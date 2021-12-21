Напруженість, яка складається в Європі, - вина США, - Путін

Президент РФ Воломир Путін звинуватив Сполучені Штати Америки у напруженості, що складається сьогодні в Європі.

Про це він заявив на колегії Міноборони Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"Вони (США) під різними приводами, у тому числі з метою забезпечення своєї власної безпеки, діють за тисячі кілометрів від своєї національної території. А коли їм заважає міжнародне право та статут ООН, оголошують це застарілим, непотрібним. А коли відповідає щось їхнім інтересам, одразу посилаються на норми міжнародного права, на статут ООН, на міжнародні гуманітарні права", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін погрожує НАТО військовими діями у разі розміщення сил Альянсу в Україні

"Ці маніпуляції набридли", - додав Путін.

"Те, що зараз відбувається, та напруженість, яка складається в Європі - їхня (США - ред.) вина. На кожному кроці Росія була змушена якось відповідати. На кожному кроці ситуація постійно погіршувалась, деградувала", - сказав президент РФ.