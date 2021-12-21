Путин подписал закон о расширении полномочий полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия сотрудников полиции.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
Теперь полицейские получат право на вскрытие автомобиля, оцепление территорий и ограждение мест массовых мероприятий. Закон также уточняет основания для проникновения в дома и квартиры.
В Госдуме ранее объясняли, что полномочия, передаваемые этим законом полиции, уже есть, например, у сотрудников Росгвардии.
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в большом лагере -
понятия должны быть такие же,
как в штрафном изоляторе...
Дайош каждому касабу в жопу «демократизатор» («рычаг демократии»)
.
Україна досі чомусь наслідує майже все, що відбувається в РФії.
Ну, а крім цього, в РФ присутні сили, котрі є ворогами х-лапу, проти яких ці закони і приймаються. Україна мала б підтримувати їх і координувати спільну активність, а не заносити їх у всякі срані "миротворці" та ін.
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек." (С)
наступним указом дозволять стежити за тобою в туалеті, та заглядати у труси
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.