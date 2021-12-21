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В Киеве будут звучать сирены, горожан предупредят заранее, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве будут звучать сирены, горожан предупредят заранее, - КГГА

В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Собственно, дата таких проверок определяется.

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, о дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен будет сообщено заранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае прямой агрессии России ВР соберется через несколько часов, - Корниенко

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Не смішно 😡‼️
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21.12.2021 11:58
+3
А свій гудок сховає в Лондоні.
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21.12.2021 12:12
+2
Про те щоб плакати я не писав.Але й сміятися перевірок готовності територіальної системи оповіщення теж не варто!😡‼️
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21.12.2021 12:18
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Новорічна підготовка! Коли врублять?31.12.2021?
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21.12.2021 11:56 Ответить
Не смішно 😡‼️
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21.12.2021 11:58 Ответить
А що сидіти і плакати?
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21.12.2021 11:59 Ответить
а, чому сидіти при цьому?
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21.12.2021 12:14 Ответить
Про те щоб плакати я не писав.Але й сміятися перевірок готовності територіальної системи оповіщення теж не варто!😡‼️
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21.12.2021 12:18 Ответить
А говорили ничего не делается...
Подготовка к войне идёт полным ходом!
Вот уже и сирены проверяют.
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21.12.2021 11:58 Ответить
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21.12.2021 12:03 Ответить
На чём?
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21.12.2021 12:12 Ответить
Так, все на рівні 1941 року.
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21.12.2021 12:13 Ответить
Клава глючит? Проклятая ru раскладка!
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21.12.2021 12:16 Ответить
Автоматом ставить.
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21.12.2021 12:20 Ответить
Это всё путин падло виноват!
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21.12.2021 12:21 Ответить
Ні, це бонус для тебе. А то шо б ти писав?
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21.12.2021 12:24 Ответить
Будь повнимательней.
Бойся букв Ы и Ё!
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21.12.2021 12:26 Ответить
Вот это работаспособность😂🌷
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21.12.2021 12:28 Ответить
Продовжуй? Верною дорогой идете, товарищи.
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21.12.2021 12:28 Ответить
Ахметов дал команду проверить гудки на всех своих заводах.

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21.12.2021 12:00 Ответить
Ето падло могло бы щелчком пальцев остановить окупацию дамбаса. Вместо етого оно наоборот помогало росийским диверсантам договорившись что его заводы и имущество не тронут и даже поставят свою охрану
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21.12.2021 12:24 Ответить
Насчёт заводов - абсолютная правда.
В Авдеевке его коксохим могли уничтожить одним залпом.
Он он откупился.
По поводу мира - не уверен.
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21.12.2021 15:15 Ответить
о, как на папу с возрастом стал похож.
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21.12.2021 15:05 Ответить
А свій гудок сховає в Лондоні.
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21.12.2021 12:12 Ответить
Гудка позовите, которому миллиарды платите вместо того чтобы закупать вооружение. Он вам подудит в благодарность. А потом первый с цветами побежит встречать росийские танки
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21.12.2021 12:21 Ответить
Какая же **** сознательно нагнетает обстановку пытаясь запугать людей, Народ который будучи почти безоружным в 2014 остановил кацапню!!!!!!!! За это надо отвечать
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21.12.2021 12:25 Ответить
о вчерашнего вечера практически каждое российское и пророссийское СМИ и информационная площадка цитировали статью британского издания Daily Star о том, что Россия планирует на 24 декабря вторжение в Украину. Именно для этого она скопила 100 тысячную группировку у наших границ.

Эту информацию издание получило из "надёжного" источника в разведке, пишет в своем блоге военно-политический обозреватель Александр Коваленко ("Злой одессит"), информирует UAINFO.org.

Что же… Разберёмся в ситуации без лишних эмоций?

Тот факт, что эта статья стала очень популярной среди российских и пророссийских СМИ, уже могло бы сказать о многом и даже больше, но всё же, хотел бы обратить внимание на то, что она написана из слова некоего "источника" в разведке, заслуживающего доверия. Про эти "источники заслуживающие доверия" я писал уже не единожды и каждый раз когда вижу такие пояснения появления данной информации, уже сомневаюсь в её достоверности на 99% и никогда в этом не ошибаюсь. Ещё ни один "источник, заслуживающий доверия", на моей памяти, не оправдал моего доверия.

Но, всё же, для начала я бы хотел отнестись к данной статье исключительно с профессиональной позиции, а именно - насколько реальна угроза?

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Отмечу, что Россия увеличивала численность своей группировки у границ с Украиной на протяжении всего ноября и декабря, что должно настораживать и повышать боевую готовность. На сегодняшний день численность российской группировки превышает 100 тыс человек. Но, для осуществления успешных, именно успешных, а не самоубийственных, наступательных действий этого количества ВС РФ недостаточно. Для успешного вторжения численность не должна быть меньше 150-175 тыс личного состава.

С другой стороны, численность в 100 тыс достаточна для проведения гибридных операций ограниченным сухопутным контингентом, аналогично той, что была предпринята Россией в 2014 году. Но и в таком случае успешность её минимальна, поскольку ВСУ по состоянию на 2021 это не ВСУ образца 2014 года. К тому же, важную роль играет фактор готовности армии к вторжению, в то время как у России напрочь отсутствует фактор неожиданности.

Таким образом, создаётся впечатление, что эта статья была опубликована для того, чтобы повысить просмотры изданию на шок-контенте накануне Рождества и количество покупаемых газет. Или?

На самом деле, если прочитать статью посвящённую вторжению России в Украину на Рождество по Юлианскому календарю, то самому вторжению в ней уделено внимание всего в двух строках. Первой строкой является шокирующий своим содержанием заголовок, а второй строкой - само сообщение о вторжении в тексте статьи. Весь остальной текст посвящён тому, что Великобритания не будет отправлять своих солдат в Украину, равно как и НАТО, поскольку Украина не является членом альянса.

То есть, статья не рассказывает детально о вторжении в Украину на 24 декабря, а ретранслирует то, о чём говорилось в последние недели, относительно присутствия иностранных контингентов на территории нашей страны. И из этого вырисовывается очень интересная картина.

Статья, про вторжение, посвящена целиком и полностью не вторжению, а тому, что и так было прекрасно известно и то, что в настоящее время для Украины, на мой взгляд, не так важно - отсутствию иностранных контингентов помощи. И, удивительно, но как же этот нарратив идеально вписывается в концепцию российской пропаганды последних дней - Запад бросил Украину перед лицом угрозы со стороны России. Именно этим нарративом оперируют российские марионетки в информационном пространстве Украины, стараясь максимально деморализовать и дестабилизировать социально-общественную обстановку в стране.

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Напомню, что ранее, в статье "Британский спецназ едет спасать Украину от России или источники "заслуживающие доверие" на связи!" https://zloy-odessit.livejournal.com/3667681.html я уже имел возможность разбирать непрофессиональный подход британских журналистов в подаче информации, когда из "надёжных источников" корреспонденту Sunday Mirror стало известно об "отправке" в Украину британского спецназа SAS.

На мой взгляд, Daily Star продолжил эту традицию, удивлять и шокировать своих читателей. В свою очередь, автор статьи, Sean Rayment, пишет не только про британскую армию, но и про браконьерство, опыты и издевательства над животными, а так же про… инопланетян, регулярно похищающих британцев. Согласитесь, очень странный симбиоз интересов для человека, всерьёз относящегося к военной теме.

Что в итоге?

Статья Daily Star не обладает достаточным фактажом, чтобы ей верить. Статья Daily Star написана непрофессионально, игнорируя специфические для подобной тематики нюансы. Статья Daily Star написана не столько о готовящемся вторжении в Украину, сколько о том, что Украина не получит военной поддержки от стран Запада. Статья Daily Star стала одной из наиболее популярных за прошедшие сутки в новостных лентах российских и пророссийских СМИ.

С учётом всех этих фактов, как вы думаете, какой можно сделать вывод о характере данной статьи, особенно с учётом того, что российская дипломатия сейчас завязана исключительно на давлении и шантаже Запада, посредством наращиваемой военной силы у границ Украины?

Является эта статья заказной или просто полёт фантазии Шона Рэймента, сложно сказать, но то, что она не заслуживает доверия - это факт. Проблема лишь в том, что её запустили сначала в российский информационный сегмент, а теперь уже, с утра этого дня, в украинский. Повышения нервозности и психологического давления в обществе - это тоже элемент войны. Намеренно или нет Daily Star сыграла в этом процессе услуживающую роль для России, сказать сложно. Но, точно очень многих издание подставило своим сомнительным материалом - это тоже факт.

И под конец. Keep Calm and Carry On. Верьте в ВСУ!

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Злой одессит
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21.12.2021 12:29 Ответить
ІПСО зразка 2021 р. - це типовий вкид через таблоїд тіпа зливом для розгону паніки по мережі
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21.12.2021 13:39 Ответить
И не забывай те -наркоман в главнокомандующих это не плохо -это новая фишка такая в 21веке ,в войну...
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21.12.2021 12:47 Ответить
лучше бы оружие начали раздавать,хотя бы тем кто имеет опыт и служил в армии.
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21.12.2021 12:50 Ответить
Шоб они потом того же Зелю ногами вперёд вынесли?
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21.12.2021 13:33 Ответить
Родину защищать...а хрипатый сам съе-ёться!
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21.12.2021 13:37 Ответить
Ты это хрипатому (с четырьмя повестками) попробуй докажи . Он в принципе не понимает что такое "Родину защищать".
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21.12.2021 13:40 Ответить
этого клоуна для меня нет...а вот от пулемёта я бы не отказался. опыт есть.
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21.12.2021 13:45 Ответить
Вот будет истерика, когда зазвучат сирены и часть нарида выскочит на улицу с флагами ДНР, а часть в будёновках и бюстами Ленина.
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21.12.2021 13:11 Ответить
и будут в этих буденовках и с лениным долбиться в жеппу, на зло украм, похрюкивая "знай наших!"
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21.12.2021 13:20 Ответить
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21.12.2021 13:32 Ответить
Что да, то да.
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21.12.2021 13:22 Ответить
Сирены - это все конечно хорошо, но куда бежать-то? Может заодно и бомбоубежища из частной собственности вернете?
А то получается: Мы вас проинформировали, а дальше что хотите, то и делайте.

Не люблю кацапские поговорки, но тут лучше не придумаешь: Пока гром не грянет - мужик не перекрестится.
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21.12.2021 13:24 Ответить
Учитывая, что бомбоубежища не работают, то бежать надо в ближайшее метро. Только маску и QR код не забудьте.
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21.12.2021 13:34 Ответить
На счет метро повеселил. Особенно в приграничных Чернигове, Сумах и т.п.
Даже в Киеве. Все киевляне в 5 мин. от метро живут?
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21.12.2021 14:06 Ответить
Блин, я уже как-то начал забывать, что в Украине есть города кроме Киева...
Я на это отвечу так - у кого нет метро - лопаты в руки и копайте. Кто живёт далеко от метро - тренируйтесь быстро бегать.
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21.12.2021 14:45 Ответить
Ты часом не в правительстве Зе работаешь? Ответ ну прямо полностью в их стиле
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21.12.2021 15:37 Ответить
Это вообщето ответ в ситле Мыколы Яновича . Если помните такого. А в правительство Зе с IQ выше чем у пенька - не берут.
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21.12.2021 15:43 Ответить
Расєянчиг? Який в Україні "QR код"?
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21.12.2021 14:34 Ответить
Шановний, ти ж добре знаєш, шо я не "расеянчег" . Просто до мене доходили чутки, що в Київi в метро пускають тiльки по QR коду.
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21.12.2021 14:44 Ответить
А вообще, если память меня не обманывает, то по включению сирены вроде как раз бежать не надо. А надо включать телик\радио и слушать экстренное сообщение куда бежать.
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21.12.2021 13:35 Ответить
Час вже було розробити систему повідомлень на смартфони.
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21.12.2021 14:33 Ответить
Вы думаете оповещение успеет прийти на телефон? Не всегда(
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21.12.2021 16:57 Ответить
И кому эти сирены надо? Вот у нас в Мариуполе часто проверяют и я на окраине города ее никогда не слышу. А когда обстреливали Восточный, то никакие сирены и не завыли. Все происходит сейчас резко, можно сказать мгновенно. Минуты три и в руинах целый микрорайон. Так что сирены не панацея.
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21.12.2021 16:56 Ответить
ваши придурки до сих пор верят что тогда в 2015 вас ВСУ обстреляла??
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21.12.2021 22:53 Ответить
Придурки на то и придурки, чтобы вести себя как придурки! Но к счастью их очень мало и обычно это комуняки -недобитки и алкашня с городского дна. Такие везде гавкают всякий бред. Но большинство прекрасно знает, что раша обстреливала.
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22.12.2021 09:44 Ответить
 
 