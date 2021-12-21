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Подальше розширення НАТО - перетин "червоної лінії" РФ, - Лавров

Подальше розширення НАТО - перетин

Росія розглядатиме подальше розширення НАТО як перетин "червоної лінії".

Про це заявив у вівторок глава МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції в Сочі, відповідаючи на запитання про те, чи він обговорював напередодні з главами МЗС Абхазії та Південної Осетії спільні кроки у відповідь у разі вступу Грузії до НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не обговорювали гіпотетичні сценарії, зокрема щодо спроб насильно затягнути Грузію всупереч волі більшої частини її народу до Північноатлантичного альянсу", - стверджує Лавров.

"Наша позиція щодо розширення НАТО добре відома - це буде "червоною лінією", якщо альянс продовжить пересуватися все ближче і ближче до кордонів Російської Федерації", - наголосив російський міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Німеччини Бербок у розмові з Лавровим попередила РФ про серйозні наслідки вторгнення в Україну

Автор: 

Грузія (1844) Лавров Сергій (1576) НАТО (6429) росія (65002) членство в НАТО (1716)


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Топ коментарі
+36
Красные линии будешь проводить у себя дома в конюшне
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21.12.2021 14:05
+34
Да не боятся они НАТО, они прекрасно знают, что никакой угрозы НАТО им не несет, просто нужен повод аннексировать постсовковые страны и что ба кацапский быдлонарод это одобрил
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21.12.2021 14:08
+25
Эй ты тупой кацап, у вас НАТО уже на границе в Прибалтике, куда уже ближе, лошадь бред несёт как обычно
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21.12.2021 14:06
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Красные линии будешь проводить у себя дома в конюшне
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21.12.2021 14:05 Відповісти
Вывод один Рашу послали ..хотелки Х..да предложили вылечить обрезанием чем больше поноса и угроз тем больше понимаешь-- дальше ора и криков от Прашки не будет... вытрут сопли и отойдут грозя кулаком.... мол мы вам покажем... все пабеды Рашки строились на предателях тех стран и регионов которые они захватывали... в Крымскую войну Империя... в Крыму они позорно проиграли... потому- что коалиция взяток банально не брала...Япония уложила Прашку потому что честь японцев превыше всего самурай короче.... а вот в Китае нашлись взятко получатели и вышло то что вышло...2 Мировая это Пировая беда.... а не победа Рашки ..предложите самому Путину Шойгу Лаврову всей дурке Совету Федерации и Госдуме ЛИЧНО пойти на передок возглавить наступление на Украину как сразу весь понос про войну...станет ТАБУ И ПОД ЗАПРЕТОМ В РОССИИ О ВОЙНЕ С УКРАИНОЙ они могут гудеть из своих унитазов.... а душонка их труслива и похабна...
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21.12.2021 14:25 Відповісти
Эй ты тупой кацап, у вас НАТО уже на границе в Прибалтике, куда уже ближе, лошадь бред несёт как обычно
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21.12.2021 14:06 Відповісти
Да не боятся они НАТО, они прекрасно знают, что никакой угрозы НАТО им не несет, просто нужен повод аннексировать постсовковые страны и что ба кацапский быдлонарод это одобрил
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21.12.2021 14:08 Відповісти
Ну это уже совсем по гитлеровски - типа это красные Рейхстаг подожгли поэтому мы сейчас их мочить начнём. Незрячих путлер как то обмолвился что гитлер был сильным политиком, он именно от него все самое «лучшее» и перенимает.
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21.12.2021 15:24 Відповісти
да никто не зарится на твой овёс,чего ржешь то
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21.12.2021 14:09 Відповісти
Там должна была посылка из Аргентины прийти
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21.12.2021 14:24 Відповісти
думаете его поэтому и плющит?)
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21.12.2021 14:25 Відповісти
конь явно быкует. на красное кидается ))
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21.12.2021 14:10 Відповісти
Даже при совке такого днища не было, эти маразматики превзошли всех 😂
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21.12.2021 14:11 Відповісти
Да хватит их воспринимать как маразматиков. Это агрессивные варвары и с этой точки зрения их политика вполне обьяснима и закономерна. Их девиз это убивать, грабить, насиловать
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21.12.2021 14:14 Відповісти
Да, скорее всего так. Бандит он не маразматик, это просто его стиль жизни...
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21.12.2021 14:20 Відповісти
наверное 2+2=4
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21.12.2021 14:58 Відповісти
Совок по сравнению с ними был действительно на порядок цивилизованный и предсказуемый..
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21.12.2021 14:14 Відповісти
тiльки пiсля вусатого вурдалака. а при ньому - Фiнляндiя, країни Балтії, Польща...
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21.12.2021 19:43 Відповісти
разумеется..
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21.12.2021 19:45 Відповісти
а вбивади людей і забирати чужі територіїї по всьому світу, на думку дурної кремлівської коняки-то не перетин червоних ліній.
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21.12.2021 14:11 Відповісти
Лизни никотина, лошадь!
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21.12.2021 14:11 Відповісти
так страшно что я уже обгадился кирпичами
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21.12.2021 14:12 Відповісти
Бітюгу сивому знов у сіно дурман підклали?
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21.12.2021 14:12 Відповісти
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21.12.2021 14:13 Відповісти
дочь твою в штатах посадят за неуплату налогов - вот твоя красная линия....
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21.12.2021 14:14 Відповісти
Застряли в Украине и о "красных линиях" рассуждают, ахахха
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21.12.2021 14:15 Відповісти
Единственные, так называемые, "красные линии" для мерина и остального "бомонда" рф живут в штатах и европе. За них они и трясутся )))
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21.12.2021 14:15 Відповісти
старый маразматик. соседние государства специально хотят в нато что бы не быть анексироваными подобными уродами
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21.12.2021 14:15 Відповісти
Я не понимаю что американцы не знают как сказать по мокшански fuck off or fuck yourself
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21.12.2021 14:16 Відповісти
Ну и шо? Красная так красная....Какая краска есть такой и рисуй на своей кухне. А нам какое дело?
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21.12.2021 14:17 Відповісти
ЛОШАДЬ ИДИ НАХ.....Й!!!!
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21.12.2021 14:17 Відповісти
Лавров любит свежее сено!!! Он хороший когда не голодный!!!!
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21.12.2021 14:18 Відповісти
https://youtu.be/q0VNoAIts6M ...25 декабря 1991 года выступление Горбачева по ящику о падении СССра
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21.12.2021 14:20 Відповісти
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21.12.2021 14:21 Відповісти
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21.12.2021 14:23 Відповісти
Загнанных коней пристреливают, не так ли?
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21.12.2021 14:21 Відповісти
вы всех достали, поэтому все будут бежать от вас в нато, а красные линии засуньте себе в тухес
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21.12.2021 14:22 Відповісти
ПНХ старый вонючий ишак
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21.12.2021 14:24 Відповісти
Никто не напомнит: сколько нападений НАТО на рф было за последние 100 лет и чего они захватили? ... Толмачи НАТОвские никак не могут определиться, "накуй" пишется - слитно, или "на куй" - пишется раздельно !?!? ... Вот и медлит НАТа с ответом кацапчикам...
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21.12.2021 14:28 Відповісти
Это РАБссия...во все дыры СкреПОНОСная...
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21.12.2021 14:29 Відповісти
Дочь Лаврова гражданка США.Вот вам и красные линии.
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21.12.2021 14:34 Відповісти
Осталось только объяснить это ордам ватников, которые жопу рвут "запабеду надъ нато".
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21.12.2021 14:55 Відповісти
придворный конь!
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21.12.2021 14:46 Відповісти
....лошадью ході....лошадью
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21.12.2021 14:48 Відповісти
Заскиглив підх**ло.
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21.12.2021 14:55 Відповісти
Засунь собі в сраку ці червоні лінії,коняка грьобана.
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21.12.2021 14:59 Відповісти
Кто-то все еще слушает этого дальтоника с лошадиной мордой?
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21.12.2021 15:09 Відповісти
Говорящая голова никак не поймёт что НАТО уже давно у рашки на пороге - на юге Турция, на севере Прибалтика и Норвегия, на западе Польша рядом с Калининградской областью там же будет и Украина. Поздно пить Боржоми куйло когда жопа отвалилась!
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21.12.2021 15:18 Відповісти
все так. но только прошу,без совкового понятия - Прибалтика.

страны Балтии!

дякую.)
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21.12.2021 19:48 Відповісти
Згодный
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21.12.2021 20:58 Відповісти
Лавров забыл, что 2014 года большинство украинцев были против вступления в блок НАТО ?
Но братская Россия подсуетилась, и теперь всем в Украине ясно,
что кроме НАТО защиты у нас нет.
Дебил, ***.
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21.12.2021 20:50 Відповісти
А почему не синие линии? Мне синий цвет больше нравится.
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21.12.2021 22:18 Відповісти
 
 