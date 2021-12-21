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Новини
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Через погоду в'їзд вантажівок до Києва заборонили з 17:00

Через погоду в'їзд вантажівок до Києва заборонили з 17:00

Через ускладнення погодних умов у столиці діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.

Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Обмеження діятиме увечері із 17:00 до 22:00, а також із 07:00 до 10:00 уранці.

Воно дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про зняття обмеження буде повідомлено окремо.

"Просимо водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути", - зазначили у КМДА.

Також міська влада звертається до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані.

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авто (6153) вантажі (1438) заборона (1449) КМДА (2367) Київ (19431) погода (789) транспорт (1391)


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Топ коментарі
+3
И это правильно.
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21.12.2021 15:40
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И это правильно.
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21.12.2021 15:40 Відповісти
Ну почалося...
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21.12.2021 15:43 Відповісти
Якби це ще виконували.
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21.12.2021 15:49 Відповісти
І що робити людям які в дорозі?!
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21.12.2021 15:54 Відповісти
А типа для фур это - впервые. Они привыкшие.
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21.12.2021 16:09 Відповісти
К себе позови,щами накормишь,на ложках збацаешь😂🌷×××
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21.12.2021 16:14 Відповісти
Поздо всрались. С утра въезды/выезды из Киева фурами заблокированы, особенно там, где подъемы, на которые они выехать не могут.
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21.12.2021 17:22 Відповісти
Это труба. Все эти грузовики окажутся в 2 ряда перед вьездами в город. Окружная парализована.
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21.12.2021 17:34 Відповісти
А платить за простой хто буде? З власником вантажу про таке не домовлялись
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21.12.2021 19:02 Відповісти
Интересно, как выходят из положения в Польше, где такой же климат ?
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21.12.2021 22:43 Відповісти
9.20. 22.12.21
Проспект Бажана. Фури фігачать в повний зріст.
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22.12.2021 09:22 Відповісти
 
 