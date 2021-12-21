РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8326 посетителей онлайн
Новости
2 167 11

Из-за погоды въезд грузовиков в Киев запретили с 17:00

Из-за погоды въезд грузовиков в Киев запретили с 17:00

Из-за усложнения погодных условий в столице будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу КГГА.

Ограничение будет действовать вечером с 17:00 до 22:00, а также с 07:00 до 10:00 утром.

Оно позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О снятии ограничения будет уведомлено отдельно.

"Просим водителей крупногабаритного транспорта учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты", - отметили в КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве будут звучать сирены, горожан предупредят заранее, - КГГА

Также городские власти обращаются к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и при возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы.

Автор: 

авто (4202) грузы (271) запрет (1705) КГГА (2980) Киев (25490) погода (2819) транспорт (1757)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
И это правильно.
показать весь комментарий
21.12.2021 15:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И это правильно.
показать весь комментарий
21.12.2021 15:40 Ответить
Ну почалося...
показать весь комментарий
21.12.2021 15:43 Ответить
Якби це ще виконували.
показать весь комментарий
21.12.2021 15:49 Ответить
І що робити людям які в дорозі?!
показать весь комментарий
21.12.2021 15:54 Ответить
А типа для фур это - впервые. Они привыкшие.
показать весь комментарий
21.12.2021 16:09 Ответить
К себе позови,щами накормишь,на ложках збацаешь😂🌷×××
показать весь комментарий
21.12.2021 16:14 Ответить
Поздо всрались. С утра въезды/выезды из Киева фурами заблокированы, особенно там, где подъемы, на которые они выехать не могут.
показать весь комментарий
21.12.2021 17:22 Ответить
Это труба. Все эти грузовики окажутся в 2 ряда перед вьездами в город. Окружная парализована.
показать весь комментарий
21.12.2021 17:34 Ответить
А платить за простой хто буде? З власником вантажу про таке не домовлялись
показать весь комментарий
21.12.2021 19:02 Ответить
Интересно, как выходят из положения в Польше, где такой же климат ?
показать весь комментарий
21.12.2021 22:43 Ответить
9.20. 22.12.21
Проспект Бажана. Фури фігачать в повний зріст.
показать весь комментарий
22.12.2021 09:22 Ответить
 
 