43 українські військовослужбовці вбиті за рік снайперами РФ на Донбасі. Місія ОБСЄ не бачить і не чує, - Резніков
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В липні минулого року було домовлено про режим тиші, але в січні цього року росіяни порушили режим тиші і почали підступно використовувати снайперський вогонь.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю "АрміяІнформ", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, коли здійснює постріл снайпер, його не чує і не бачить моніторингова місія СММ ОБСЄ, проте українським військовослужбовцям необхідно реагувати у відповідь на такі обстріли, застосовуючи важке озброєння, зокрема, артилерію, гранатомети чи міномети, що одразу ж зафіксує СММ як порушення з боку українських Збройних сил.
"За цей рік 43 українських військових загинули від снайперського вогню, саме від снайперського. Друга підступна цинічна тактика: росіяни використовують дрони, перелітають через лінію і скидають гранати. І вже, в тому числі, страждає цивільне населення", - підсумував Резніков.
Глава Міноборони додав, що російські найманці блокують роботу представників ОБСЄ і через це їх там лише 20 із 200 спостерігачів. "Вони в будь-який спосіб блокують їхню роботу, блокують їх у готелях, не пропускають їх через блокпости", - зазначив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
вирішив найвеличніший ************ і гавнокомандувач нашої краіни 😡
Внимательно прочитай мой пост. Особенно последнее предложение.
І дебіли зараз прагнуть ув'язнити?