Дальнейшее расширение НАТО - пересечение "красной линии" РФ, - Лавров

Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение "красной линии".

Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Сочи, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он накануне с главами МИД Абхазии и Южной Осетии общие ответные шаги в случае вступления Грузии в НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс", - утверждает Лавров.

"Наша позиция о расширении НАТО хорошо известна - это будет "красной линией", если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации", - подчеркнул российский министр.

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