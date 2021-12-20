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В "Дії" можно сгенерировать три новых типа COVID-сертификатов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

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С сегодняшнего дня на портале "Дії" можно сгенерировать три новых типа COVID-сертификатов: на основании результата ПЦР-теста, о выздоровлении и детский.

Об этом сообщили в Минцифре, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в министерстве, чтобы сгенерировать сертификат, не требуется электронной подписи и подтверждения личности с помощью Photo ID. Теперь достаточно согласия пользователя.

Чтобы сгенерировать сертификат, нужно:

  • Авторизоваться на портале "Дія": https://diia.gov.ua/.
  • Выбрать раздел "Услуги" - "Здоровье" и требуемый тип сертификата: "COVID-сертификат об отрицательном ПЦР-тесте" или "Сертификат о выздоровлении от COVID-19"
  • Дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в "Дію".

"Детям от 12 лет, получившим хотя бы одну дозу вакцины, родители могут сгенерировать COVID-сертификат в разделе "Здоровье" - "COVID-сертификат о вакцинации"", - сообщают в Минцифре.

С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизироваться на портале через BankID, если у них уже есть банковская карта. При отсутствии у ребенка паспорта сделать это могут родители.

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Будет действовать COVID-сертификат на основании ПЦР-теста в течение 72 часов с момента сдачи анализа.

COVID-сертификат об излечении можно получить не ранее пятнадцатого дня после подтверждения врачом диагноза COVID-19 и внесения данных в Электронную систему здравоохранения (ЭСЗ). Такой COVID-сертификат будет действовать 105 дней со дня установления диагноза.

"COVID-сертификат в "Дії" является одним из самых популярных документов среди украинцев: на сегодняшний день сгенерировано 12,8 млн сертификатов. Количество COVID-сертификатов ежедневно растет", - отмечают в Минцифре.

Всю необходимую информацию о видах COVID-сертификатов, инструкциях и необходимых условиях для генерирования можно найти здесь.
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Топ комментарии
+8
А ти також почитай закон про попередження інфекційних захворювань і подивися хто повинен забезпечити мене засобами захисту ... тощо. Мені не видали маски, тому я не мушу їх носити.
А також почитай сумновзісну постанову КМУ 1236 по якій тебе штрафують якщо ти їдеш в трамваї без сертифікату. Я власне захищав жінку яка була без сертифікату, але мала справку про вакцинацію, але поліцаїв справка не цікавила, їм потрібен сертифікат.
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20.12.2021 21:16
+7
Зверніть увагу, що вас штрафують не за вакцину, а за відсутність сертифікату. 30 днів та 365 це терміни дії сертифікату а не вакцини чи імунітету. Дві вакцини потрібні, що стати членом зеленого стада, а не для попередження коронавірусу. Як нам промили мізки через підміну понять.
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20.12.2021 21:02
+7
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20.12.2021 21:49
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Правила форума Совет форумчан
До речі , нас в "ДіЯ" вже 12 мільйонів користувачів 🇺🇦😎👍
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20.12.2021 20:58 Ответить
Мрак скільки зомбованих.
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20.12.2021 20:59 Ответить
у чому зомбованість?
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20.12.2021 21:01 Ответить
Коли ти генеруєш сертифікат то ставиш галочку про відмову від своїх конституційних прав, ти даєш добровільно згоду на поширення інформації про тебе, у тому числі і медицинської, фінансової тощо. Зосбаків це влаштовує. Привіт цифровий концтабір.
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20.12.2021 21:04 Ответить
І знову підміна понять. До чого тут твоє анкетування? Мова йде про ДІЮ. Протри зеньки та прочитай топік. Так в чому маячня? Ти нкщо ти не поставиш в ДІЇ галку про згоду, то тобі ніякого сертифікату не буде. Ц
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20.12.2021 21:21 Ответить
"Знову" - це повторна дія, де перша, де друга?

Ти даєш згоду, бо це вимагає закон про персональні дані. І оскільки ті дані підтягуються у Дію, вони мають отримати таку згоду. Але!

Яке поширення? До речі, інформація про вакцинацію не ж медицинською інформацією. І зовсім не зрозуміло про те, яка фінансова інформація предається?

І останнє - до чого тут зомбі?
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20.12.2021 21:27 Ответить
таким незалежним треба жити на окремому острові, без ідентифікаційного коду і вакцин
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21.01.2022 10:27 Ответить
Це така секта - свідки говнодії.
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20.12.2021 21:06 Ответить
Пишаєшся реєстром на кацапських ;госуслуґах;?
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21.12.2021 06:16 Ответить
Цікаво спостерігати , як кацапи та їхні прихвостні в Україні скаженіють і сходять на гімно від самої лише згадки про "ДіЯ" .
Їх бісить все українське , тим більше якщо воно робить життя людини комфортним .
Але як би вони не захлинались , не гавкали та не скаженіли - кількість користувачів "ДіЯ" кожен день збільшується . А значить все буде Україна .
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21.12.2021 06:46 Ответить
Це "новина" вже давно стухла.
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20.12.2021 21:00 Ответить
Зверніть увагу, що вас штрафують не за вакцину, а за відсутність сертифікату. 30 днів та 365 це терміни дії сертифікату а не вакцини чи імунітету. Дві вакцини потрібні, що стати членом зеленого стада, а не для попередження коронавірусу. Як нам промили мізки через підміну понять.
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20.12.2021 21:02 Ответить
а ти почитай Кодекс про адмін. порушення,
там немає штрафа за відсутність сертифіката
є тільки
" Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів "
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20.12.2021 21:09 Ответить
А ти також почитай закон про попередження інфекційних захворювань і подивися хто повинен забезпечити мене засобами захисту ... тощо. Мені не видали маски, тому я не мушу їх носити.
А також почитай сумновзісну постанову КМУ 1236 по якій тебе штрафують якщо ти їдеш в трамваї без сертифікату. Я власне захищав жінку яка була без сертифікату, але мала справку про вакцинацію, але поліцаїв справка не цікавила, їм потрібен сертифікат.
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20.12.2021 21:16 Ответить
Тобто якась кореляція між вакцинацією, імунітетом та сертифікатом про те, що вакцинацію зроблено - у вашій свідомості геть відсутня? Як цікаво...
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20.12.2021 21:16 Ответить
Так, в мене відсутня і у судів відсутня, тому що Конституція каже, що ніхто не може бути примушений виконувати дії які він робити не зобов'язаний. Якщо я не зобов'язаний прямо бути щеплений ніяким документом, то мені не потрібен і сертифікат легітимність якого дуже сумнівна.
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20.12.2021 21:24 Ответить
у сертифіката легітимність? почитай значення слова.
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20.12.2021 21:28 Ответить
Якщо ти такий розумний то поясни мені чому хворий але з сертифікатом може ходити в театри, кіно, ресторани, їздити в автобусі, а здоровий, але без сертифікату не може? Це що за така чудна боротьба з розповсюдженням зарази?
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20.12.2021 21:27 Ответить
Це не "якщо", це так. Але проблема в 2 аспектах, 1) я тобі не повинен нічого пояснювати, 2) не певен, що пояснення дійде, адже "такий розумний" - я.
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20.12.2021 21:30 Ответить
Так чи інакше,але зелені більшість підсадять на дію.Тобто зелені перемогли.
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20.12.2021 21:23 Ответить
Всі тут критикували цю дію,але ж самі там зареєструвалися.
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20.12.2021 21:24 Ответить
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20.12.2021 21:49 Ответить
Росія може зламати український портал державних послуг «Дія» для отримання конфіденційної інформації українців, зокрема - військових, попереджає Український кіберальянс. Про це пише авторка «Дзеркала тижня» Олена Болтушкіна у статті «Дія»: про що не розповідають українцям».Особливу занепокоєність викликає те, що Мінцифри та Міноборони вже почали інтеграцію цивільних систем із військовими: реалізують доступ до реєстрів призовників, військовозобов'язаних і резервістів через «Дію». А в планах Мінцифри та Мінветеранів - інтеграція в «Дію» сервісів для ветеранів АТО/ООС, членів родин загиблих тощо.«Я глибоко переконаний, що всі військові системи повинні бути відділені від цивільних, бо це дуже великий ризик. Наразі лише воєнкомати отримуватимуть від «Дії» адреси реєстрації військовозобов'язаних, але ж послуги будуть додаватися. Рано чи пізно це буде використано Росією», - наводяться у статті ZN.UA слова співзасновника Українського кіберальянсу Андрія Барановича, відомого за псевдонімом Sean Brian Townsend.
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20.12.2021 22:04 Ответить
Да, Болтушкина - какая "говорящая" фамилия. А еще у нее "занепокоєнність". А Баранович только по планам понял, откуда будут браться данные? Статус ветерана отражен не только в "военных системах", нет?
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20.12.2021 22:39 Ответить
это проекция твоего сознания.
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20.12.2021 22:42 Ответить
Це недолiк циєї програми. Iї з самого початку "писали" пiд смартофони останнiх поколiнь. На смарти, що було випущено не так вже й давно, рокiв 4-5 назад, фiзично неможливо встановити дiю через брак ресурсiв смартфона.
Наприклад на мiй смарт 18-го року Дiя видмовляється ставати бо в "нього памяти замало".

...ось така х*ня малятки (с)
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20.12.2021 23:14 Ответить
Можливо, це залежить від виробника (типу) смартфона. Залежно від цього, Дію можна встановити навіть на такі версії, що навіть не підтримуються та не оновлюються виробником, наприклад, Apple.
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20.12.2021 23:38 Ответить
В Израиле люди бастуют, уже ДАЖЕ те кто сделал три дозы и не хочет делать четвертую !!! И этих людей там уже считают антиваксерами !!!Ха.. вот это пздц умора.. До некоторых только после 3 дозы стало доходить блин, как говорится лучше позже чем никогда !!!!
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20.12.2021 23:54 Ответить
Не во всех государствах власть имела граждан во все щели без остановок, поэтому люди и верили.
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21.12.2021 01:15 Ответить
Удивительномне в течении НЕСКОЛЬКИХ НЕДЕЛЬ никак не удаётся "перйти" графу послуги с пунктом "Ковид-сертификат".Сразу выдаётся текст "ошибка.." и предлагается "зайти попозже".Я даже отправил НЕСКОЛЬКО писем в службу поддержки этой "Дии" и приходил на каждый запрос контрзапрос-"пришлите скриношит" ..выслал аж несколько ,потому как других ответов после не получал,и опять запрос о скриношите.То есть.снова "у попа была собака".Есть ли ещё такие пострадавшие,отзовитесь? )
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21.12.2021 01:40 Ответить
- Дия не прошла нормальный баг баунти. Похер, работаем дальше.
- Приложение может подделать даже школьник? Похер, работаем дальше.
- Личные данные индексируются в сети?
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21.12.2021 01:52 Ответить
Дія- клон кацапських ;ґосуслуґ;
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21.12.2021 06:18 Ответить
Цікаво спостерігати , як кацапи та їхні прихвостні в Україні скаженіють і сходять на гімно від самої лише згадки про "ДіЯ" .
Їх бісить все українське , тим більше якщо воно робить життя людини комфортним .
Але як би вони не захлинались , не гавкали та не скаженіли - кількість користувачів "ДіЯ" кожен день збільшується . А значить все буде Україна 🇺🇦😁👍
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21.12.2021 06:48 Ответить
Та на.
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21.12.2021 07:34 Ответить
Та малювати плакати вони ще за совка навчилися . А толку ?
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21.12.2021 07:40 Ответить
І до речі , в Московії є тільки щі і лапті . І лаптями можна хлєбати щі . Ніяких госуслуг , ні загалі услуг в Московії немає . В 80% жителів рашки - туалет на вулиці і це дерев'яна будка з очком , а ви про якісь госуслуги . А 10% - взагалі живуть в комуналках , ходять на відро , а нечистоти з відра через вікно виливають . Вони живуть гірше ніж тварини . І дуже брудні і злі . Ну і постійно голодні , то ясно .
А ви про госуслуги .
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21.12.2021 06:59 Ответить
 
 