой идете, товарищи.
Скоро всей Европой будете ***** дань платить как Золотой Орде.
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19.12.2021 15:48
+7
Прогнулись!....и опять и снова....фраза про "врёвку" становится всё актуальнее...)
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19.12.2021 15:47
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Надо что бы они еще штраф за пожар на корвете "Проворный" заплатили!!!
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19.12.2021 15:42 Ответить
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19.12.2021 15:47 Ответить
Скоро Путлєр як той гаїшник і дєду Джо штрафи виписувати буде. За зовнішню політику не в тому напрямі.
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19.12.2021 15:48 Ответить
Це просто ппц якийсь...і позов какой-то
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19.12.2021 15:43 Ответить
то мосвідділення, фейкове лайно. Як укрКиївстар чи укрводафон.
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19.12.2021 15:44 Ответить
Снести телеграм, по)(ерить фейсбук.
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19.12.2021 15:44 Ответить
Не мордокнигой, ни телеграмой никогда не пользовался
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19.12.2021 15:46 Ответить
Ти багато втратив... Жізьнь проживаєш зьрйА
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19.12.2021 17:42 Ответить
Прогнулись!....и опять и снова....фраза про "врёвку" становится всё актуальнее...)
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19.12.2021 15:47 Ответить
гроші " не пахнуть" - вони або е, або ....
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19.12.2021 15:50 Ответить
Тому мене і нема в ціх помийках кацапских пуесосів.
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19.12.2021 15:48 Ответить
Верной дорогой идете, товарищи.
Скоро всей Европой будете ***** дань платить как Золотой Орде.
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19.12.2021 15:48 Ответить
Они сразу Чечне будут.
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19.12.2021 16:17 Ответить
К сожалению кроме как у )(уйла яйцев нет ни у кого.....
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19.12.2021 15:55 Ответить
А у тебя?
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19.12.2021 16:02 Ответить
Я в другой весовой категории...
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19.12.2021 16:10 Ответить
вас *бут, а вы крепчайте
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19.12.2021 16:01 Ответить
Соцговно-ЭТОГОФНО!!!
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19.12.2021 16:05 Ответить
Это всё, что про жабоедов надо знать, абсолютно всё!
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19.12.2021 16:11 Ответить
Інформація яку збирають через Google, Facebook, Twitter вартує набагато більше ніж штрафи.
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19.12.2021 16:26 Ответить
На россии закон один - слова *****, как говорилось: половина сидит, а другая ждет, когда место освободится.
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19.12.2021 16:31 Ответить
Якби вони бабки не відбивали,то і не платили ,значить вигідно
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19.12.2021 16:41 Ответить
так оставьте ту Московию один на один с одноглазниками, чебурнетом и кнопочными телефонами.. посміємося з них, вбогих, ще раз, з їхнім надувним вЄлічієм в портянках та будьоновке..
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19.12.2021 17:09 Ответить
Давайте, ліжіть дупу кацапам, вони Варшавський договір будуть реанімувати - Польша, Чехія, Словакій, Угорщина, Болгарія, Румунія, країни Балтії і може частина Німеччини як ГДР колись (як що вийде) знову з ласки Кремляндії можуть стати прокремлівськими країнами (комуняцькими).
Привид паРаши ходить по Європі
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19.12.2021 18:29 Ответить
Выплатят! А вы будете на Цензоре слюной исходить!
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19.12.2021 21:49 Ответить
 
 