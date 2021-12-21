Через погоду в'їзд вантажівок до Києва заборонили з 17:00
Через ускладнення погодних умов у столиці діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.
Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Обмеження діятиме увечері із 17:00 до 22:00, а також із 07:00 до 10:00 уранці.
Воно дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.
Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про зняття обмеження буде повідомлено окремо.
"Просимо водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути", - зазначили у КМДА.
Також міська влада звертається до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані.
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