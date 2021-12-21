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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Напруженість, яка складається в Європі, - вина США, - Путін

Напруженість, яка складається в Європі, - вина США, - Путін

Президент РФ Воломир Путін звинуватив Сполучені Штати Америки у напруженості, що складається сьогодні в Європі.

Про це він заявив на колегії Міноборони Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"Вони (США) під різними приводами, у тому числі з метою забезпечення своєї власної безпеки, діють за тисячі кілометрів від своєї національної території. А коли їм заважає міжнародне право та статут ООН, оголошують це застарілим, непотрібним. А коли відповідає щось їхнім інтересам, одразу посилаються на норми міжнародного права, на статут ООН, на міжнародні гуманітарні права", - сказав він.

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"Ці маніпуляції набридли", - додав Путін.

"Те, що зараз відбувається, та напруженість, яка складається в Європі - їхня (США - ред.) вина. На кожному кроці Росія була змушена якось відповідати. На кожному кроці ситуація постійно погіршувалась, деградувала", - сказав президент РФ.

путін володимир (23772) США (22634)


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Топ коментарі
+53
Теперь я понял, американцы аннексировала Крым и гонят эшелоны с танками к украинской границе, вот сволочи😮
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21.12.2021 14:15
+41
14000 українців вбили кацапи ,а не США.
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21.12.2021 14:16
+28
Воно просто йо*нуте на всю башку !!!
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21.12.2021 14:16
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Плюгавый пыня, о каких тыщах км от Америки ты, чмо , говоришь. Если вас коммуно-ффашистов не держать вы узде ,то миру будет трында. Вон 2 мировые войны развязали не Штаты за тысячи километров а тупо роися с германией. Спросить тебя, ДЛБ, кто снял блокаду с германии после Версальского договора? Да в 1922 году РСФСР, бо тогда еще не было СССР, заключили с Германией Рапалльский сговор, а через 17 лет повторили его в виде пакта Молотова-Риббентропа. (мюнхенский договор англосаксов , то была неудачная калька на Рапалльский сговор коммунофашистов...И во-вторых, без второго фронта и американской тушенки СССР ни в жисть не выиграл бы войну... Так шо амеры с того времени правильно сели в Европе, шобы коммунофашисты не утнули еще один рапалльский сговор.
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21.12.2021 15:50 Відповісти
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21.12.2021 16:03 Відповісти
Шоб ты сдох **** плешивая ( желательно замоченным или обмоченным) в сортире.
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21.12.2021 16:24 Відповісти
А поговаривают, шо его в школьной параше однокласники подопустили за то, шо ходил в шузах "прощай молодость". Теперь никого из однокласников не сыскать.
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21.12.2021 16:27 Відповісти
У шариковых всегда Зинка виновата, что у лысого, что у зеленого
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21.12.2021 18:14 Відповісти
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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21.12.2021 20:16 Відповісти
Такое впечатление, что лечащие врачи ****** колют ему то,
от чего несёт полнейшую *******.
Путина выставляют идиотом, видать, по заказу Патрушева.
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21.12.2021 20:54 Відповісти
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