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Вакциновані за кордоном українці зможуть отримати "ковідну тисячу", - Шмигаль
Громадяни України, які щепилися за кордоном, також мають отримати переваги українського COVID-сертифіката та зможуть скористатися програмою "єПідтримка".
На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Урядовий портал.
"Люди, які були вакциновані за кордоном визнаними у світі вакцинами, так само повинні мати нагоду скористатися програмою Президента єПідтримка. Необхідно надати їм можливість перенести сертифікати в Дію", — наголосив очільник Уряду.
У Міністерстві охорони здоров’я відзначили, що таким особам було дозволено отримати український сертифікат у сімейного лікаря.
Топ коментарі
+3 Андрей Гальченко #474595
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+2 Владимир Сухов #378743
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+2 Envoy
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Сразу попадаешь в список личных врагов "солнцеликого"...
Показуєте сімейному лікарю підтвердження о вакцінації за кордоном, робите Міжнародний сертифікат, і його знаходить Дія. Все зроблено, Шмигаль прокидайся!
Если съе**лся, то **** тебе тянуть б*я соки из этой страны, ты ваще смотри во что ты обут и знаешь ли ты мое е*ло, су., на, бл, в натуре то, че?
Но можете сильно не переживать и без Вас "диджитализованные ребята" справятся. Это схема даже идеальнее, чем "будівництво"...
Добавят до 8 ещё 14 и поди разберись, перепроверь...