Дальнейшее расширение НАТО - пересечение "красной линии" РФ, - Лавров
Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение "красной линии".
Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Сочи, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он накануне с главами МИД Абхазии и Южной Осетии общие ответные шаги в случае вступления Грузии в НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс", - утверждает Лавров.
"Наша позиция о расширении НАТО хорошо известна - это будет "красной линией", если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации", - подчеркнул российский министр.
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наверное2+2=4
страны Балтии!
дякую.)
Но братская Россия подсуетилась, и теперь всем в Украине ясно,
что кроме НАТО защиты у нас нет.
Дебил, ***.