У "Дії" можна згенерувати три нових типи COVID-сертифікатів
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Відсьогодні на порталі "Дія" можна згенерувати три нові типи COVID-сертифікатів: на підставі результату ПЛР-тесту, про одужання та дитячий.
Про це повідомили у Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.
У міністерстві зазначили, що для того, щоб згенерувати сертифікат, не потрібен електронний підпис та підтвердження особи за допомогою Photo ID. Тепер достатньо лише згоди користувача.
Щоб згенерувати сертифікат, потрібно:
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Авторизуватися на порталі "Дія": https://diia.gov.ua/.
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Обрати розділ "Послуги" — "Здоров’я" та потрібний тип сертифіката: "COVID-сертифікат про негативний ПЛР-тест" чи "Сертифікат про одужання від COVID-19"
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Дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".
"Дітям від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати COVID-сертифікат у розділі "Здоров’я" — "COVID-сертифікат про вакцинацію", - повідомляють у Мінцифри.
З 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватися на порталі через BankID, якщо вже мають банківську картку. У разі відсутності в дитини паспорта зробити це можуть батьки.
Діятиме COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту протягом 72 години з моменту здачі аналізу.
COVID-cертифікат про одужання можна отримати не раніше п'ятнадцятого дня після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 та внесення даних в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Такий COVID-сертифікат буде чинним 105 днів від дати встановлення діагнозу.
"COVID-сертифікат у "Дії" є одним із найпопулярніших документів серед українців — на сьогодні згенеровано 12.8 млн сертифікатів. Кількість COVID-сертифікатів щодня зростає", - зауважують у Мінцифри.
Всю необхідну інформацію про види COVID-сертифікатів, інструкції та необхідні умови для генерування можна знайти тут.
Будь ласка, зачекайте...
Ти даєш згоду, бо це вимагає закон про персональні дані. І оскільки ті дані підтягуються у Дію, вони мають отримати таку згоду. Але!
Яке поширення? До речі, інформація про вакцинацію не ж медицинською інформацією. І зовсім не зрозуміло про те, яка фінансова інформація предається?
І останнє - до чого тут зомбі?
Їх бісить все українське , тим більше якщо воно робить життя людини комфортним .
Але як би вони не захлинались , не гавкали та не скаженіли - кількість користувачів "ДіЯ" кожен день збільшується . А значить все буде Україна .
там немає штрафа за відсутність сертифіката
є тільки
" Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів "
А також почитай сумновзісну постанову КМУ 1236 по якій тебе штрафують якщо ти їдеш в трамваї без сертифікату. Я власне захищав жінку яка була без сертифікату, але мала справку про вакцинацію, але поліцаїв справка не цікавила, їм потрібен сертифікат.
Наприклад на мiй смарт 18-го року Дiя видмовляється ставати бо в "нього памяти замало".
...ось така х*ня малятки (с)
пздцумора.. До некоторых только после 3 дозы стало доходить блин, как говорится лучше позже чем никогда !!!!
- Приложение может подделать даже школьник? Похер, работаем дальше.
- Личные данные индексируются в сети?
Їх бісить все українське , тим більше якщо воно робить життя людини комфортним .
Але як би вони не захлинались , не гавкали та не скаженіли - кількість користувачів "ДіЯ" кожен день збільшується . А значить все буде Україна 🇺🇦😁👍
А ви про госуслуги .