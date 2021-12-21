Напряженность, складывающаяся в Европе, - вина США, - Путин

Президент РФ Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты Америки в складывающейся сегодня в Европе напряженности.

Об этом он заявил на коллегии Минобороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Они (США) под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории. А когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин угрожает НАТО военными действиями в случае размещения сил Североатлантического союза в Украине

"Эти манипуляции надоели", - добавил Путин.

"То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, - их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать. На каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, деградировала", - сказал президент РФ.