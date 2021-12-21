Через погоду в'їзд вантажівок до Києва заборонили з 17:00

Через ускладнення погодних умов у столиці діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.

Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Обмеження діятиме увечері із 17:00 до 22:00, а також із 07:00 до 10:00 уранці.

Воно дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про зняття обмеження буде повідомлено окремо.

"Просимо водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути", - зазначили у КМДА.

Також міська влада звертається до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані.

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