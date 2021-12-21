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Новости Война
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"Вооруженные конфликты, кровопролитие - абсолютно не наш выбор", - Путин

Президент России Владимир Путин уверяет, что якобы не желает вооруженных конфликтов. Он выступает за то, чтобы решить вопрос "политико-демократическими средствами".

Об этом он заявил на расширенной коллегии Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Он также заявил, что стране нужны "ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии", поднимая вопросы о гарантиях безопасности, которые РФ направила ЕС и США.

"Вооруженные конфликты, кровопролитие - это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий", - утверждает президент РФ.

Путин сообщил, что Россия видит сигналы от партнеров, готовых к диалогу. Но в то же время, по его словам, есть опасность, что "будет попытка заболтать, погрузить в какое-то болото" российские предложения, что не устроит Москву.

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Впрочем, притворяясь миролюбивым лидером, Путин ни слова не сказал о том, что в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе. Также он не сказал о том, что РФ регулярно избегает мирных переговоров по Донбассу, а поддерживаемые Россией наемники постоянно нарушают минские договоренности и обстреливают украинские позиции из запрещенного вооружения.

Автор: 

армия РФ (19115) путин владимир (31224) россия (95413)


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Топ комментарии
+45
І про це точно знають в Молдові, Ічкерії, Грузії, Україні, Сирії...
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21.12.2021 14:53
+45
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21.12.2021 14:57
+38
Урод , Донбасс и Крым не считается ?
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21.12.2021 14:52
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Ну типа :"Они там сами, что то не поделят, а мы сторонние наблюдатели за спинами женщин и детей".
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21.12.2021 16:36 Ответить
А ЧТО ЕСЛИ В РОССИИ БАБАХНУТ ГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ !?) БУДЕТ НЕ ПУТИН, А ЛУНИН )))
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21.12.2021 16:38 Ответить
До речі , таке може статися .
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21.12.2021 18:13 Ответить
Кровопролитные конфликты это не ваш выбор,это ваше кредо.
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21.12.2021 16:42 Ответить
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21.12.2021 17:38 Ответить
Та воно вже "переплюнуло" діагноз Нємцова! Далі вже нікуди, зомбі якесь.
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21.12.2021 17:54 Ответить
Пуйло сдохни.
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21.12.2021 18:49 Ответить
"Збройні конфлікти, кровопролиття - абсолютно наш вибір", - Путін Джерело:
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21.12.2021 20:09 Ответить
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21.12.2021 20:33 Ответить
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