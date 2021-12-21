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У Києві лунатимуть сирени, містян попередять заздалегідь, - КМДА

У Києві лунатимуть сирени, містян попередять заздалегідь, - КМДА

У столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Власне дата таких перевірок наразі визначається.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, про дату проведення перевірки готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен буде повідомлено заздалегідь.

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КМДА (2367) Київ (19431) перевірка (1229) надзвичайний стан (182)


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Топ коментарі
+6
Не смішно 😡‼️
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21.12.2021 11:58
+4
А говорили ничего не делается...
Подготовка к войне идёт полным ходом!
Вот уже и сирены проверяют.
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21.12.2021 11:58
+3
Ахметов дал команду проверить гудки на всех своих заводах.

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21.12.2021 12:00
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Новорічна підготовка! Коли врублять?31.12.2021?
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21.12.2021 11:56 Відповісти
Не смішно 😡‼️
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21.12.2021 11:58 Відповісти
А що сидіти і плакати?
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21.12.2021 11:59 Відповісти
а, чому сидіти при цьому?
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21.12.2021 12:14 Відповісти
Про те щоб плакати я не писав.Але й сміятися перевірок готовності територіальної системи оповіщення теж не варто!😡‼️
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21.12.2021 12:18 Відповісти
А говорили ничего не делается...
Подготовка к войне идёт полным ходом!
Вот уже и сирены проверяют.
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21.12.2021 11:58 Відповісти
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21.12.2021 12:03 Відповісти
На чём?
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21.12.2021 12:12 Відповісти
Так, все на рівні 1941 року.
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21.12.2021 12:13 Відповісти
Клава глючит? Проклятая ru раскладка!
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21.12.2021 12:16 Відповісти
Автоматом ставить.
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21.12.2021 12:20 Відповісти
Это всё путин падло виноват!
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21.12.2021 12:21 Відповісти
Ні, це бонус для тебе. А то шо б ти писав?
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21.12.2021 12:24 Відповісти
Будь повнимательней.
Бойся букв Ы и Ё!
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21.12.2021 12:26 Відповісти
Вот это работаспособность😂🌷
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21.12.2021 12:28 Відповісти
Продовжуй? Верною дорогой идете, товарищи.
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21.12.2021 12:28 Відповісти
Ахметов дал команду проверить гудки на всех своих заводах.

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21.12.2021 12:00 Відповісти
Ето падло могло бы щелчком пальцев остановить окупацию дамбаса. Вместо етого оно наоборот помогало росийским диверсантам договорившись что его заводы и имущество не тронут и даже поставят свою охрану
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21.12.2021 12:24 Відповісти
Насчёт заводов - абсолютная правда.
В Авдеевке его коксохим могли уничтожить одним залпом.
Он он откупился.
По поводу мира - не уверен.
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21.12.2021 15:15 Відповісти
о, как на папу с возрастом стал похож.
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21.12.2021 15:05 Відповісти
А свій гудок сховає в Лондоні.
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21.12.2021 12:12 Відповісти
Гудка позовите, которому миллиарды платите вместо того чтобы закупать вооружение. Он вам подудит в благодарность. А потом первый с цветами побежит встречать росийские танки
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21.12.2021 12:21 Відповісти
Какая же **** сознательно нагнетает обстановку пытаясь запугать людей, Народ который будучи почти безоружным в 2014 остановил кацапню!!!!!!!! За это надо отвечать
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21.12.2021 12:25 Відповісти
о вчерашнего вечера практически каждое российское и пророссийское СМИ и информационная площадка цитировали статью британского издания Daily Star о том, что Россия планирует на 24 декабря вторжение в Украину. Именно для этого она скопила 100 тысячную группировку у наших границ.

Эту информацию издание получило из "надёжного" источника в разведке, https://zloy-odessit.livejournal.com/3699139.html?fbclid=************************************************************* пишет в своем блоге военно-политический обозреватель Александр Коваленко ("Злой одессит"), информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Что же… Разберёмся в ситуации без лишних эмоций?

Тот факт, что эта статья стала очень популярной среди российских и пророссийских СМИ, уже могло бы сказать о многом и даже больше, но всё же, хотел бы обратить внимание на то, что она написана из слова некоего "источника" в разведке, заслуживающего доверия. Про эти "источники заслуживающие доверия" я писал уже не единожды и каждый раз когда вижу такие пояснения появления данной информации, уже сомневаюсь в её достоверности на 99% и никогда в этом не ошибаюсь. Ещё ни один "источник, заслуживающий доверия", на моей памяти, не оправдал моего доверия.

Но, всё же, для начала я бы хотел отнестись к данной статье исключительно с профессиональной позиции, а именно - насколько реальна угроза?

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1639751138-poka-putin-ostaetsya-u-vlasti-rossiya-budet-predstavlyat.html Пока Путин остается у власти, Россия будет представлять угрозу для своих соседей - The Economist

Отмечу, что Россия увеличивала численность своей группировки у границ с Украиной на протяжении всего ноября и декабря, что должно настораживать и повышать боевую готовность. На сегодняшний день численность российской группировки превышает 100 тыс человек. Но, для осуществления успешных, именно успешных, а не самоубийственных, наступательных действий этого количества ВС РФ недостаточно. Для успешного вторжения численность не должна быть меньше 150-175 тыс личного состава.

С другой стороны, численность в 100 тыс достаточна для проведения гибридных операций ограниченным сухопутным контингентом, аналогично той, что была предпринята Россией в 2014 году. Но и в таком случае успешность её минимальна, поскольку ВСУ по состоянию на 2021 это не ВСУ образца 2014 года. К тому же, важную роль играет фактор готовности армии к вторжению, в то время как у России напрочь отсутствует фактор неожиданности.

Таким образом, создаётся впечатление, что эта статья была опубликована для того, чтобы повысить просмотры изданию на шок-контенте накануне Рождества и количество покупаемых газет. Или?

На самом деле, если прочитать статью посвящённую вторжению России в Украину на Рождество по Юлианскому календарю, то самому вторжению в ней уделено внимание всего в двух строках. Первой строкой является шокирующий своим содержанием заголовок, а второй строкой - само сообщение о вторжении в тексте статьи. Весь остальной текст посвящён тому, что Великобритания не будет отправлять своих солдат в Украину, равно как и НАТО, поскольку Украина не является членом альянса.

То есть, статья не рассказывает детально о вторжении в Украину на 24 декабря, а ретранслирует то, о чём говорилось в последние недели, относительно присутствия иностранных контингентов на территории нашей страны. И из этого вырисовывается очень интересная картина.

Статья, про вторжение, посвящена целиком и полностью не вторжению, а тому, что и так было прекрасно известно и то, что в настоящее время для Украины, на мой взгляд, не так важно - отсутствию иностранных контингентов помощи. И, удивительно, но как же этот нарратив идеально вписывается в концепцию российской пропаганды последних дней - Запад бросил Украину перед лицом угрозы со стороны России. Именно этим нарративом оперируют российские марионетки в информационном пространстве Украины, стараясь максимально деморализовать и дестабилизировать социально-общественную обстановку в стране.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1640027801-pochemu-kreml-vedet-delo-k-novoy-voyne-deutsche-welle.html Почему Кремль ведет дело к новой войне - Deutsche Welle

Напомню, что ранее, в статье "Британский спецназ едет спасать Украину от России или источники "заслуживающие доверие" на связи!" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzloy-odessit.livejournal.com%2F3667681.html%3Ffbclid%3DIwAR0tB7M_8spPPh-h8L03KllBkfLNRyJjMWOTlTIuy3cwztOI7U9LrV0wLNo&h=AT0reXysGI4TdzN9pVBiRMtV5-rs747FISu1uf7FB8X_DVvpYGCB8gs-372554wDar4yjVkgKd1cshXlRlQ9B1nRNq-5g0olJWi3o86WKmvDrtCj3qi5FKW5tMTFOI0dJdTL&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1rahcnt1jm-Rk62NCApU79o62XT6fXk9GYVFfffpktZa9DPHrw7V5hhii4oo61pqQRG2VCnLdfbV9_b81bVHBHtAjheiz5F0RUpR2IOLR8hkOtbr-hfF-C3iyz6qTC4FKyu-5B8y-vHNMRWMxSaHxvAQ https://zloy-odessit.livejournal.com/3667681.html я уже имел возможность разбирать непрофессиональный подход британских журналистов в подаче информации, когда из "надёжных источников" корреспонденту Sunday Mirror стало известно об "отправке" в Украину британского спецназа SAS.

На мой взгляд, Daily Star продолжил эту традицию, удивлять и шокировать своих читателей. В свою очередь, автор статьи, Sean Rayment, пишет не только про британскую армию, но и про браконьерство, опыты и издевательства над животными, а так же про… инопланетян, регулярно похищающих британцев. Согласитесь, очень странный симбиоз интересов для человека, всерьёз относящегося к военной теме.

Что в итоге?

Статья Daily Star не обладает достаточным фактажом, чтобы ей верить. Статья Daily Star написана непрофессионально, игнорируя специфические для подобной тематики нюансы. Статья Daily Star написана не столько о готовящемся вторжении в Украину, сколько о том, что Украина не получит военной поддержки от стран Запада. Статья Daily Star стала одной из наиболее популярных за прошедшие сутки в новостных лентах российских и пророссийских СМИ.

С учётом всех этих фактов, как вы думаете, какой можно сделать вывод о характере данной статьи, особенно с учётом того, что российская дипломатия сейчас завязана исключительно на давлении и шантаже Запада, посредством наращиваемой военной силы у границ Украины?

Является эта статья заказной или просто полёт фантазии Шона Рэймента, сложно сказать, но то, что она не заслуживает доверия - это факт. Проблема лишь в том, что её запустили сначала в российский информационный сегмент, а теперь уже, с утра этого дня, в украинский. Повышения нервозности и психологического давления в обществе - это тоже элемент войны. Намеренно или нет Daily Star сыграла в этом процессе услуживающую роль для России, сказать сложно. Но, точно очень многих издание подставило своим сомнительным материалом - это тоже факт.

И под конец. Keep Calm and Carry On. Верьте в ВСУ!

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https://zloy-odessit.livejournal.com/3699139.html?fbclid=************************************************************* Злой одессит
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21.12.2021 12:29 Відповісти
ІПСО зразка 2021 р. - це типовий вкид через таблоїд тіпа зливом для розгону паніки по мережі
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21.12.2021 13:39 Відповісти
И не забывай те -наркоман в главнокомандующих это не плохо -это новая фишка такая в 21веке ,в войну...
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21.12.2021 12:47 Відповісти
лучше бы оружие начали раздавать,хотя бы тем кто имеет опыт и служил в армии.
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21.12.2021 12:50 Відповісти
Шоб они потом того же Зелю ногами вперёд вынесли?
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21.12.2021 13:33 Відповісти
Родину защищать...а хрипатый сам съе-ёться!
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21.12.2021 13:37 Відповісти
Ты это хрипатому (с четырьмя повестками) попробуй докажи . Он в принципе не понимает что такое "Родину защищать".
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21.12.2021 13:40 Відповісти
этого клоуна для меня нет...а вот от пулемёта я бы не отказался. опыт есть.
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21.12.2021 13:45 Відповісти
Вот будет истерика, когда зазвучат сирены и часть нарида выскочит на улицу с флагами ДНР, а часть в будёновках и бюстами Ленина.
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21.12.2021 13:11 Відповісти
и будут в этих буденовках и с лениным долбиться в жеппу, на зло украм, похрюкивая "знай наших!"
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21.12.2021 13:20 Відповісти
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21.12.2021 13:32 Відповісти
Что да, то да.
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21.12.2021 13:22 Відповісти
Сирены - это все конечно хорошо, но куда бежать-то? Может заодно и бомбоубежища из частной собственности вернете?
А то получается: Мы вас проинформировали, а дальше что хотите, то и делайте.

Не люблю кацапские поговорки, но тут лучше не придумаешь: Пока гром не грянет - мужик не перекрестится.
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21.12.2021 13:24 Відповісти
Учитывая, что бомбоубежища не работают, то бежать надо в ближайшее метро. Только маску и QR код не забудьте.
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21.12.2021 13:34 Відповісти
На счет метро повеселил. Особенно в приграничных Чернигове, Сумах и т.п.
Даже в Киеве. Все киевляне в 5 мин. от метро живут?
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21.12.2021 14:06 Відповісти
Блин, я уже как-то начал забывать, что в Украине есть города кроме Киева...
Я на это отвечу так - у кого нет метро - лопаты в руки и копайте. Кто живёт далеко от метро - тренируйтесь быстро бегать.
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21.12.2021 14:45 Відповісти
Ты часом не в правительстве Зе работаешь? Ответ ну прямо полностью в их стиле
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21.12.2021 15:37 Відповісти
Это вообщето ответ в ситле Мыколы Яновича . Если помните такого. А в правительство Зе с IQ выше чем у пенька - не берут.
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21.12.2021 15:43 Відповісти
Расєянчиг? Який в Україні "QR код"?
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21.12.2021 14:34 Відповісти
Шановний, ти ж добре знаєш, шо я не "расеянчег" . Просто до мене доходили чутки, що в Київi в метро пускають тiльки по QR коду.
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21.12.2021 14:44 Відповісти
А вообще, если память меня не обманывает, то по включению сирены вроде как раз бежать не надо. А надо включать телик\радио и слушать экстренное сообщение куда бежать.
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21.12.2021 13:35 Відповісти
Час вже було розробити систему повідомлень на смартфони.
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21.12.2021 14:33 Відповісти
Вы думаете оповещение успеет прийти на телефон? Не всегда(
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21.12.2021 16:57 Відповісти
И кому эти сирены надо? Вот у нас в Мариуполе часто проверяют и я на окраине города ее никогда не слышу. А когда обстреливали Восточный, то никакие сирены и не завыли. Все происходит сейчас резко, можно сказать мгновенно. Минуты три и в руинах целый микрорайон. Так что сирены не панацея.
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21.12.2021 16:56 Відповісти
ваши придурки до сих пор верят что тогда в 2015 вас ВСУ обстреляла??
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21.12.2021 22:53 Відповісти
Придурки на то и придурки, чтобы вести себя как придурки! Но к счастью их очень мало и обычно это комуняки -недобитки и алкашня с городского дна. Такие везде гавкают всякий бред. Но большинство прекрасно знает, что раша обстреливала.
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22.12.2021 09:44 Відповісти
 
 