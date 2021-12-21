У Києві лунатимуть сирени, містян попередять заздалегідь, - КМДА
У столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
Власне дата таких перевірок наразі визначається.
За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, про дату проведення перевірки готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен буде повідомлено заздалегідь.
Топ коментарі
+6 Pravda Pravda #489811
показати весь коментар21.12.2021 11:58
+4 Максим Максимович #492073
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+3 Максим Максимович #492073
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Подготовка к войне идёт полным ходом!
Вот уже и сирены проверяют.
Бойся букв Ы и Ё!
В Авдеевке его коксохим могли уничтожить одним залпом.
Он он откупился.
По поводу мира - не уверен.
Эту информацию издание получило из "надёжного" источника в разведке, https://zloy-odessit.livejournal.com/3699139.html?fbclid=************************************************************* пишет в своем блоге военно-политический обозреватель Александр Коваленко ("Злой одессит"), информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Что же… Разберёмся в ситуации без лишних эмоций?
Тот факт, что эта статья стала очень популярной среди российских и пророссийских СМИ, уже могло бы сказать о многом и даже больше, но всё же, хотел бы обратить внимание на то, что она написана из слова некоего "источника" в разведке, заслуживающего доверия. Про эти "источники заслуживающие доверия" я писал уже не единожды и каждый раз когда вижу такие пояснения появления данной информации, уже сомневаюсь в её достоверности на 99% и никогда в этом не ошибаюсь. Ещё ни один "источник, заслуживающий доверия", на моей памяти, не оправдал моего доверия.
Но, всё же, для начала я бы хотел отнестись к данной статье исключительно с профессиональной позиции, а именно - насколько реальна угроза?
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1639751138-poka-putin-ostaetsya-u-vlasti-rossiya-budet-predstavlyat.html Пока Путин остается у власти, Россия будет представлять угрозу для своих соседей - The Economist
Отмечу, что Россия увеличивала численность своей группировки у границ с Украиной на протяжении всего ноября и декабря, что должно настораживать и повышать боевую готовность. На сегодняшний день численность российской группировки превышает 100 тыс человек. Но, для осуществления успешных, именно успешных, а не самоубийственных, наступательных действий этого количества ВС РФ недостаточно. Для успешного вторжения численность не должна быть меньше 150-175 тыс личного состава.
С другой стороны, численность в 100 тыс достаточна для проведения гибридных операций ограниченным сухопутным контингентом, аналогично той, что была предпринята Россией в 2014 году. Но и в таком случае успешность её минимальна, поскольку ВСУ по состоянию на 2021 это не ВСУ образца 2014 года. К тому же, важную роль играет фактор готовности армии к вторжению, в то время как у России напрочь отсутствует фактор неожиданности.
Таким образом, создаётся впечатление, что эта статья была опубликована для того, чтобы повысить просмотры изданию на шок-контенте накануне Рождества и количество покупаемых газет. Или?
На самом деле, если прочитать статью посвящённую вторжению России в Украину на Рождество по Юлианскому календарю, то самому вторжению в ней уделено внимание всего в двух строках. Первой строкой является шокирующий своим содержанием заголовок, а второй строкой - само сообщение о вторжении в тексте статьи. Весь остальной текст посвящён тому, что Великобритания не будет отправлять своих солдат в Украину, равно как и НАТО, поскольку Украина не является членом альянса.
То есть, статья не рассказывает детально о вторжении в Украину на 24 декабря, а ретранслирует то, о чём говорилось в последние недели, относительно присутствия иностранных контингентов на территории нашей страны. И из этого вырисовывается очень интересная картина.
Статья, про вторжение, посвящена целиком и полностью не вторжению, а тому, что и так было прекрасно известно и то, что в настоящее время для Украины, на мой взгляд, не так важно - отсутствию иностранных контингентов помощи. И, удивительно, но как же этот нарратив идеально вписывается в концепцию российской пропаганды последних дней - Запад бросил Украину перед лицом угрозы со стороны России. Именно этим нарративом оперируют российские марионетки в информационном пространстве Украины, стараясь максимально деморализовать и дестабилизировать социально-общественную обстановку в стране.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1640027801-pochemu-kreml-vedet-delo-k-novoy-voyne-deutsche-welle.html Почему Кремль ведет дело к новой войне - Deutsche Welle
Напомню, что ранее, в статье "Британский спецназ едет спасать Украину от России или источники "заслуживающие доверие" на связи!" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzloy-odessit.livejournal.com%2F3667681.html%3Ffbclid%3DIwAR0tB7M_8spPPh-h8L03KllBkfLNRyJjMWOTlTIuy3cwztOI7U9LrV0wLNo&h=AT0reXysGI4TdzN9pVBiRMtV5-rs747FISu1uf7FB8X_DVvpYGCB8gs-372554wDar4yjVkgKd1cshXlRlQ9B1nRNq-5g0olJWi3o86WKmvDrtCj3qi5FKW5tMTFOI0dJdTL&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1rahcnt1jm-Rk62NCApU79o62XT6fXk9GYVFfffpktZa9DPHrw7V5hhii4oo61pqQRG2VCnLdfbV9_b81bVHBHtAjheiz5F0RUpR2IOLR8hkOtbr-hfF-C3iyz6qTC4FKyu-5B8y-vHNMRWMxSaHxvAQ https://zloy-odessit.livejournal.com/3667681.html я уже имел возможность разбирать непрофессиональный подход британских журналистов в подаче информации, когда из "надёжных источников" корреспонденту Sunday Mirror стало известно об "отправке" в Украину британского спецназа SAS.
На мой взгляд, Daily Star продолжил эту традицию, удивлять и шокировать своих читателей. В свою очередь, автор статьи, Sean Rayment, пишет не только про британскую армию, но и про браконьерство, опыты и издевательства над животными, а так же про… инопланетян, регулярно похищающих британцев. Согласитесь, очень странный симбиоз интересов для человека, всерьёз относящегося к военной теме.
Что в итоге?
Статья Daily Star не обладает достаточным фактажом, чтобы ей верить. Статья Daily Star написана непрофессионально, игнорируя специфические для подобной тематики нюансы. Статья Daily Star написана не столько о готовящемся вторжении в Украину, сколько о том, что Украина не получит военной поддержки от стран Запада. Статья Daily Star стала одной из наиболее популярных за прошедшие сутки в новостных лентах российских и пророссийских СМИ.
С учётом всех этих фактов, как вы думаете, какой можно сделать вывод о характере данной статьи, особенно с учётом того, что российская дипломатия сейчас завязана исключительно на давлении и шантаже Запада, посредством наращиваемой военной силы у границ Украины?
Является эта статья заказной или просто полёт фантазии Шона Рэймента, сложно сказать, но то, что она не заслуживает доверия - это факт. Проблема лишь в том, что её запустили сначала в российский информационный сегмент, а теперь уже, с утра этого дня, в украинский. Повышения нервозности и психологического давления в обществе - это тоже элемент войны. Намеренно или нет Daily Star сыграла в этом процессе услуживающую роль для России, сказать сложно. Но, точно очень многих издание подставило своим сомнительным материалом - это тоже факт.
И под конец. Keep Calm and Carry On. Верьте в ВСУ!
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https://zloy-odessit.livejournal.com/3699139.html?fbclid=************************************************************* Злой одессит
А то получается: Мы вас проинформировали, а дальше что хотите, то и делайте.
Не люблю кацапские поговорки, но тут лучше не придумаешь: Пока гром не грянет - мужик не перекрестится.
Даже в Киеве. Все киевляне в 5 мин. от метро живут?
Я на это отвечу так - у кого нет метро - лопаты в руки и копайте. Кто живёт далеко от метро - тренируйтесь быстро бегать.