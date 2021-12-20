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43 українські військовослужбовці вбиті за рік снайперами РФ на Донбасі. Місія ОБСЄ не бачить і не чує, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

43 українські військовослужбовці вбиті за рік снайперами РФ на Донбасі. Місія ОБСЄ не бачить і не чує, - Резніков

В липні минулого року було домовлено про режим тиші, але в січні цього року росіяни порушили режим тиші і почали підступно використовувати снайперський вогонь.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю "АрміяІнформ", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, коли здійснює постріл снайпер, його не чує і не бачить моніторингова місія СММ ОБСЄ, проте українським військовослужбовцям необхідно реагувати у відповідь на такі обстріли, застосовуючи важке озброєння, зокрема, артилерію, гранатомети чи міномети, що одразу ж зафіксує СММ як порушення з боку українських Збройних сил.

"За цей рік 43 українських військових загинули від снайперського вогню, саме від снайперського. Друга підступна цинічна тактика: росіяни використовують дрони, перелітають через лінію і скидають гранати. І вже, в тому числі, страждає цивільне населення", - підсумував Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські снайпери вбили 23 українських військовослужбовців за час дії режиму тиші на Донбасі, - Хомчак

Глава Міноборони додав, що російські найманці блокують роботу представників ОБСЄ і через це їх там лише 20 із 200 спостерігачів. "Вони в будь-який спосіб блокують їхню роботу, блокують їх у готелях, не пропускають їх через блокпости", - зазначив міністр.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+30
А нашим снайперам відстрілювати рашафащистів зась , так
вирішив найвеличніший ************ і гавнокомандувач нашої краіни 😡
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20.12.2021 00:19
+27
А контрснайперські групи хто заборонив?! Звільнились десятки добре підготовлених (канадськими та американськими інструкторами)снайперів,...А знаєте,скільки коштує підготувати "контрснайпера"?Часу,зусиль та коштів?
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20.12.2021 00:28
+23
І які висновки? Обурення і заклики до світової спільноти з проханням висловити занепокоєння? Чи, можливо, посилити контрснайперські заходи (вангую, що ці заходи були згорнуті з початком "перемир'я")?
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20.12.2021 00:15
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І які висновки? Обурення і заклики до світової спільноти з проханням висловити занепокоєння? Чи, можливо, посилити контрснайперські заходи (вангую, що ці заходи були згорнуті з початком "перемир'я")?
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20.12.2021 00:15 Відповісти
Тут не нужно ванговать. Контрснайперские группы были убраны с нуля Тараном. Кроме кучи информации от военных и волонтеров было даже интервью снайпера здесь на Цензоре - "Дайте работать, дайте стрелять".
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20.12.2021 00:32 Відповісти
Кандидатуру Тарана пролоббировал глава Офиса преЗЕдента Андрей Ермак. Ермак реализовывает проект "примирения" Украины с РФ на Донбассе, и министр обороны ему нужен для полного контроля военно-политической ситуации на Донбассе https://censor.net/ru/b3179586
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20.12.2021 12:51 Відповісти
Таран уже давно там нет.
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20.12.2021 15:59 Відповісти
А нашим снайперам відстрілювати рашафащистів зась , так
вирішив найвеличніший ************ і гавнокомандувач нашої краіни 😡
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20.12.2021 00:19 Відповісти
А кто тебе сказал, что наши "не отстреливают"? Это тебе так удобно думать, что бы Зе говном поливать? Поливай на здоровье, только ВСУ не унижай. Поверь, там с "отстрелами" все в порядке. Умные понимают почему это не афишируется.
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20.12.2021 10:32 Відповісти
Vladimir T fd7dc273 Тьі что єта на свого преЗЕдента бубочьку нагаваріваєш, у преЗЕдента - режим тишиньі и пірімірія і нікто нє стріляєт.
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20.12.2021 12:58 Відповісти
Открою тебе "тайну": Зе - не мой и не твой президент. Он - президент Украины (нравится тебе это или нет).
Внимательно прочитай мой пост. Особенно последнее предложение.
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20.12.2021 14:43 Відповісти
Зебот. Он нє ЗЕ. У тібя зе-методічка устарєла. Прпздєнт гаваріт, што он прпздєнт-вєрховноголовнокоманувач https://youtu.be/ArMCQ4WlYPI
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21.12.2021 16:57 Відповісти
Не будет прощения кацапским тварям за убиенных украинцев. Это знают наши дети и внуки и передадут своим. Смерть и позор русоубийцам.
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20.12.2021 00:21 Відповісти
А контрснайперські групи хто заборонив?! Звільнились десятки добре підготовлених (канадськими та американськими інструкторами)снайперів,...А знаєте,скільки коштує підготувати "контрснайпера"?Часу,зусиль та коштів?
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20.12.2021 00:28 Відповісти
Заборонив наш Зебабуін і наркоша , бо мріє заглянути кремлівському фюреру в ду@ пу 😠
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20.12.2021 00:45 Відповісти
Та він вже там давно "прописаний" разом з глистами!
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20.12.2021 14:11 Відповісти
А як же "міру-мір" в очах пуйла від Найвеличнішого?
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20.12.2021 00:29 Відповісти
А скільки українські снайпери вбили кацапів?
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20.12.2021 00:54 Відповісти
Контрснайперские группы были убраны с нуля Тараном. Кроме кучи информации от военных и волонтеров было даже интервью снайпера здесь на Цензоре - "Дайте работать, дайте стрелять".
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20.12.2021 03:12 Відповісти
"Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение ВСУ", - написал секретарь СНБО. Источник: https://censor.net/ru/n3306104
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20.12.2021 09:06 Відповісти
Як говорило Х-ло про Сірію що то військові навчання,і через ротацію там провів всіх військових літунів,так і тут раніше артилерісти здавали екзамени,постійна ротація офіцерів різного пошибу,ну а снайперські групи з того ж ряду,гібрид він такий,тепер заходу дав місяць на свій ультиматум по Україні в основному,але є й другі пункти спеціально що б його відхилили,а наш гі-окомандувач(64 раза)ні кує ні телиться.
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20.12.2021 00:58 Відповісти
Наш 74 рази президент працює з "документами". не грішіть на нього. Правда, коли Єльцин уходив "водить медведя" (російський аналог "в запой) придумали його радники відмазку - він на Валдаї, на березі річки работает с документами)
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20.12.2021 02:11 Відповісти
а скільки кацапів завалили? чи ніззя правацировать?
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20.12.2021 02:32 Відповісти
Нагадайте, хто у цьому році неодноразово, за свої кошти, особисто возив на передок антиснайперські системи?
І дебіли зараз прагнуть ув'язнити?
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20.12.2021 05:56 Відповісти
Ця кров в тому числі і на руках нєлоха ошфорного, наркомана з його "нужна просто пєрєстать стрєлять"
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20.12.2021 07:13 Відповісти
А как можно убивать украинцев , сняв с кадровых российских военных и российской техники опознавательные знаки, и говорить "наших войск там нет"? Как можно спокойно обстреливать украинскую территорию с Территории Мордора и говорить "это не мы"...??? Так вот, это и есть гибридная война..., а есть ещё и информационная, и кибер.война...
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20.12.2021 08:23 Відповісти
Усрусьський, ПНХ и вопросы свои себе в очко затасуй!!!
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20.12.2021 08:32 Відповісти
Сепари вбили, ну а ми що? Де здобутки наших ЗСУ?
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20.12.2021 08:11 Відповісти
Почему Резников не информирует при этом сколько рашистских снайперов было обезврежено нашими контрснайперами ? или Бубочка не разрешает им работать ?
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20.12.2021 08:26 Відповісти
Про це навіть мови не може бути.
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20.12.2021 09:14 Відповісти
Розмова з окупантами НЕ МОЖЕ бути довшою , ніж автоматна черга !!!Слава УКраїні !! Смерть рашистським окупантам !!!
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20.12.2021 08:28 Відповісти
Виглядає на явку з повиною посадовця, який особисто приклав я до згортання антиснайперських заходів, ініційованих єрмаком Зєлєнскім (єрмак у даному випадку - титул, тому з малої букви).
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20.12.2021 08:42 Відповісти
Отчёт бухгалтера начальнику-Коломойскому, гражданину Израиля, военной союзницы Путина.
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20.12.2021 08:51 Відповісти
А почему шмаркля запрещает нашим снайперам стрелять ?
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20.12.2021 09:12 Відповісти
А наші снайпери за це повинні були знищити хоча б 43*5=215 Виконано? Якщо так буде виконано, то буде наша перемога. А краще за одного нашого забирати 10 орків.
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20.12.2021 09:34 Відповісти
ОБСЄ - прорашистська шарага
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20.12.2021 11:12 Відповісти
Почему байрактарами не убивают снайперов??? там же есть приборы ночного виденья или тепловизор или смены разных видов. Что проблема обнаружить снайпера и грохнуть???
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20.12.2021 11:19 Відповісти
применение БПЛА эпизодично, а снайпер лежит в засаде сутками. И тепловизор бессилен, если правильно укрыт стрелок.
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20.12.2021 13:00 Відповісти
А как же тепло тела? нельзя помощнее установить тепловизор??? такой нужен тепловизор, чтобы бот обнаруживал даже тепло дыхания и маркировал.
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21.12.2021 00:15 Відповісти
Нечего уже МО потери ВСУ от снайперского огня сваливать на миссию ОБСЕ,коль сам главковерх,при попустительстве генералов, преступно запретил антиснайперство
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20.12.2021 13:37 Відповісти
Вот список этих погибших и фотографии и в харю Меркельше, которая не дала возможности уже оплаченное оружие забрать.
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20.12.2021 14:18 Відповісти
с той стороны погибло не меньше.
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20.12.2021 23:09 Відповісти
 
 