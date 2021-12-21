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Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП начала заседание

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП начала заседание

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и другие должности в САП начала свою работу во вторник, 21 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.

На заседании комиссии, которая проходит в онлайн-формате и транслируется на YouTube-странице конкурсной комиссии (https://www.youtube.com/watch?v=vJdbjxTsdZQ), пока что отсутствует один из кандидатов на руководителя САП - детектив НАБУ Александр Клименко.

Предусмотрено собеседование в устной форме, на каждого кандидата до 60 минут, после чего будет подсчитано количество баллов и определены победители. Организационных вопросов до начала собеседования у членов комиссии и присутствующих международных экспертов не было.

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В настоящее время проходит собеседование кандидата на должность начальника 5-го отдела поддержания обвинения в САП.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания конкурсной комиссии. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу – конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП - была лишена полномочий на принятие обжалуемого порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Никто из присутствующих на заседании конкурсной комиссии пока что не поднял вопрос о возможности переноса заседания из-за решения суда об отмене порядка работы комиссии.

Как сообщалось, собеседования кандидатов на пост руководителя САП были запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.

Автор: Анастасія Потіха
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посидять, очима покліпають і розійдуться.
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21.12.2021 11:12 Ответить
Ні, оберуть голову САП, це вимога наших закордонних партнерів та союзників.
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21.12.2021 11:14 Ответить
Выберут Татарова 😁
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21.12.2021 11:18 Ответить
Або Гогілашвілі,він зараз вільний,а в країні дефіцит з фаховими спеціалістами,тим паче,що його е@ало вже знає вся країна...
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21.12.2021 13:14 Ответить
"поки що відсутній один із кандидатів на керівника САП - детектив НАБУ Олександр Клименко. " От вам і привід зірвати Конкурсну Комісію Свободу Татарову. Show must go on
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21.12.2021 11:20 Ответить
Рішення суду до уваги можна не брати? Клоуни херять державу...
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21.12.2021 11:22 Ответить
зашквареного ОАСК- суду вовка за бабло каломойського???
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21.12.2021 11:37 Ответить
А чому він боїться ходити??? Якщо не винний, то прийди докажи. Все-таки Петро боїться
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21.12.2021 11:49 Ответить
Який сенс щось доводити ручному суду, який керується наказами з ОП? Порох прекрасно знає, що там все шито білими нитками (інакше вже давно би втік з країни) і ніхто його не посадить. Та вони і не збираються. Максимум - під час слідства оберуть запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО з правом виходу під заставу на домашній арешт, і все.
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21.12.2021 12:24 Ответить
 
 