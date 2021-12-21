Подальше розширення НАТО - перетин "червоної лінії" РФ, - Лавров
Росія розглядатиме подальше розширення НАТО як перетин "червоної лінії".
Про це заявив у вівторок глава МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції в Сочі, відповідаючи на запитання про те, чи він обговорював напередодні з главами МЗС Абхазії та Південної Осетії спільні кроки у відповідь у разі вступу Грузії до НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми не обговорювали гіпотетичні сценарії, зокрема щодо спроб насильно затягнути Грузію всупереч волі більшої частини її народу до Північноатлантичного альянсу", - стверджує Лавров.
"Наша позиція щодо розширення НАТО добре відома - це буде "червоною лінією", якщо альянс продовжить пересуватися все ближче і ближче до кордонів Російської Федерації", - наголосив російський міністр.
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наверное2+2=4
страны Балтии!
дякую.)
Но братская Россия подсуетилась, и теперь всем в Украине ясно,
что кроме НАТО защиты у нас нет.
Дебил, ***.