Эпидситуация в Украине сегодня значительно лучше, чем в европейских странах, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
На сегодняшний день эпидемическая ситуация в Украине значительно лучше, чем в европейских странах: 23 региона либо уже выведены из "красной" зоны, либо будут выведены в ближайшие дни.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Частые путешествия и встречи в закрытых помещениях создают реальную опасность для существенного роста передачи коронавируса. Ситуация осложняется еще тем, что в этот раз в европейских странах доминирует штамм коронавируса "Дельта", который в Украине в октябре-ноябре привел к очередной вспышке болезни. Сегодня в Украине эпидситуация гораздо лучше, чем в европейских странах. По состоянию на сегодняшний день только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпиднебезопасности. Это Волынская и Запорожская области", - отметил Ляшко.
Остальные 23 региона Украины, по словам министра, или уже выведены с красного уровня или будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций.
В то же время, по данным Worldometers, Украина сегодня снова оказалась на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. За сутки в стране от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели.
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"Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19." Джерело: https://censor.net/ua/n3306108!
Так що все нормально .
все на прививках
Ну то ясно що ситуація весь час покращується . Виходимо з червоної зони , уникаємо локдаунів . Це ж логічно .
Санвредитель Шляшко, собственной персоной.
Міністр в нас гідний населення.
Тільки ти нікому, ОК?
А з ковідом реальний завал. З ким не балакаю- таке саме як і в мене. Максимум хворих з початку пандемії.
Джерело: https://censor.net/ua/n3306108
"епідемічна ситуація в Україні значно краща ніж в європейських країнах"
Джерело: зебіл ляшко