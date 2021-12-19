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Facebook і Telegram виплатили Росії штрафи через контент про "несанкціоновані акції"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Facebook і Telegram виплатили Росії штрафи через контент про

Facebook і Telegram виплатили Росії штрафи через контент, який Москва вважає незаконним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише interfax.ru.

Facebook (тепер – компанія Meta Platforms, Inc.) виплатила 17 млн рублів ($229,643) "за відмову видалити заборонений у РФ контент".

Проти компанії було відкрито чотири справи.

"Відповідно до банку даних Федеральної служби судових приставів (ФССП), на цей момент щодо компанії виконавчих проваджень немає", – йдеться у повідомленні.

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Також стало відомо, що Telegram виплатив Росії 15 млн рублів у шести виконавчих справах, порушених проти компанії.

"Найбільші інтернет-сервіси – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp – регулярно притягуються у Росії до відповідальності за невидалення забороненого контенту, зокрема закликів до неповнолітніх брати участь у несанкціонованих акціях", – йдеться у повідомленні.

Загальна сума призначених судами штрафів з початку цього року перевищує 200 млн рублів, додає видання.

Нагадаємо, восени Google оскаржив у Росії штрафи на понад $82 тисячі.

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Топ коментарі
+30
Надо что бы они еще штраф за пожар на корвете "Проворный" заплатили!!!
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19.12.2021 15:42
+25
Верной дорогой идете, товарищи.
Скоро всей Европой будете ***** дань платить как Золотой Орде.
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19.12.2021 15:48
+7
Прогнулись!....и опять и снова....фраза про "врёвку" становится всё актуальнее...)
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19.12.2021 15:47
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Надо что бы они еще штраф за пожар на корвете "Проворный" заплатили!!!
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19.12.2021 15:42 Відповісти
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19.12.2021 15:47 Відповісти
Скоро Путлєр як той гаїшник і дєду Джо штрафи виписувати буде. За зовнішню політику не в тому напрямі.
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19.12.2021 15:48 Відповісти
Це просто ппц якийсь...і позов какой-то
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19.12.2021 15:43 Відповісти
то мосвідділення, фейкове лайно. Як укрКиївстар чи укрводафон.
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19.12.2021 15:44 Відповісти
Снести телеграм, по)(ерить фейсбук.
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19.12.2021 15:44 Відповісти
Не мордокнигой, ни телеграмой никогда не пользовался
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19.12.2021 15:46 Відповісти
Ти багато втратив... Жізьнь проживаєш зьрйА
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19.12.2021 17:42 Відповісти
Прогнулись!....и опять и снова....фраза про "врёвку" становится всё актуальнее...)
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19.12.2021 15:47 Відповісти
гроші " не пахнуть" - вони або е, або ....
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19.12.2021 15:50 Відповісти
Тому мене і нема в ціх помийках кацапских пуесосів.
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19.12.2021 15:48 Відповісти
Верной дорогой идете, товарищи.
Скоро всей Европой будете ***** дань платить как Золотой Орде.
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19.12.2021 15:48 Відповісти
Они сразу Чечне будут.
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19.12.2021 16:17 Відповісти
К сожалению кроме как у )(уйла яйцев нет ни у кого.....
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19.12.2021 15:55 Відповісти
А у тебя?
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19.12.2021 16:02 Відповісти
Я в другой весовой категории...
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19.12.2021 16:10 Відповісти
вас *бут, а вы крепчайте
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19.12.2021 16:01 Відповісти
Соцговно-ЭТОГОФНО!!!
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19.12.2021 16:05 Відповісти
Это всё, что про жабоедов надо знать, абсолютно всё!
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19.12.2021 16:11 Відповісти
Інформація яку збирають через Google, Facebook, Twitter вартує набагато більше ніж штрафи.
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19.12.2021 16:26 Відповісти
На россии закон один - слова *****, как говорилось: половина сидит, а другая ждет, когда место освободится.
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19.12.2021 16:31 Відповісти
Якби вони бабки не відбивали,то і не платили ,значить вигідно
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19.12.2021 16:41 Відповісти
так оставьте ту Московию один на один с одноглазниками, чебурнетом и кнопочными телефонами.. посміємося з них, вбогих, ще раз, з їхнім надувним вЄлічієм в портянках та будьоновке..
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19.12.2021 17:09 Відповісти
Давайте, ліжіть дупу кацапам, вони Варшавський договір будуть реанімувати - Польша, Чехія, Словакій, Угорщина, Болгарія, Румунія, країни Балтії і може частина Німеччини як ГДР колись (як що вийде) знову з ласки Кремляндії можуть стати прокремлівськими країнами (комуняцькими).
Привид паРаши ходить по Європі
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19.12.2021 18:29 Відповісти
Выплатят! А вы будете на Цензоре слюной исходить!
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19.12.2021 21:49 Відповісти
 
 