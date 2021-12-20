43 украинских военнослужащих убиты за год снайперами РФ на Донбассе. Миссия ОБСЕ не видит и не слышит, - Резников

В июле прошлого года было договорено о режиме тишины, но в январе этого года россияне нарушили режим тишины и начали коварно использовать снайперский огонь.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью АрміяІнформ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, когда производит выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия СММ ОБСЕ, однако украинским военнослужащим необходимо реагировать в ответ на такие обстрелы, применяя тяжелое вооружение, в частности, артиллерию, гранатометы или минометы, что сразу же зафиксирует СММ как нарушение со стороны украинских вооруженных сил.

"За этот год 43 украинских военных погибли от снайперского огня, именно от снайперского. Вторая коварная циничная тактика: россияне используют дроны, перелетают через линию и сбрасывают гранаты. И уже, в том числе, страдает гражданское население", - подытожил Резников.

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Глава Минобороны добавил, что российские наемники блокируют работу представителей ОБСЕ и поэтому их там только 20 из 200 наблюдателей. "Они любым способом блокируют их работу, блокируют их в гостиницах, не пропускают их через блокпосты", - отметил министр.