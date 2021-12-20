В "Дії" можно сгенерировать три новых типа COVID-сертификатов
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
С сегодняшнего дня на портале "Дії" можно сгенерировать три новых типа COVID-сертификатов: на основании результата ПЦР-теста, о выздоровлении и детский.
Об этом сообщили в Минцифре, передает Цензор.НЕТ.
Как отметили в министерстве, чтобы сгенерировать сертификат, не требуется электронной подписи и подтверждения личности с помощью Photo ID. Теперь достаточно согласия пользователя.
Чтобы сгенерировать сертификат, нужно:
-
Авторизоваться на портале "Дія": https://diia.gov.ua/.
-
Выбрать раздел "Услуги" - "Здоровье" и требуемый тип сертификата: "COVID-сертификат об отрицательном ПЦР-тесте" или "Сертификат о выздоровлении от COVID-19"
-
Дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в "Дію".
"Детям от 12 лет, получившим хотя бы одну дозу вакцины, родители могут сгенерировать COVID-сертификат в разделе "Здоровье" - "COVID-сертификат о вакцинации"", - сообщают в Минцифре.
С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизироваться на портале через BankID, если у них уже есть банковская карта. При отсутствии у ребенка паспорта сделать это могут родители.
Будет действовать COVID-сертификат на основании ПЦР-теста в течение 72 часов с момента сдачи анализа.
COVID-сертификат об излечении можно получить не ранее пятнадцатого дня после подтверждения врачом диагноза COVID-19 и внесения данных в Электронную систему здравоохранения (ЭСЗ). Такой COVID-сертификат будет действовать 105 дней со дня установления диагноза.
"COVID-сертификат в "Дії" является одним из самых популярных документов среди украинцев: на сегодняшний день сгенерировано 12,8 млн сертификатов. Количество COVID-сертификатов ежедневно растет", - отмечают в Минцифре.
Всю необходимую информацию о видах COVID-сертификатов, инструкциях и необходимых условиях для генерирования можно найти здесь.
Пожалуйста, подождите...
Ти даєш згоду, бо це вимагає закон про персональні дані. І оскільки ті дані підтягуються у Дію, вони мають отримати таку згоду. Але!
Яке поширення? До речі, інформація про вакцинацію не ж медицинською інформацією. І зовсім не зрозуміло про те, яка фінансова інформація предається?
І останнє - до чого тут зомбі?
Їх бісить все українське , тим більше якщо воно робить життя людини комфортним .
Але як би вони не захлинались , не гавкали та не скаженіли - кількість користувачів "ДіЯ" кожен день збільшується . А значить все буде Україна .
там немає штрафа за відсутність сертифіката
є тільки
" Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів "
А також почитай сумновзісну постанову КМУ 1236 по якій тебе штрафують якщо ти їдеш в трамваї без сертифікату. Я власне захищав жінку яка була без сертифікату, але мала справку про вакцинацію, але поліцаїв справка не цікавила, їм потрібен сертифікат.
Наприклад на мiй смарт 18-го року Дiя видмовляється ставати бо в "нього памяти замало".
...ось така х*ня малятки (с)
пздцумора.. До некоторых только после 3 дозы стало доходить блин, как говорится лучше позже чем никогда !!!!
- Приложение может подделать даже школьник? Похер, работаем дальше.
- Личные данные индексируются в сети?
Їх бісить все українське , тим більше якщо воно робить життя людини комфортним .
Але як би вони не захлинались , не гавкали та не скаженіли - кількість користувачів "ДіЯ" кожен день збільшується . А значить все буде Україна 🇺🇦😁👍
А ви про госуслуги .