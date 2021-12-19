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Российские оккупанты с начала суток огонь не открывали, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты с начала суток огонь не открывали, - пресс-центр ОС

Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации 19 декабря нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Пресс-центр Объединенных сил обнародовал вечернюю сводку ситуации в районе проведения операции ОС по состоянию на 17:00 19 декабря 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Указывается, что "с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмируют в пресс-центре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу російські окупанти 8 разів порушили режим перемир'я, поранений один український воїн, - штаб ООС
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Готовятся к наступлению
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19.12.2021 18:47 Ответить
Чи можна вірити ?
Постійно читаю - ворог не порушував режим тиші, або поранених не було. На наступний день друкують інформацію про загиблих чи поранених.
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19.12.2021 19:48 Ответить
Да это для ермака и зеленского повод породнится с пушылиным.
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19.12.2021 22:31 Ответить
 
 