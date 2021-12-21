Со следующего года пенсионеры 70+ будут получать доплаты, - Шмыгаль
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Граждане старше 70 лет получат в 2022 году доплаты к пенсии, впоследствии планируется охватить всех пенсионеров от 60 лет.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Пенсия растет. Сегодня средняя пенсия составляет 4 тысячи. В течение года мы около десяти раз поднимали пенсии разным категориям: военным - на 2 тысячи гривен, чернобыльцы в среднем на 2300 грн получили увеличение пенсии и т.д. Полностью реализуется инициатива Президента Зеленского по доплате 80+, 85+. Следующий год мы гарантируем, что будет 70+. И так к 60 годам все эти надбавки будут", - рассказал глава правительства.
Премьер также напомнил, что индексация пенсий производится для всех категорий пенсионеров ежегодно 1 марта.
Кроме того, добавил Шмыгаль, власти активно работают над внедрением накопительной пенсионной системы.
Пожалуйста, подождите...
мій знайомець поправку вніс "від слова 'уряд' до слова 'урод' невелика відстань - лише одна буква".... чомусь мені сподобалось....
це розуміють всі і союзникі і вороґи.
человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами". 1932 год
....«стоимость» одного года страхового стажа ... с 1 января 2008 года и до 1 октября 2008 года равняется 1,2 % (до 1 января 2008 года эта величина равнялась 1 %, а после 1 октября 2008 года будет равна 1,35 %)....
https://i.factor.ua/journals/nibu/2008/may/issue-40/article-50256.html
Со следующего года пенсионеры 70+ будут получать электроэнергию и тепло в течение отопительного сезона. Вода тоже будет.
43 роки стажу. більше 75 років--з першого грудня добали пенсії.....13грн 60 коп.
З 13 по 15 рік середня пенсія в доларовому еквіваленті обвалилася в нас утричі. І навіть зараз вона у півтора рази менша від рівня 13 року. А відносно середньої зарплатні (з якої корелюють ціни з тарифами) середня пенсія падає безперервно. Хто років десять тому отримував непогану пенсію на рівні середньої зарплатні, зараз має відсотків 40 від ********.