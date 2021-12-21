"Вооруженные конфликты, кровопролитие - абсолютно не наш выбор", - Путин

Президент России Владимир Путин уверяет, что якобы не желает вооруженных конфликтов. Он выступает за то, чтобы решить вопрос "политико-демократическими средствами".

Об этом он заявил на расширенной коллегии Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Он также заявил, что стране нужны "ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии", поднимая вопросы о гарантиях безопасности, которые РФ направила ЕС и США.

"Вооруженные конфликты, кровопролитие - это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий", - утверждает президент РФ.

Путин сообщил, что Россия видит сигналы от партнеров, готовых к диалогу. Но в то же время, по его словам, есть опасность, что "будет попытка заболтать, погрузить в какое-то болото" российские предложения, что не устроит Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин угрожает НАТО военными действиями в случае размещения сил Североатлантического союза в Украине

Впрочем, притворяясь миролюбивым лидером, Путин ни слова не сказал о том, что в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе. Также он не сказал о том, что РФ регулярно избегает мирных переговоров по Донбассу, а поддерживаемые Россией наемники постоянно нарушают минские договоренности и обстреливают украинские позиции из запрещенного вооружения.