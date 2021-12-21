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Новини Війна
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"Збройні конфлікти, кровопролиття - абсолютно не наш вибір", - Путін

Президент Росії Володимир Путін запевняє, що нібито не хоче збройних конфліктів. Він виступає за те, щоб вирішувати питання "політико-демократичними засобами".

Про це він заявив на розширеній колегії Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Він також заявив, що країні потрібні "ясні, зрозумілі, чітко викладені юридичні гарантії", піднімаючи питання про гарантії безпеки, які РФ направила ЄС і США.

"Збройні конфлікти, кровопролиття - це абсолютно не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій", - стверджує президент РФ.

Путін повідомив, що Росія бачить сигнали від партнерів, готових до діалогу. Але в той же час, за його словами, є небезпека, що "буде спроба забовтати, занурити в якесь болото" російські пропозиції, що не влаштує Москву.

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Втім, вдаючи миролюбного лідера, Путін ані слова не сказав про те, що у 2014 році Росія окупувала український Крим та розпочала війну на Донбасі. Також він не обмовився про те, що РФ регулярно уникає мирних перемовин щодо Донбасу, а підтримувані Росією найманці постійно порушують мінські домовленості і обстрілюють українські позиції із забороненого озброєння.

Автор: 

армія рф (17264) путін володимир (23772) росія (65002)


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Топ коментарі
+45
І про це точно знають в Молдові, Ічкерії, Грузії, Україні, Сирії...
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21.12.2021 14:53
+45
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21.12.2021 14:57
+38
Урод , Донбасс и Крым не считается ?
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21.12.2021 14:52
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Ну типа :"Они там сами, что то не поделят, а мы сторонние наблюдатели за спинами женщин и детей".
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21.12.2021 16:36 Відповісти
А ЧТО ЕСЛИ В РОССИИ БАБАХНУТ ГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ !?) БУДЕТ НЕ ПУТИН, А ЛУНИН )))
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21.12.2021 16:38 Відповісти
До речі , таке може статися .
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21.12.2021 18:13 Відповісти
Кровопролитные конфликты это не ваш выбор,это ваше кредо.
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21.12.2021 16:42 Відповісти
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21.12.2021 17:38 Відповісти
Та воно вже "переплюнуло" діагноз Нємцова! Далі вже нікуди, зомбі якесь.
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21.12.2021 17:54 Відповісти
Пуйло сдохни.
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21.12.2021 18:49 Відповісти
"Збройні конфлікти, кровопролиття - абсолютно наш вибір", - Путін Джерело:
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21.12.2021 20:09 Відповісти
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21.12.2021 20:33 Відповісти
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