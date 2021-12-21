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Вакциновані за кордоном українці зможуть отримати "ковідну тисячу", - Шмигаль

Вакциновані за кордоном українці зможуть отримати

Громадяни України, які щепилися за кордоном, також мають отримати переваги українського COVID-сертифіката та зможуть скористатися програмою "єПідтримка".

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Урядовий портал.

"Люди, які були вакциновані за кордоном визнаними у світі вакцинами, так само повинні мати нагоду скористатися програмою Президента єПідтримка. Необхідно надати їм можливість перенести сертифікати в Дію", — наголосив очільник Уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про виплату "ковідної тисячі": Українці вже витратили понад 130 млн грн у рамках програми "єПідтримка"

У Міністерстві охорони здоров’я відзначили, що таким особам було дозволено отримати український сертифікат у сімейного лікаря.

Автор: 

вакцина (4419) виплати (1037) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+3
Получи и перечисли куда надо , например фонду " Свои "
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21.12.2021 12:21
+2
В первую очередь в Крыму и в Московии !
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21.12.2021 12:19
+2
Лучше 1 куб дров оплатить для армии .
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21.12.2021 12:25
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В первую очередь в Крыму и в Московии !
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21.12.2021 12:19 Відповісти
Продам 1 000 по курсу 1х1.
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21.12.2021 12:20 Відповісти
Лучше бы вы эти деньги потратили на оборону . Принципиально не пойду за этой подачкой от зели .
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21.12.2021 12:20 Відповісти
Получи и перечисли куда надо , например фонду " Свои "
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21.12.2021 12:21 Відповісти
Лучше 1 куб дров оплатить для армии .
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21.12.2021 12:25 Відповісти
Армия за дрова платит? Подьезжают к посадке 131 зилом с бензопилами и никого не боясь... Хотя за пределами оос вполне возможно по другому.
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21.12.2021 12:50 Відповісти
Эту 1 000 нельзя переводить.
Деньги фактически виртуальные.
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21.12.2021 12:28 Відповісти
Эти- нельзя перевести, но получить то можно. А перевести свои , реальные .
Найменування отримувача: БО БФ СВОЇ
Код отримувача: 39293651
Рахунок отримувача: UA853052990000026006015032015
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
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21.12.2021 12:31 Відповісти
Ты не понял.
Этими деньгами можно оплатить определённый перечень услуг со специальной карты.
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21.12.2021 12:33 Відповісти
Перевести можно, но при чём здесь эта виртуальная 1 000?
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21.12.2021 12:35 Відповісти
Допустим ты планируешь приобрести что-то из того на что эту виртуальную тысячу можно потратить ( надеюсь это не концерты 95 балагана ) . Получаешь , таратишь . Формально ты сэкономил 1000 гр . Вуаля ! У тебя есть свободная тысяча .
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21.12.2021 12:41 Відповісти
Мне ничего не нужно из того, что мне там предлагают.
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21.12.2021 12:43 Відповісти
Вот только не через приват...
Сразу попадаешь в список личных врагов "солнцеликого"...
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21.12.2021 13:21 Відповісти
Зате книги реальні. В тому числі і хороші. "Затишенець" Шкляра наприклад. Хлопці там теж читають.
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21.12.2021 12:45 Відповісти
грошей надрукують скільки завгодно. І вірусів надрукують теж - щоб усім вистачило
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21.12.2021 12:26 Відповісти
Нікчемна Шмигальня..Кому потрібна твоя тисяча за кордоном..Ахметівське чучело....
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21.12.2021 12:27 Відповісти
Та не хвилюйтеся. Бо блаЗЄнські самі освоять ці гроші, а спишуть на вакцинованих за кордоном
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21.12.2021 12:43 Відповісти
Коли ж Вава повертатиме українців додому. Нахвалявся ж, оманський брехун.
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21.12.2021 12:29 Відповісти
зеленизм, это э-учёт и э-контроль украинцев за дунаем ))
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21.12.2021 12:30 Відповісти
Так уже надали, Альо! уже і гроші отримано
Показуєте сімейному лікарю підтвердження о вакцінації за кордоном, робите Міжнародний сертифікат, і його знаходить Дія. Все зроблено, Шмигаль прокидайся!
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21.12.2021 12:30 Відповісти
Давайте скажем по-гогилашвилевски:
Если съе**лся, то **** тебе тянуть б*я соки из этой страны, ты ваще смотри во что ты обут и знаешь ли ты мое е*ло, су., на, бл, в натуре то, че?
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21.12.2021 12:38 Відповісти
А вакцинованим в Україні іноземцям теж дадуть? Еех, яка п'янкч пішла! 😊
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21.12.2021 12:43 Відповісти
Да, сертификат семейный врач мне выдал на основании зарубежной вакцинации. Но в Дию он его не может внести, т.к. этого нет в законодательстве! И как получить без Дии?
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21.12.2021 12:55 Відповісти
Я правильно понимаю, что мне, чтоб получить эту штуку гривен, надо зарегаться во всех этих сатанинских Диях, а потом ещё и лично припхаться в Нэньку, шоб отоварится книжкой или сходить в какой нибудь погорелый театр? И таким способом Зеля думает поднять свой рейтинг? Ну молодец, чо...
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21.12.2021 13:10 Відповісти
Совершенно верно...
Но можете сильно не переживать и без Вас "диджитализованные ребята" справятся. Это схема даже идеальнее, чем "будівництво"...
Добавят до 8 ещё 14 и поди разберись, перепроверь...
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21.12.2021 13:31 Відповісти
Це тут воно називається "тисяча",а за кордоном то тридцять євриків,за які навіть фляшку віскаря не купиш...
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21.12.2021 13:34 Відповісти
 
 