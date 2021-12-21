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Новини Політика України
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Конкурсна комісія з обрання керівника САП розпочала засідання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конкурсна комісія з обрання керівника САП розпочала засідання

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та на інші посади у САП розпочала свою роботу у вівторок, 21 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід із кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.

На засіданні комісії, яке відбувається в онлайн-форматі і транслюється на YouTube-сторінці конкурсної комісії, поки що відсутній один із кандидатів на керівника САП - детектив НАБУ Олександр Клименко.

Передбачено співбесіду в усній формі, на кожного кандидата до 60 хвилин, після чого буде підраховано кількість балів та визначено переможців. Організаційних питань до початку співбесіди у членів комісії та присутніх міжнародних експертів не було.

Наразі відбувається співбесіда кандидата на посаду начальника п'ятого відділу підтримки обвинувачення у САП.

Раніше Окружний адміністративний суд м. Києва скасував порядок роботи конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії. Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами у законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року відповідач у справі - Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП, була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного Порядку. При цьому законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про переможця конкурсу на керівника САП має бути прийнято сьогодні: будь-яке зволікання означатиме згоду Зеленського з ОАСК, - Шабунін

Ніхто з присутніх на засіданні конкурсної комісії поки що не порушив питання можливості перенесення засідання комісії через рішення суду про скасування порядку роботи комісії.

Як повідомлялося, співбесіди кандидатів на посаду керівника САП було заплановано на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.

Автор: Ірина Дашківська
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посидять, очима покліпають і розійдуться.
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21.12.2021 11:12 Відповісти
Ні, оберуть голову САП, це вимога наших закордонних партнерів та союзників.
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21.12.2021 11:14 Відповісти
Выберут Татарова 😁
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21.12.2021 11:18 Відповісти
Або Гогілашвілі,він зараз вільний,а в країні дефіцит з фаховими спеціалістами,тим паче,що його е@ало вже знає вся країна...
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21.12.2021 13:14 Відповісти
"поки що відсутній один із кандидатів на керівника САП - детектив НАБУ Олександр Клименко. " От вам і привід зірвати Конкурсну Комісію Свободу Татарову. Show must go on
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21.12.2021 11:20 Відповісти
Рішення суду до уваги можна не брати? Клоуни херять державу...
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21.12.2021 11:22 Відповісти
зашквареного ОАСК- суду вовка за бабло каломойського???
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21.12.2021 11:37 Відповісти
А чому він боїться ходити??? Якщо не винний, то прийди докажи. Все-таки Петро боїться
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21.12.2021 11:49 Відповісти
Який сенс щось доводити ручному суду, який керується наказами з ОП? Порох прекрасно знає, що там все шито білими нитками (інакше вже давно би втік з країни) і ніхто його не посадить. Та вони і не збираються. Максимум - під час слідства оберуть запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО з правом виходу під заставу на домашній арешт, і все.
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21.12.2021 12:24 Відповісти
 
 