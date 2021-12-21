В Киеве будут звучать сирены, горожан предупредят заранее, - КГГА

В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Собственно, дата таких проверок определяется.

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, о дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен будет сообщено заранее.

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