УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12649 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я
6 625 41
вакцина (3523) Мінцифри (370) Дія (451)

У "Дії" можна згенерувати три нових типи COVID-сертифікатів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У

Відсьогодні на порталі "Дія" можна згенерувати три нові типи COVID-сертифікатів: на підставі результату ПЛР-тесту, про одужання та дитячий.

Про це повідомили у Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві зазначили, що для того, щоб згенерувати сертифікат, не потрібен електронний підпис та підтвердження особи за допомогою Photo ID. Тепер достатньо лише згоди користувача.

Щоб згенерувати сертифікат, потрібно:

  • Авторизуватися на порталі "Дія": https://diia.gov.ua/.

  • Обрати розділ "Послуги" — "Здоров’я" та потрібний тип сертифіката: "COVID-сертифікат про негативний ПЛР-тест" чи "Сертифікат про одужання від COVID-19"

  • Дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".

"Дітям від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати COVID-сертифікат у розділі "Здоров’я" — "COVID-сертифікат про вакцинацію", - повідомляють у Мінцифри.

З 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватися на порталі через BankID, якщо вже мають банківську картку. У разі відсутності в дитини паспорта зробити це можуть батьки.

Діятиме COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту протягом 72 години з моменту здачі аналізу.

Читайте: "Поклали" кілька інтернет-магазинів: перші отримувачі "ковідної тисячі" почали масово купувати книжки

COVID-cертифікат про одужання можна отримати не раніше п'ятнадцятого дня після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 та внесення даних в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Такий COVID-сертифікат буде чинним 105 днів від дати встановлення діагнозу.

"COVID-сертифікат у "Дії" є одним із найпопулярніших документів серед українців — на сьогодні згенеровано 12.8 млн сертифікатів. Кількість COVID-сертифікатів щодня зростає", - зауважують у Мінцифри.

Також читайте: Навіть якщо ви комусь віддасте свій телефон, то взяти кредит за допомогою "Дії" не вийде, - Федоров

Всю необхідну інформацію про види COVID-сертифікатів, інструкції та необхідні умови для генерування можна знайти тут.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
А ти також почитай закон про попередження інфекційних захворювань і подивися хто повинен забезпечити мене засобами захисту ... тощо. Мені не видали маски, тому я не мушу їх носити.
А також почитай сумновзісну постанову КМУ 1236 по якій тебе штрафують якщо ти їдеш в трамваї без сертифікату. Я власне захищав жінку яка була без сертифікату, але мала справку про вакцинацію, але поліцаїв справка не цікавила, їм потрібен сертифікат.
показати весь коментар
20.12.2021 21:16
+7
Зверніть увагу, що вас штрафують не за вакцину, а за відсутність сертифікату. 30 днів та 365 це терміни дії сертифікату а не вакцини чи імунітету. Дві вакцини потрібні, що стати членом зеленого стада, а не для попередження коронавірусу. Як нам промили мізки через підміну понять.
показати весь коментар
20.12.2021 21:02
+7
показати весь коментар
20.12.2021 21:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До речі , нас в "ДіЯ" вже 12 мільйонів користувачів 🇺🇦😎👍
показати весь коментар
20.12.2021 20:58 Відповісти
Мрак скільки зомбованих.
показати весь коментар
20.12.2021 20:59 Відповісти
у чому зомбованість?
показати весь коментар
20.12.2021 21:01 Відповісти
Коли ти генеруєш сертифікат то ставиш галочку про відмову від своїх конституційних прав, ти даєш добровільно згоду на поширення інформації про тебе, у тому числі і медицинської, фінансової тощо. Зосбаків це влаштовує. Привіт цифровий концтабір.
показати весь коментар
20.12.2021 21:04 Відповісти
І знову підміна понять. До чого тут твоє анкетування? Мова йде про ДІЮ. Протри зеньки та прочитай топік. Так в чому маячня? Ти нкщо ти не поставиш в ДІЇ галку про згоду, то тобі ніякого сертифікату не буде. Ц
показати весь коментар
20.12.2021 21:21 Відповісти
"Знову" - це повторна дія, де перша, де друга?

Ти даєш згоду, бо це вимагає закон про персональні дані. І оскільки ті дані підтягуються у Дію, вони мають отримати таку згоду. Але!

Яке поширення? До речі, інформація про вакцинацію не ж медицинською інформацією. І зовсім не зрозуміло про те, яка фінансова інформація предається?

І останнє - до чого тут зомбі?
показати весь коментар
20.12.2021 21:27 Відповісти
таким незалежним треба жити на окремому острові, без ідентифікаційного коду і вакцин
показати весь коментар
21.01.2022 10:27 Відповісти
Це така секта - свідки говнодії.
показати весь коментар
20.12.2021 21:06 Відповісти
Пишаєшся реєстром на кацапських ;госуслуґах;?
показати весь коментар
21.12.2021 06:16 Відповісти
Цікаво спостерігати , як кацапи та їхні прихвостні в Україні скаженіють і сходять на гімно від самої лише згадки про "ДіЯ" .
Їх бісить все українське , тим більше якщо воно робить життя людини комфортним .
Але як би вони не захлинались , не гавкали та не скаженіли - кількість користувачів "ДіЯ" кожен день збільшується . А значить все буде Україна .
показати весь коментар
21.12.2021 06:46 Відповісти
Це "новина" вже давно стухла.
показати весь коментар
20.12.2021 21:00 Відповісти
Зверніть увагу, що вас штрафують не за вакцину, а за відсутність сертифікату. 30 днів та 365 це терміни дії сертифікату а не вакцини чи імунітету. Дві вакцини потрібні, що стати членом зеленого стада, а не для попередження коронавірусу. Як нам промили мізки через підміну понять.
показати весь коментар
20.12.2021 21:02 Відповісти
а ти почитай Кодекс про адмін. порушення,
там немає штрафа за відсутність сертифіката
є тільки
" Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів "
показати весь коментар
20.12.2021 21:09 Відповісти
А ти також почитай закон про попередження інфекційних захворювань і подивися хто повинен забезпечити мене засобами захисту ... тощо. Мені не видали маски, тому я не мушу їх носити.
А також почитай сумновзісну постанову КМУ 1236 по якій тебе штрафують якщо ти їдеш в трамваї без сертифікату. Я власне захищав жінку яка була без сертифікату, але мала справку про вакцинацію, але поліцаїв справка не цікавила, їм потрібен сертифікат.
показати весь коментар
20.12.2021 21:16 Відповісти
Тобто якась кореляція між вакцинацією, імунітетом та сертифікатом про те, що вакцинацію зроблено - у вашій свідомості геть відсутня? Як цікаво...
показати весь коментар
20.12.2021 21:16 Відповісти
Так, в мене відсутня і у судів відсутня, тому що Конституція каже, що ніхто не може бути примушений виконувати дії які він робити не зобов'язаний. Якщо я не зобов'язаний прямо бути щеплений ніяким документом, то мені не потрібен і сертифікат легітимність якого дуже сумнівна.
показати весь коментар
20.12.2021 21:24 Відповісти
у сертифіката легітимність? почитай значення слова.
показати весь коментар
20.12.2021 21:28 Відповісти
Якщо ти такий розумний то поясни мені чому хворий але з сертифікатом може ходити в театри, кіно, ресторани, їздити в автобусі, а здоровий, але без сертифікату не може? Це що за така чудна боротьба з розповсюдженням зарази?
показати весь коментар
20.12.2021 21:27 Відповісти
Це не "якщо", це так. Але проблема в 2 аспектах, 1) я тобі не повинен нічого пояснювати, 2) не певен, що пояснення дійде, адже "такий розумний" - я.
показати весь коментар
20.12.2021 21:30 Відповісти
Так чи інакше,але зелені більшість підсадять на дію.Тобто зелені перемогли.
показати весь коментар
20.12.2021 21:23 Відповісти
Всі тут критикували цю дію,але ж самі там зареєструвалися.
показати весь коментар
20.12.2021 21:24 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 21:49 Відповісти
Росія може зламати український портал державних послуг «Дія» для отримання конфіденційної інформації українців, зокрема - військових, попереджає Український кіберальянс. Про це пише авторка «Дзеркала тижня» Олена Болтушкіна у статті «Дія»: про що не розповідають українцям».Особливу занепокоєність викликає те, що Мінцифри та Міноборони вже почали інтеграцію цивільних систем із військовими: реалізують доступ до реєстрів призовників, військовозобов'язаних і резервістів через «Дію». А в планах Мінцифри та Мінветеранів - інтеграція в «Дію» сервісів для ветеранів АТО/ООС, членів родин загиблих тощо.«Я глибоко переконаний, що всі військові системи повинні бути відділені від цивільних, бо це дуже великий ризик. Наразі лише воєнкомати отримуватимуть від «Дії» адреси реєстрації військовозобов'язаних, але ж послуги будуть додаватися. Рано чи пізно це буде використано Росією», - наводяться у статті ZN.UA слова співзасновника Українського кіберальянсу Андрія Барановича, відомого за псевдонімом Sean Brian Townsend.
показати весь коментар
20.12.2021 22:04 Відповісти
Да, Болтушкина - какая "говорящая" фамилия. А еще у нее "занепокоєнність". А Баранович только по планам понял, откуда будут браться данные? Статус ветерана отражен не только в "военных системах", нет?
показати весь коментар
20.12.2021 22:39 Відповісти
это проекция твоего сознания.
показати весь коментар
20.12.2021 22:42 Відповісти
Це недолiк циєї програми. Iї з самого початку "писали" пiд смартофони останнiх поколiнь. На смарти, що було випущено не так вже й давно, рокiв 4-5 назад, фiзично неможливо встановити дiю через брак ресурсiв смартфона.
Наприклад на мiй смарт 18-го року Дiя видмовляється ставати бо в "нього памяти замало".

...ось така х*ня малятки (с)
показати весь коментар
20.12.2021 23:14 Відповісти
Можливо, це залежить від виробника (типу) смартфона. Залежно від цього, Дію можна встановити навіть на такі версії, що навіть не підтримуються та не оновлюються виробником, наприклад, Apple.
показати весь коментар
20.12.2021 23:38 Відповісти
В Израиле люди бастуют, уже ДАЖЕ те кто сделал три дозы и не хочет делать четвертую !!! И этих людей там уже считают антиваксерами !!!Ха.. вот это пздц умора.. До некоторых только после 3 дозы стало доходить блин, как говорится лучше позже чем никогда !!!!
показати весь коментар
20.12.2021 23:54 Відповісти
Не во всех государствах власть имела граждан во все щели без остановок, поэтому люди и верили.
показати весь коментар
21.12.2021 01:15 Відповісти
Удивительномне в течении НЕСКОЛЬКИХ НЕДЕЛЬ никак не удаётся "перйти" графу послуги с пунктом "Ковид-сертификат".Сразу выдаётся текст "ошибка.." и предлагается "зайти попозже".Я даже отправил НЕСКОЛЬКО писем в службу поддержки этой "Дии" и приходил на каждый запрос контрзапрос-"пришлите скриношит" ..выслал аж несколько ,потому как других ответов после не получал,и опять запрос о скриношите.То есть.снова "у попа была собака".Есть ли ещё такие пострадавшие,отзовитесь? )
показати весь коментар
21.12.2021 01:40 Відповісти
- Дия не прошла нормальный баг баунти. Похер, работаем дальше.
- Приложение может подделать даже школьник? Похер, работаем дальше.
- Личные данные индексируются в сети?
показати весь коментар
21.12.2021 01:52 Відповісти
Дія- клон кацапських ;ґосуслуґ;
показати весь коментар
21.12.2021 06:18 Відповісти
Цікаво спостерігати , як кацапи та їхні прихвостні в Україні скаженіють і сходять на гімно від самої лише згадки про "ДіЯ" .
Їх бісить все українське , тим більше якщо воно робить життя людини комфортним .
Але як би вони не захлинались , не гавкали та не скаженіли - кількість користувачів "ДіЯ" кожен день збільшується . А значить все буде Україна 🇺🇦😁👍
показати весь коментар
21.12.2021 06:48 Відповісти
Та на.
показати весь коментар
21.12.2021 07:34 Відповісти
Та малювати плакати вони ще за совка навчилися . А толку ?
показати весь коментар
21.12.2021 07:40 Відповісти
І до речі , в Московії є тільки щі і лапті . І лаптями можна хлєбати щі . Ніяких госуслуг , ні загалі услуг в Московії немає . В 80% жителів рашки - туалет на вулиці і це дерев'яна будка з очком , а ви про якісь госуслуги . А 10% - взагалі живуть в комуналках , ходять на відро , а нечистоти з відра через вікно виливають . Вони живуть гірше ніж тварини . І дуже брудні і злі . Ну і постійно голодні , то ясно .
А ви про госуслуги .
показати весь коментар
21.12.2021 06:59 Відповісти
 
 