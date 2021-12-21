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Новости Агрессия России против Украины Война
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Напряженность, складывающаяся в Европе, - вина США, - Путин

Напряженность, складывающаяся в Европе, - вина США, - Путин

Президент РФ Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты Америки в складывающейся сегодня в Европе напряженности.

Об этом он заявил на коллегии Минобороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Они (США) под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории. А когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные", - сказал он.

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"Эти манипуляции надоели", - добавил Путин.

"То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, - их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать. На каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, деградировала", - сказал президент РФ.

Автор: 

путин владимир (31224) США (26506)


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Топ комментарии
+53
Теперь я понял, американцы аннексировала Крым и гонят эшелоны с танками к украинской границе, вот сволочи😮
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21.12.2021 14:15
+41
14000 українців вбили кацапи ,а не США.
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21.12.2021 14:16
+28
Воно просто йо*нуте на всю башку !!!
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21.12.2021 14:16
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Плюгавый пыня, о каких тыщах км от Америки ты, чмо , говоришь. Если вас коммуно-ффашистов не держать вы узде ,то миру будет трында. Вон 2 мировые войны развязали не Штаты за тысячи километров а тупо роися с германией. Спросить тебя, ДЛБ, кто снял блокаду с германии после Версальского договора? Да в 1922 году РСФСР, бо тогда еще не было СССР, заключили с Германией Рапалльский сговор, а через 17 лет повторили его в виде пакта Молотова-Риббентропа. (мюнхенский договор англосаксов , то была неудачная калька на Рапалльский сговор коммунофашистов...И во-вторых, без второго фронта и американской тушенки СССР ни в жисть не выиграл бы войну... Так шо амеры с того времени правильно сели в Европе, шобы коммунофашисты не утнули еще один рапалльский сговор.
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21.12.2021 15:50 Ответить
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21.12.2021 16:03 Ответить
Шоб ты сдох **** плешивая ( желательно замоченным или обмоченным) в сортире.
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21.12.2021 16:24 Ответить
А поговаривают, шо его в школьной параше однокласники подопустили за то, шо ходил в шузах "прощай молодость". Теперь никого из однокласников не сыскать.
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21.12.2021 16:27 Ответить
У шариковых всегда Зинка виновата, что у лысого, что у зеленого
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21.12.2021 18:14 Ответить
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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21.12.2021 20:16 Ответить
Такое впечатление, что лечащие врачи ****** колют ему то,
от чего несёт полнейшую *******.
Путина выставляют идиотом, видать, по заказу Патрушева.
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21.12.2021 20:54 Ответить
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