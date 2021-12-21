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Новости Политика Украины
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пенсионеры (825) пенсия (2135) Шмыгаль Денис (2332)

Со следующего года пенсионеры 70+ будут получать доплаты, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Со следующего года пенсионеры 70+ будут получать доплаты, - Шмыгаль

Граждане старше 70 лет получат в 2022 году доплаты к пенсии, впоследствии планируется охватить всех пенсионеров от 60 лет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Пенсия растет. Сегодня средняя пенсия составляет 4 тысячи. В течение года мы около десяти раз поднимали пенсии разным категориям: военным - на 2 тысячи гривен, чернобыльцы в среднем на 2300 грн получили увеличение пенсии и т.д. Полностью реализуется инициатива Президента Зеленского по доплате 80+, 85+. Следующий год мы гарантируем, что будет 70+. И так к 60 годам все эти надбавки будут", - рассказал глава правительства.

Премьер также напомнил, что индексация пенсий производится для всех категорий пенсионеров ежегодно 1 марта.

Кроме того, добавил Шмыгаль, власти активно работают над внедрением накопительной пенсионной системы.

Также читайте: Мы не успели рассмотреть законопроект о накопительной пенсионной системе. Это самый большой провал Рады в этом году, - Арахамия

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
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21.12.2021 03:48
+9
Це де і у якому регіоні середня пенсія 4000 гривень? І цікаво, який відсоток пенсіонерів її отримує? Так пенсія інвалідів 3-ї групи складає біля 2000 гривень, другої - на 300 гривень більше. А сновна маса пенсіонерів за віком отримує біля 2500 гривень. Шмигаль про це не знає? 😲
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21.12.2021 08:40
+8
Ну тепер хто за 70 рвонуть у Відень пити тамтешню неймовірну каву. Уявляю, які там будуть черги. Незадоволені чергами віденці будуть бурчати 'панаєхалі тут'
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21.12.2021 08:02
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... сказав уряд.
мій знайомець поправку вніс "від слова 'уряд' до слова 'урод' невелика відстань - лише одна буква".... чомусь мені сподобалось....
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21.12.2021 02:19 Ответить
****** на велике дотягництво - а ну діда дотягни до 70.
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21.12.2021 02:24 Ответить
а як шмарклю на другу каденцію сподобаетесь? - то ті кому 90+ такі надбавки отримуватимуть?.... - беня бізнеси закине, пенсіонне собі зробить.
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21.12.2021 02:40 Ответить
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21.12.2021 03:48 Ответить
зелена Україна? - сором в найпоганішім розумінні цього слова.
це розуміють всі і союзникі і вороґи.
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21.12.2021 05:27 Ответить
Пропоную ввести показник -середнеевропейська пенсія!
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21.12.2021 06:57 Ответить
я сразу прочитал - будут получать долларами
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21.12.2021 07:09 Ответить
Попередні 30 років ніколи на це не було грошей . Виявляється треба було просто перестати красти .
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21.12.2021 07:13 Ответить
AкaдeмикИ.П.Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского
человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами". 1932 год
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21.12.2021 07:30 Ответить
Осталось только дожить до 70.
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21.12.2021 07:59 Ответить
Марні сподівання! Шмарклі нащо?
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21.12.2021 10:05 Ответить
Ну тепер хто за 70 рвонуть у Відень пити тамтешню неймовірну каву. Уявляю, які там будуть черги. Незадоволені чергами віденці будуть бурчати 'панаєхалі тут'
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21.12.2021 08:02 Ответить
При Юлькі-вароффкі моя пенсія була вище середньої, а тепер нижче, при тому що ціни збільшились в рази.
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21.12.2021 08:06 Ответить
Так ти думаєш що це її заслуга? Це просто співпадіння і тобі просто повезло.
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21.12.2021 08:31 Ответить
Я тобі нагадаю що якраз при ній було відмінено перерахування пенсії після двох років роботи на пенсії і ввели перерахування тільки за збільшення стажу.
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21.12.2021 08:33 Ответить
Я тобі теж нагадаю що вона ввела коефіцієнт за стаж 1.35 в 2008 році, а до цього він був 1.2. Зелень знизила до 1.0.
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21.12.2021 08:51 Ответить
Так чого ж ти скаржишся? Якщо у тебе забрали пару тисяч яку б ти мав після перерахунку, і дали кілька сотень після збільшення коефіцієнта? Повісь патрєт на покуття і помолися, дивись і пенсія збільшиться)
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21.12.2021 09:00 Ответить
Коефіцієнт 1,2 теж був введений урядом Тимошенко кількома місяцями раніше, здається з 01.01.2008р.
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21.12.2021 11:36 Ответить
Коеффіціент 1.2 був ще ща прем"єрства Зека єнакуєвського.
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21.12.2021 11:43 Ответить
Тимошенко очолила уряд 18.12.2007 року.

....«стоимость» одного года страхового стажа ... с 1 января 2008 года и до 1 октября 2008 года равняется 1,2 % (до 1 января 2008 года эта величина равнялась 1 %, а после 1 октября 2008 года будет равна 1,35 %)....
https://i.factor.ua/journals/nibu/2008/may/issue-40/article-50256.html
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21.12.2021 12:23 Ответить
Млять, Шмыгаль, не звизди, у военных 2600 забрали , а после 2000 добавили, даже свое не вернули. Ничего ты не добавил, разве что своему боссу Ахметову.
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21.12.2021 08:27 Ответить
Только он не сказал что из-за вакцинации этих самых пенсионеров будет меньше.
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21.12.2021 08:33 Ответить
Скільки,їх- пенсіонерів за 70? 100,1000? Вбийте курву
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21.12.2021 10:03 Ответить
Куда? На тот свет? Ублюдки...
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21.12.2021 08:40 Ответить

Со следующего года пенсионеры 70+ будут получать электроэнергию и тепло в течение отопительного сезона. Вода тоже будет.
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21.12.2021 08:40 Ответить
А ще пропоную на законодавчому рівні дозволити їм запливати за буйки та переходити дорогу на червоне світло!
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21.12.2021 08:53 Ответить
Це де і у якому регіоні середня пенсія 4000 гривень? І цікаво, який відсоток пенсіонерів її отримує? Так пенсія інвалідів 3-ї групи складає біля 2000 гривень, другої - на 300 гривень більше. А сновна маса пенсіонерів за віком отримує біля 2500 гривень. Шмигаль про це не знає? 😲
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21.12.2021 08:40 Ответить
Знає,але верзе,що заманеться
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21.12.2021 10:00 Ответить
Проживи Шмыгаль на 4000грн., хотелось бы посмотреть.
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21.12.2021 08:46 Ответить
Ви навіть не брехуни--ви моральні уроди
43 роки стажу. більше 75 років--з першого грудня добали пенсії.....13грн 60 коп.
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21.12.2021 09:34 Ответить
мені добавили аж 20 грн 33 коп. стаж 49 років. 72роки.
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21.12.2021 09:49 Ответить
То ви ще шикуєте. В мене 49 років стажу, додали 8 гривень.
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21.12.2021 10:17 Ответить
Українці живуть на 12 років менше, ніж інші європейці, - директор Інституту демографії Лібанова Джерело: https://censor.net/ua/n3306335
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21.12.2021 09:48 Ответить
Средняя пенсия 4000гр.,55% украинских пенсионеров получают меньше 2500гр..Источник информации - ПФУ.Прожиточный минимум - 4000гр..Зарплата Лещенко в Укрзализнице 500000гр..Продолжать?
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21.12.2021 09:53 Ответить
Які,доплати,при пенсіях у рази нижчих прожиткового мінімуму. Прибийте,хто-небудь жидопоца
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21.12.2021 09:58 Ответить
Зручно примостившись на шиї у наріду, пліснява продовжує годувати нарід обіСцянками про майбутнє.
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21.12.2021 10:23 Ответить
Незабаром доплачувати доведеться усім, окрім кількох відсотків привілейованих пенсів - аби швидко не дохли масово.
З 13 по 15 рік середня пенсія в доларовому еквіваленті обвалилася в нас утричі. І навіть зараз вона у півтора рази менша від рівня 13 року. А відносно середньої зарплатні (з якої корелюють ціни з тарифами) середня пенсія падає безперервно. Хто років десять тому отримував непогану пенсію на рівні середньої зарплатні, зараз має відсотків 40 від ********.
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21.12.2021 11:22 Ответить
Так эта власть этого и добивается - что-бы массово дохли нищие пенсы!Попробуйте убедить меня в обратном!
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21.12.2021 14:00 Ответить
"Прем'єр також нагадав, що індексація пенсій проводиться для всіх категорій пенсіонерів щорічно 1 березня." Бреше курва як дихає.
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21.12.2021 11:38 Ответить
+13грн доплати отримав - підйомщик х---ов.
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21.12.2021 11:43 Ответить
І так до 60 років усі ці надбавки будуть", Мені не потрібні надбавки на бідність. Потрібна зароблена пенсія, яка дозволяє жити безбідно, або хоча б просто жити.
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21.12.2021 11:59 Ответить
 
 