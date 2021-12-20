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43 украинских военнослужащих убиты за год снайперами РФ на Донбассе. Миссия ОБСЕ не видит и не слышит, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

43 украинских военнослужащих убиты за год снайперами РФ на Донбассе. Миссия ОБСЕ не видит и не слышит, - Резников

В июле прошлого года было договорено о режиме тишины, но в январе этого года россияне нарушили режим тишины и начали коварно использовать снайперский огонь.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью АрміяІнформ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, когда производит выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия СММ ОБСЕ, однако украинским военнослужащим необходимо реагировать в ответ на такие обстрелы, применяя тяжелое вооружение, в частности, артиллерию, гранатометы или минометы, что сразу же зафиксирует СММ как нарушение со стороны украинских вооруженных сил.

"За этот год 43 украинских военных погибли от снайперского огня, именно от снайперского. Вторая коварная циничная тактика: россияне используют дроны, перелетают через линию и сбрасывают гранаты. И уже, в том числе, страдает гражданское население", - подытожил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские снайперы убили 23 украинских военнослужащих за время действия режима тишины на Донбассе, - Хомчак

Глава Минобороны добавил, что российские наемники блокируют работу представителей ОБСЕ и поэтому их там только 20 из 200 наблюдателей. "Они любым способом блокируют их работу, блокируют их в гостиницах, не пропускают их через блокпосты", - отметил министр.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
А нашим снайперам відстрілювати рашафащистів зась , так
вирішив найвеличніший ************ і гавнокомандувач нашої краіни 😡
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20.12.2021 00:19
+27
А контрснайперські групи хто заборонив?! Звільнились десятки добре підготовлених (канадськими та американськими інструкторами)снайперів,...А знаєте,скільки коштує підготувати "контрснайпера"?Часу,зусиль та коштів?
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20.12.2021 00:28
+23
І які висновки? Обурення і заклики до світової спільноти з проханням висловити занепокоєння? Чи, можливо, посилити контрснайперські заходи (вангую, що ці заходи були згорнуті з початком "перемир'я")?
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20.12.2021 00:15
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І які висновки? Обурення і заклики до світової спільноти з проханням висловити занепокоєння? Чи, можливо, посилити контрснайперські заходи (вангую, що ці заходи були згорнуті з початком "перемир'я")?
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20.12.2021 00:15 Ответить
Тут не нужно ванговать. Контрснайперские группы были убраны с нуля Тараном. Кроме кучи информации от военных и волонтеров было даже интервью снайпера здесь на Цензоре - "Дайте работать, дайте стрелять".
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20.12.2021 00:32 Ответить
Кандидатуру Тарана пролоббировал глава Офиса преЗЕдента Андрей Ермак. Ермак реализовывает проект "примирения" Украины с РФ на Донбассе, и министр обороны ему нужен для полного контроля военно-политической ситуации на Донбассе https://censor.net/ru/b3179586
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20.12.2021 12:51 Ответить
Таран уже давно там нет.
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20.12.2021 15:59 Ответить
А нашим снайперам відстрілювати рашафащистів зась , так
вирішив найвеличніший ************ і гавнокомандувач нашої краіни 😡
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20.12.2021 00:19 Ответить
А кто тебе сказал, что наши "не отстреливают"? Это тебе так удобно думать, что бы Зе говном поливать? Поливай на здоровье, только ВСУ не унижай. Поверь, там с "отстрелами" все в порядке. Умные понимают почему это не афишируется.
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20.12.2021 10:32 Ответить
Vladimir T fd7dc273 Тьі что єта на свого преЗЕдента бубочьку нагаваріваєш, у преЗЕдента - режим тишиньі и пірімірія і нікто нє стріляєт.
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20.12.2021 12:58 Ответить
Открою тебе "тайну": Зе - не мой и не твой президент. Он - президент Украины (нравится тебе это или нет).
Внимательно прочитай мой пост. Особенно последнее предложение.
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20.12.2021 14:43 Ответить
Зебот. Он нє ЗЕ. У тібя зе-методічка устарєла. Прпздєнт гаваріт, што он прпздєнт-вєрховноголовнокоманувач https://youtu.be/ArMCQ4WlYPI
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21.12.2021 16:57 Ответить
Не будет прощения кацапским тварям за убиенных украинцев. Это знают наши дети и внуки и передадут своим. Смерть и позор русоубийцам.
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20.12.2021 00:21 Ответить
А контрснайперські групи хто заборонив?! Звільнились десятки добре підготовлених (канадськими та американськими інструкторами)снайперів,...А знаєте,скільки коштує підготувати "контрснайпера"?Часу,зусиль та коштів?
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20.12.2021 00:28 Ответить
Заборонив наш Зебабуін і наркоша , бо мріє заглянути кремлівському фюреру в ду@ пу 😠
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20.12.2021 00:45 Ответить
Та він вже там давно "прописаний" разом з глистами!
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20.12.2021 14:11 Ответить
А як же "міру-мір" в очах пуйла від Найвеличнішого?
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20.12.2021 00:29 Ответить
А скільки українські снайпери вбили кацапів?
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20.12.2021 00:54 Ответить
Контрснайперские группы были убраны с нуля Тараном. Кроме кучи информации от военных и волонтеров было даже интервью снайпера здесь на Цензоре - "Дайте работать, дайте стрелять".
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20.12.2021 03:12 Ответить
"Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение ВСУ", - написал секретарь СНБО. Источник: https://censor.net/ru/n3306104
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20.12.2021 09:06 Ответить
Як говорило Х-ло про Сірію що то військові навчання,і через ротацію там провів всіх військових літунів,так і тут раніше артилерісти здавали екзамени,постійна ротація офіцерів різного пошибу,ну а снайперські групи з того ж ряду,гібрид він такий,тепер заходу дав місяць на свій ультиматум по Україні в основному,але є й другі пункти спеціально що б його відхилили,а наш гі-окомандувач(64 раза)ні кує ні телиться.
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20.12.2021 00:58 Ответить
Наш 74 рази президент працює з "документами". не грішіть на нього. Правда, коли Єльцин уходив "водить медведя" (російський аналог "в запой) придумали його радники відмазку - він на Валдаї, на березі річки работает с документами)
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20.12.2021 02:11 Ответить
а скільки кацапів завалили? чи ніззя правацировать?
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20.12.2021 02:32 Ответить
Нагадайте, хто у цьому році неодноразово, за свої кошти, особисто возив на передок антиснайперські системи?
І дебіли зараз прагнуть ув'язнити?
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20.12.2021 05:56 Ответить
Ця кров в тому числі і на руках нєлоха ошфорного, наркомана з його "нужна просто пєрєстать стрєлять"
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20.12.2021 07:13 Ответить
А как можно убивать украинцев , сняв с кадровых российских военных и российской техники опознавательные знаки, и говорить "наших войск там нет"? Как можно спокойно обстреливать украинскую территорию с Территории Мордора и говорить "это не мы"...??? Так вот, это и есть гибридная война..., а есть ещё и информационная, и кибер.война...
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20.12.2021 08:23 Ответить
Усрусьський, ПНХ и вопросы свои себе в очко затасуй!!!
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20.12.2021 08:32 Ответить
Сепари вбили, ну а ми що? Де здобутки наших ЗСУ?
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20.12.2021 08:11 Ответить
Почему Резников не информирует при этом сколько рашистских снайперов было обезврежено нашими контрснайперами ? или Бубочка не разрешает им работать ?
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20.12.2021 08:26 Ответить
Про це навіть мови не може бути.
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20.12.2021 09:14 Ответить
Розмова з окупантами НЕ МОЖЕ бути довшою , ніж автоматна черга !!!Слава УКраїні !! Смерть рашистським окупантам !!!
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20.12.2021 08:28 Ответить
Виглядає на явку з повиною посадовця, який особисто приклав я до згортання антиснайперських заходів, ініційованих єрмаком Зєлєнскім (єрмак у даному випадку - титул, тому з малої букви).
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20.12.2021 08:42 Ответить
Отчёт бухгалтера начальнику-Коломойскому, гражданину Израиля, военной союзницы Путина.
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20.12.2021 08:51 Ответить
А почему шмаркля запрещает нашим снайперам стрелять ?
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20.12.2021 09:12 Ответить
А наші снайпери за це повинні були знищити хоча б 43*5=215 Виконано? Якщо так буде виконано, то буде наша перемога. А краще за одного нашого забирати 10 орків.
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20.12.2021 09:34 Ответить
ОБСЄ - прорашистська шарага
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20.12.2021 11:12 Ответить
Почему байрактарами не убивают снайперов??? там же есть приборы ночного виденья или тепловизор или смены разных видов. Что проблема обнаружить снайпера и грохнуть???
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20.12.2021 11:19 Ответить
применение БПЛА эпизодично, а снайпер лежит в засаде сутками. И тепловизор бессилен, если правильно укрыт стрелок.
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20.12.2021 13:00 Ответить
А как же тепло тела? нельзя помощнее установить тепловизор??? такой нужен тепловизор, чтобы бот обнаруживал даже тепло дыхания и маркировал.
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21.12.2021 00:15 Ответить
Нечего уже МО потери ВСУ от снайперского огня сваливать на миссию ОБСЕ,коль сам главковерх,при попустительстве генералов, преступно запретил антиснайперство
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20.12.2021 13:37 Ответить
Вот список этих погибших и фотографии и в харю Меркельше, которая не дала возможности уже оплаченное оружие забрать.
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20.12.2021 14:18 Ответить
с той стороны погибло не меньше.
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20.12.2021 23:09 Ответить
 
 