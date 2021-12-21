З наступного року пенсіонери 70+ отримуватимуть доплати, - Шмигаль
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Громадяни старші 70 років отримають у 2022 році доплати до пенсії, згодом ними планується охопити всіх пенсіонерів з 60 років.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Пенсія зростає. Сьогодні середня пенсія становить 4 тисячі. Протягом року ми близько десяти разів піднімали пенсії різним категоріям: військовим - на 2 тисячі гривень, чорнобильці у середньому на 2300 грн отримали збільшення пенсії тощо. Повністю реалізовується ініціатива Президента Зеленського стосовно доплати 80+, 85+. Наступний рік ми гарантуємо, що буде 70+. І так до 60 років усі ці надбавки будуть", - розповів глава уряду.
Прем'єр також нагадав, що індексація пенсій проводиться для всіх категорій пенсіонерів щорічно 1 березня.
Крім того, додав Шмигаль, влада активно працює над впровадженням накопичувальної пенсійної системи.
Будь ласка, зачекайте...
мій знайомець поправку вніс "від слова 'уряд' до слова 'урод' невелика відстань - лише одна буква".... чомусь мені сподобалось....
це розуміють всі і союзникі і вороґи.
человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами". 1932 год
....«стоимость» одного года страхового стажа ... с 1 января 2008 года и до 1 октября 2008 года равняется 1,2 % (до 1 января 2008 года эта величина равнялась 1 %, а после 1 октября 2008 года будет равна 1,35 %)....
https://i.factor.ua/journals/nibu/2008/may/issue-40/article-50256.html
Со следующего года пенсионеры 70+ будут получать электроэнергию и тепло в течение отопительного сезона. Вода тоже будет.
43 роки стажу. більше 75 років--з першого грудня добали пенсії.....13грн 60 коп.
З 13 по 15 рік середня пенсія в доларовому еквіваленті обвалилася в нас утричі. І навіть зараз вона у півтора рази менша від рівня 13 року. А відносно середньої зарплатні (з якої корелюють ціни з тарифами) середня пенсія падає безперервно. Хто років десять тому отримував непогану пенсію на рівні середньої зарплатні, зараз має відсотків 40 від ********.