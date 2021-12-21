"Збройні конфлікти, кровопролиття - абсолютно не наш вибір", - Путін

Президент Росії Володимир Путін запевняє, що нібито не хоче збройних конфліктів. Він виступає за те, щоб вирішувати питання "політико-демократичними засобами".

Про це він заявив на розширеній колегії Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Він також заявив, що країні потрібні "ясні, зрозумілі, чітко викладені юридичні гарантії", піднімаючи питання про гарантії безпеки, які РФ направила ЄС і США.

"Збройні конфлікти, кровопролиття - це абсолютно не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій", - стверджує президент РФ.

Путін повідомив, що Росія бачить сигнали від партнерів, готових до діалогу. Але в той же час, за його словами, є небезпека, що "буде спроба забовтати, занурити в якесь болото" російські пропозиції, що не влаштує Москву.

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Втім, вдаючи миролюбного лідера, Путін ані слова не сказав про те, що у 2014 році Росія окупувала український Крим та розпочала війну на Донбасі. Також він не обмовився про те, що РФ регулярно уникає мирних перемовин щодо Донбасу, а підтримувані Росією найманці постійно порушують мінські домовленості і обстрілюють українські позиції із забороненого озброєння.