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Вакцинированные за рубежом украинцы смогут получить "ковидную тысячу", - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вакцинированные за рубежом украинцы смогут получить

Граждане Украины, которые привились за границей, также должны получить преимущества украинского COVID-сертификата и смогут воспользоваться программой "єПідтримка".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Люди, которые были вакцинированы за рубежом признанными в мире вакцинами, также должны иметь возможность воспользоваться программой президента "єПідтримка". Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в "Дію"", - подчеркнул глава правительства.

Также читайте: Проект "еПідтримка" для получения 1000 грн за вакцинацию официально запущен в приложении Дія, - Федоров

В Министерстве здравоохранения отметили, что таким лицам было разрешено получить украинский сертификат у семейного врача.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
Получи и перечисли куда надо , например фонду " Свои "
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21.12.2021 12:21
+2
В первую очередь в Крыму и в Московии !
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21.12.2021 12:19
+2
Лучше 1 куб дров оплатить для армии .
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21.12.2021 12:25
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В первую очередь в Крыму и в Московии !
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21.12.2021 12:19 Ответить
Продам 1 000 по курсу 1х1.
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21.12.2021 12:20 Ответить
Лучше бы вы эти деньги потратили на оборону . Принципиально не пойду за этой подачкой от зели .
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21.12.2021 12:20 Ответить
Получи и перечисли куда надо , например фонду " Свои "
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21.12.2021 12:21 Ответить
Лучше 1 куб дров оплатить для армии .
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21.12.2021 12:25 Ответить
Армия за дрова платит? Подьезжают к посадке 131 зилом с бензопилами и никого не боясь... Хотя за пределами оос вполне возможно по другому.
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21.12.2021 12:50 Ответить
Эту 1 000 нельзя переводить.
Деньги фактически виртуальные.
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21.12.2021 12:28 Ответить
Эти- нельзя перевести, но получить то можно. А перевести свои , реальные .
Найменування отримувача: БО БФ СВОЇ
Код отримувача: 39293651
Рахунок отримувача: UA853052990000026006015032015
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
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21.12.2021 12:31 Ответить
Ты не понял.
Этими деньгами можно оплатить определённый перечень услуг со специальной карты.
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21.12.2021 12:33 Ответить
Перевести можно, но при чём здесь эта виртуальная 1 000?
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21.12.2021 12:35 Ответить
Допустим ты планируешь приобрести что-то из того на что эту виртуальную тысячу можно потратить ( надеюсь это не концерты 95 балагана ) . Получаешь , таратишь . Формально ты сэкономил 1000 гр . Вуаля ! У тебя есть свободная тысяча .
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21.12.2021 12:41 Ответить
Мне ничего не нужно из того, что мне там предлагают.
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21.12.2021 12:43 Ответить
Вот только не через приват...
Сразу попадаешь в список личных врагов "солнцеликого"...
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21.12.2021 13:21 Ответить
Зате книги реальні. В тому числі і хороші. "Затишенець" Шкляра наприклад. Хлопці там теж читають.
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21.12.2021 12:45 Ответить
грошей надрукують скільки завгодно. І вірусів надрукують теж - щоб усім вистачило
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21.12.2021 12:26 Ответить
Нікчемна Шмигальня..Кому потрібна твоя тисяча за кордоном..Ахметівське чучело....
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21.12.2021 12:27 Ответить
Та не хвилюйтеся. Бо блаЗЄнські самі освоять ці гроші, а спишуть на вакцинованих за кордоном
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21.12.2021 12:43 Ответить
Коли ж Вава повертатиме українців додому. Нахвалявся ж, оманський брехун.
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21.12.2021 12:29 Ответить
зеленизм, это э-учёт и э-контроль украинцев за дунаем ))
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21.12.2021 12:30 Ответить
Так уже надали, Альо! уже і гроші отримано
Показуєте сімейному лікарю підтвердження о вакцінації за кордоном, робите Міжнародний сертифікат, і його знаходить Дія. Все зроблено, Шмигаль прокидайся!
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21.12.2021 12:30 Ответить
Давайте скажем по-гогилашвилевски:
Если съе**лся, то **** тебе тянуть б*я соки из этой страны, ты ваще смотри во что ты обут и знаешь ли ты мое е*ло, су., на, бл, в натуре то, че?
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21.12.2021 12:38 Ответить
А вакцинованим в Україні іноземцям теж дадуть? Еех, яка п'янкч пішла! 😊
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21.12.2021 12:43 Ответить
Да, сертификат семейный врач мне выдал на основании зарубежной вакцинации. Но в Дию он его не может внести, т.к. этого нет в законодательстве! И как получить без Дии?
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21.12.2021 12:55 Ответить
Я правильно понимаю, что мне, чтоб получить эту штуку гривен, надо зарегаться во всех этих сатанинских Диях, а потом ещё и лично припхаться в Нэньку, шоб отоварится книжкой или сходить в какой нибудь погорелый театр? И таким способом Зеля думает поднять свой рейтинг? Ну молодец, чо...
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21.12.2021 13:10 Ответить
Совершенно верно...
Но можете сильно не переживать и без Вас "диджитализованные ребята" справятся. Это схема даже идеальнее, чем "будівництво"...
Добавят до 8 ещё 14 и поди разберись, перепроверь...
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21.12.2021 13:31 Ответить
Це тут воно називається "тисяча",а за кордоном то тридцять євриків,за які навіть фляшку віскаря не купиш...
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21.12.2021 13:34 Ответить
 
 