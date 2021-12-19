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Російські окупанти від початку доби вогонь не відкривали, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти від початку доби вогонь не відкривали, - пресцентр ОС

З боку збройних формувань Російської Федерації 19 грудня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Пресцентр Об’єднаних сил оприлюднив вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції ОС станом на 17:00 19 грудня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

Вказується, що "від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмують у пресцентрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу російські окупанти 8 разів порушили режим перемир'я, поранений один український воїн, - штаб ООС

Автор: Анна Судак
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Готовятся к наступлению
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19.12.2021 18:47 Відповісти
Чи можна вірити ?
Постійно читаю - ворог не порушував режим тиші, або поранених не було. На наступний день друкують інформацію про загиблих чи поранених.
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19.12.2021 19:48 Відповісти
Да это для ермака и зеленского повод породнится с пушылиным.
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19.12.2021 22:31 Відповісти
 
 