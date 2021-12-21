УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11178 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
11 662 41
пенсіонери (476) пенсія (921) Денис Шмигаль (2723)

З наступного року пенсіонери 70+ отримуватимуть доплати, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З наступного року пенсіонери 70+ отримуватимуть доплати, - Шмигаль

Громадяни старші 70 років отримають у 2022 році доплати до пенсії, згодом ними планується охопити всіх пенсіонерів з 60 років.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Пенсія зростає. Сьогодні середня пенсія становить 4 тисячі. Протягом року ми близько десяти разів піднімали пенсії різним категоріям: військовим - на 2 тисячі гривень, чорнобильці у середньому на 2300 грн отримали збільшення пенсії тощо. Повністю реалізовується ініціатива Президента Зеленського стосовно доплати 80+, 85+. Наступний рік ми гарантуємо, що буде 70+. І так до 60 років усі ці надбавки будуть", - розповів глава уряду.

Прем'єр також нагадав, що індексація пенсій проводиться для всіх категорій пенсіонерів щорічно 1 березня.

Крім того, додав Шмигаль, влада активно працює над впровадженням накопичувальної пенсійної системи.

Також читайте: Середня пенсія вперше з 2014 року перевищила фактичний прожитковий мінімум, - Мінсоцполітики

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
21.12.2021 03:48
+9
Це де і у якому регіоні середня пенсія 4000 гривень? І цікаво, який відсоток пенсіонерів її отримує? Так пенсія інвалідів 3-ї групи складає біля 2000 гривень, другої - на 300 гривень більше. А сновна маса пенсіонерів за віком отримує біля 2500 гривень. Шмигаль про це не знає? 😲
показати весь коментар
21.12.2021 08:40
+8
Ну тепер хто за 70 рвонуть у Відень пити тамтешню неймовірну каву. Уявляю, які там будуть черги. Незадоволені чергами віденці будуть бурчати 'панаєхалі тут'
показати весь коментар
21.12.2021 08:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
... сказав уряд.
мій знайомець поправку вніс "від слова 'уряд' до слова 'урод' невелика відстань - лише одна буква".... чомусь мені сподобалось....
показати весь коментар
21.12.2021 02:19 Відповісти
****** на велике дотягництво - а ну діда дотягни до 70.
показати весь коментар
21.12.2021 02:24 Відповісти
а як шмарклю на другу каденцію сподобаетесь? - то ті кому 90+ такі надбавки отримуватимуть?.... - беня бізнеси закине, пенсіонне собі зробить.
показати весь коментар
21.12.2021 02:40 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2021 03:48 Відповісти
зелена Україна? - сором в найпоганішім розумінні цього слова.
це розуміють всі і союзникі і вороґи.
показати весь коментар
21.12.2021 05:27 Відповісти
Пропоную ввести показник -середнеевропейська пенсія!
показати весь коментар
21.12.2021 06:57 Відповісти
я сразу прочитал - будут получать долларами
показати весь коментар
21.12.2021 07:09 Відповісти
Попередні 30 років ніколи на це не було грошей . Виявляється треба було просто перестати красти .
показати весь коментар
21.12.2021 07:13 Відповісти
AкaдeмикИ.П.Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского
человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами". 1932 год
показати весь коментар
21.12.2021 07:30 Відповісти
Осталось только дожить до 70.
показати весь коментар
21.12.2021 07:59 Відповісти
Марні сподівання! Шмарклі нащо?
показати весь коментар
21.12.2021 10:05 Відповісти
Ну тепер хто за 70 рвонуть у Відень пити тамтешню неймовірну каву. Уявляю, які там будуть черги. Незадоволені чергами віденці будуть бурчати 'панаєхалі тут'
показати весь коментар
21.12.2021 08:02 Відповісти
При Юлькі-вароффкі моя пенсія була вище середньої, а тепер нижче, при тому що ціни збільшились в рази.
показати весь коментар
21.12.2021 08:06 Відповісти
Так ти думаєш що це її заслуга? Це просто співпадіння і тобі просто повезло.
показати весь коментар
21.12.2021 08:31 Відповісти
Я тобі нагадаю що якраз при ній було відмінено перерахування пенсії після двох років роботи на пенсії і ввели перерахування тільки за збільшення стажу.
показати весь коментар
21.12.2021 08:33 Відповісти
Я тобі теж нагадаю що вона ввела коефіцієнт за стаж 1.35 в 2008 році, а до цього він був 1.2. Зелень знизила до 1.0.
показати весь коментар
21.12.2021 08:51 Відповісти
Так чого ж ти скаржишся? Якщо у тебе забрали пару тисяч яку б ти мав після перерахунку, і дали кілька сотень після збільшення коефіцієнта? Повісь патрєт на покуття і помолися, дивись і пенсія збільшиться)
показати весь коментар
21.12.2021 09:00 Відповісти
Коефіцієнт 1,2 теж був введений урядом Тимошенко кількома місяцями раніше, здається з 01.01.2008р.
показати весь коментар
21.12.2021 11:36 Відповісти
Коеффіціент 1.2 був ще ща прем"єрства Зека єнакуєвського.
показати весь коментар
21.12.2021 11:43 Відповісти
Тимошенко очолила уряд 18.12.2007 року.

....«стоимость» одного года страхового стажа ... с 1 января 2008 года и до 1 октября 2008 года равняется 1,2 % (до 1 января 2008 года эта величина равнялась 1 %, а после 1 октября 2008 года будет равна 1,35 %)....
https://i.factor.ua/journals/nibu/2008/may/issue-40/article-50256.html
показати весь коментар
21.12.2021 12:23 Відповісти
Млять, Шмыгаль, не звизди, у военных 2600 забрали , а после 2000 добавили, даже свое не вернули. Ничего ты не добавил, разве что своему боссу Ахметову.
показати весь коментар
21.12.2021 08:27 Відповісти
Только он не сказал что из-за вакцинации этих самых пенсионеров будет меньше.
показати весь коментар
21.12.2021 08:33 Відповісти
Скільки,їх- пенсіонерів за 70? 100,1000? Вбийте курву
показати весь коментар
21.12.2021 10:03 Відповісти
Куда? На тот свет? Ублюдки...
показати весь коментар
21.12.2021 08:40 Відповісти

Со следующего года пенсионеры 70+ будут получать электроэнергию и тепло в течение отопительного сезона. Вода тоже будет.
показати весь коментар
21.12.2021 08:40 Відповісти
А ще пропоную на законодавчому рівні дозволити їм запливати за буйки та переходити дорогу на червоне світло!
показати весь коментар
21.12.2021 08:53 Відповісти
Це де і у якому регіоні середня пенсія 4000 гривень? І цікаво, який відсоток пенсіонерів її отримує? Так пенсія інвалідів 3-ї групи складає біля 2000 гривень, другої - на 300 гривень більше. А сновна маса пенсіонерів за віком отримує біля 2500 гривень. Шмигаль про це не знає? 😲
показати весь коментар
21.12.2021 08:40 Відповісти
Знає,але верзе,що заманеться
показати весь коментар
21.12.2021 10:00 Відповісти
Проживи Шмыгаль на 4000грн., хотелось бы посмотреть.
показати весь коментар
21.12.2021 08:46 Відповісти
Ви навіть не брехуни--ви моральні уроди
43 роки стажу. більше 75 років--з першого грудня добали пенсії.....13грн 60 коп.
показати весь коментар
21.12.2021 09:34 Відповісти
мені добавили аж 20 грн 33 коп. стаж 49 років. 72роки.
показати весь коментар
21.12.2021 09:49 Відповісти
То ви ще шикуєте. В мене 49 років стажу, додали 8 гривень.
показати весь коментар
21.12.2021 10:17 Відповісти
Українці живуть на 12 років менше, ніж інші європейці, - директор Інституту демографії Лібанова Джерело: https://censor.net/ua/n3306335
показати весь коментар
21.12.2021 09:48 Відповісти
Средняя пенсия 4000гр.,55% украинских пенсионеров получают меньше 2500гр..Источник информации - ПФУ.Прожиточный минимум - 4000гр..Зарплата Лещенко в Укрзализнице 500000гр..Продолжать?
показати весь коментар
21.12.2021 09:53 Відповісти
Які,доплати,при пенсіях у рази нижчих прожиткового мінімуму. Прибийте,хто-небудь жидопоца
показати весь коментар
21.12.2021 09:58 Відповісти
Зручно примостившись на шиї у наріду, пліснява продовжує годувати нарід обіСцянками про майбутнє.
показати весь коментар
21.12.2021 10:23 Відповісти
Незабаром доплачувати доведеться усім, окрім кількох відсотків привілейованих пенсів - аби швидко не дохли масово.
З 13 по 15 рік середня пенсія в доларовому еквіваленті обвалилася в нас утричі. І навіть зараз вона у півтора рази менша від рівня 13 року. А відносно середньої зарплатні (з якої корелюють ціни з тарифами) середня пенсія падає безперервно. Хто років десять тому отримував непогану пенсію на рівні середньої зарплатні, зараз має відсотків 40 від ********.
показати весь коментар
21.12.2021 11:22 Відповісти
Так эта власть этого и добивается - что-бы массово дохли нищие пенсы!Попробуйте убедить меня в обратном!
показати весь коментар
21.12.2021 14:00 Відповісти
"Прем'єр також нагадав, що індексація пенсій проводиться для всіх категорій пенсіонерів щорічно 1 березня." Бреше курва як дихає.
показати весь коментар
21.12.2021 11:38 Відповісти
+13грн доплати отримав - підйомщик х---ов.
показати весь коментар
21.12.2021 11:43 Відповісти
І так до 60 років усі ці надбавки будуть", Мені не потрібні надбавки на бідність. Потрібна зароблена пенсія, яка дозволяє жити безбідно, або хоча б просто жити.
показати весь коментар
21.12.2021 11:59 Відповісти
 
 