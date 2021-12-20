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Эпидситуация в Украине сегодня значительно лучше, чем в европейских странах, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Эпидситуация в Украине сегодня значительно лучше, чем в европейских странах, - Ляшко

На сегодняшний день эпидемическая ситуация в Украине значительно лучше, чем в европейских странах: 23 региона либо уже выведены из "красной" зоны, либо будут выведены в ближайшие дни.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Частые путешествия и встречи в закрытых помещениях создают реальную опасность для существенного роста передачи коронавируса. Ситуация осложняется еще тем, что в этот раз в европейских странах доминирует штамм коронавируса "Дельта", который в Украине в октябре-ноябре привел к очередной вспышке болезни. Сегодня в Украине эпидситуация гораздо лучше, чем в европейских странах. По состоянию на сегодняшний день только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпиднебезопасности. Это Волынская и Запорожская области", - отметил Ляшко.

Остальные 23 региона Украины, по словам министра, или уже выведены с красного уровня или будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте: За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявлены 497 новых случаев заболевания, - Кличко

В то же время, по данным Worldometers, Украина сегодня снова оказалась на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. За сутки в стране от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 2536 новых случаев заражения, 6690 человек выздоровели.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
А фигле вы думали, всего 30% удалось проколоть в отличии от 50-70 в европах.
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20.12.2021 10:50
+5
Самый сильный иммунитет не от вакцины, а у переболевших, природный естественный иммунитет - это самое лучшее что может быть для человека и для ухода эпидемии . Ковидом уже давно переболело большинство населения и непонятно к чему этот уколочный напор, если в странах в которых люди укололись эффект обратный? И вообще информация от Ляшка всегда противоречивая, сегодня одно, завтра противоположное, она дается для того, чтобы люди потеряли логическое мышление, оглупели окончательно и делали все, что им говорят свыше.
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20.12.2021 11:27
+4
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20.12.2021 11:22
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Правила форума Совет форумчан
А фигле вы думали, всего 30% удалось проколоть в отличии от 50-70 в европах.
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20.12.2021 10:50 Ответить
Благодаря великому главнокомандующему в Украине переболело уже 70% жителей!Вирусу некуда теперь деваться!
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20.12.2021 10:58 Ответить
Да гдето так и есть. И это везде так.
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20.12.2021 11:06 Ответить
Самый сильный иммунитет не от вакцины, а у переболевших, природный естественный иммунитет - это самое лучшее что может быть для человека и для ухода эпидемии . Ковидом уже давно переболело большинство населения и непонятно к чему этот уколочный напор, если в странах в которых люди укололись эффект обратный? И вообще информация от Ляшка всегда противоречивая, сегодня одно, завтра противоположное, она дается для того, чтобы люди потеряли логическое мышление, оглупели окончательно и делали все, что им говорят свыше.
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20.12.2021 11:27 Ответить
А хорошо шо у нас на всех постах спецы вроде гогишвили и зеленского.
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20.12.2021 10:51 Ответить
не пи..ди кислобздій зєбільньий
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20.12.2021 10:55 Ответить
В конце января подведём итоги .
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20.12.2021 10:56 Ответить
Не кажи Гоп, поки не перескочиш. Омікрон ще не добрався до наших широт.
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20.12.2021 11:01 Ответить
цей Ляшко ,таке враження,попав.Попав в погану компанію,навчився брехати,фантазувати,може й "дороги" будувати, бо "Остапа понесло" конкретно!
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20.12.2021 11:14 Ответить
Ну да, конечно:
"Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19." Джерело: https://censor.net/ua/n3306108!
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20.12.2021 11:04 Ответить
Эта патамучта у поляков на выходных вирус больше оддыхает. Ничего, завтра подтянутся.
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20.12.2021 11:07 Ответить
Кстате в Чехии вчера печальный счёт 74, в процентном отношении вдвое опережают. Проколотых вдвое больше, что кагбе намекает на полезность этого занятия.
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20.12.2021 11:09 Ответить
Але через високу смертність серед антиваксерів , різко покращується ситуація в цілому . % не вакцинованих зменшується і це дозволяє цілим областям потрохи виходити з червоної зони , а економіці - уникнути локдауну .
Так що все нормально .
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20.12.2021 11:12 Ответить
Укр +2536 новые 157 смертей. Кан +4096/3, Чех +3741/65, Норв +3022/0
все на прививках
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20.12.2021 11:13 Ответить
Ну они так уже так за3.14делись ,шо аж смiшно.
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20.12.2021 12:23 Ответить
Вони реально маніякі! Україна вже давно та впевнено посідає перші місця за смертністю, а для них, все краще та краще.
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20.12.2021 11:10 Ответить
Чоловіче , включи мозок . Чим вища смертність серед антиваксерів - тим менше не вакцинованих. + Багато антиваксерів біжить вакцинуватися , бачачи такий плачевний результат своїх колишніх однодумців.
Ну то ясно що ситуація весь час покращується . Виходимо з червоної зони , уникаємо локдаунів . Це ж логічно .
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20.12.2021 11:18 Ответить
второе
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20.12.2021 11:18 Ответить
А почему тогда ограничиваются наши права и свободы?
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20.12.2021 11:14 Ответить
какие права и свободы твои ограничены?
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20.12.2021 11:20 Ответить
Щоб зменшити смертність серед не вакцинованого населення . Антиваксери - теж люди , тож держава дбає і про них також.
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20.12.2021 11:23 Ответить
да ты сравни количество тестов на 1М населения для начала)
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20.12.2021 11:19 Ответить
Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!

Санвредитель Шляшко, собственной персоной.
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20.12.2021 11:21 Ответить
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20.12.2021 11:22 Ответить
Ти - дурень, чи просто сопливий? Пенсіонери помирають зовсім від іншого, а не сраного ковіду! Якщо в нього щось загальне з грипом, то захворюваність ковідом повинна наростати на зиму і взимку, особливо порівняно з літніми місяцями і ранньою осінню!
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20.12.2021 12:16 Ответить
Нужно расставлять по всюду мобильные пункты вакцинации в точках, где скапливается много народа, типа на входах метро, и т.п. Чем больше будет покрыта площадь вакцинированных, тем легче будет стране! На дом еще вакцинацию функцию нужно ввести, но очередь будет больше, но тут тоже маркетинг и надо продавать вакцинацию рекламами. Нужно социальную инженерию сделать для Украинцев, чтобы кругом была реклама вакцинации и места вакцинации. Это спасет экономику и людей жизни!
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20.12.2021 11:25 Ответить
Мед на вуха прикоцаних антиваксів (найменше вакцинованих - "найменша смертність"), хоча насправді нахабна брехня. Понад 2 місяці поспіль Україна впевнено перебувала на 3 місці у світі за рівнем добової смертності, тоді як за чисельністю населення (ще й завищеною!) є 35-тою.

Міністр в нас гідний населення.
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20.12.2021 11:26 Ответить
Скажи спасибо Супрун за высокую смертность в Украине, а не ковиду. Уничтожен институт участковых врачей, а семейные никуда не годятся. Закрыли кучу инфикционных отделений. Уничтожили санслужбу, от которой остался один только главсанврач. Короче, колись третьей бустерной и будь счастлив.
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20.12.2021 11:40 Ответить
Я тобі по секрету скажу- сімейні- то бувші дільничі терапевти.
Тільки ти нікому, ОК?
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20.12.2021 12:06 Ответить
Річ про реорганізацію, а не конкретних людей! Ч и хто повинен був стати сімейними лікарями? Ветеринари приватних ветклінік, де богатенькі лікують своїх безцінних чотирилапих друзів?
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20.12.2021 12:21 Ответить
Ну гаразд. Якщо сімейних перейменуємо в дільничих- тобі полегшає?
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20.12.2021 12:23 Ответить
Могу поспорить и с Ляшко, и с Радуцкиим всеми ворами в белых халата, что к концу января, началу именно эти фамилиии и иже ч ними будуту расскачивать очередной психоз "Омикрон", и будут вопить про локдавун и маски
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20.12.2021 11:31 Ответить
Европа готовиться на бустер, так как две вакцины не помогли... И врядли этот продукт можно назвать вакциной. И получается, где меньше кололи, там меньше заражений. Не так страшен черт как его малюют.
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20.12.2021 11:35 Ответить
Та це як рейтинги політпартій- хрен поймьош!
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20.12.2021 11:36 Ответить
Нету тестов - нет заболевших. Борьба с вирусом по украински
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20.12.2021 11:44 Ответить
Занижують статистику, бо Буковель Бєнін може понести збитки.
А з ковідом реальний завал. З ким не балакаю- таке саме як і в мене. Максимум хворих з початку пандемії.
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20.12.2021 12:05 Ответить
Херой! Выпиши себе самолично премию за ето - пару десятков лимонов. Ты же отличился!
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20.12.2021 12:12 Ответить
"Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю"
Джерело: https://censor.net/ua/n3306108
"епідемічна ситуація в Україні значно краща ніж в європейських країнах"
Джерело: зебіл ляшко
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20.12.2021 12:36 Ответить
І це не дивлячись на ваші старання.
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20.12.2021 15:53 Ответить
 
 