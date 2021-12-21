У Києві лунатимуть сирени, містян попередять заздалегідь, - КМДА

У столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Власне дата таких перевірок наразі визначається.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, про дату проведення перевірки готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен буде повідомлено заздалегідь.

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