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Путин подписал закон о расширении полномочий полицейских

Путин подписал закон о расширении полномочий полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия сотрудников полиции.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Теперь полицейские получат право на вскрытие автомобиля, оцепление территорий и ограждение мест массовых мероприятий. Закон также уточняет основания для проникновения в дома и квартиры.

В Госдуме ранее объясняли, что полномочия, передаваемые этим законом полиции, уже есть, например, у сотрудников Росгвардии.

Читайте также: "Вооруженные конфликты, кровопролитие - абсолютно не наш выбор", - Путин

Автор: 

закон (3176) путин владимир (31224) россия (95418) силовики (2798)


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Топ комментарии
+25
Это на случай, если уклонисты будут прятаться в квартирах, что бы в Украину не ехать в виде гарматного мьяса
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21.12.2021 16:47
+22
З чим, вас ************, й ВІТАЮ!!! Скрєп вас іпе, а ви активніше **********!
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21.12.2021 16:46
+18
Специально по просьбам трудящихся, кацапам удлинят швабры и увеличат диаметры бутылок, усе для людей...
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21.12.2021 16:47
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Правила форума Совет форумчан
З чим, вас ************, й ВІТАЮ!!! Скрєп вас іпе, а ви активніше **********!
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21.12.2021 16:46 Ответить
Это на случай, если уклонисты будут прятаться в квартирах, что бы в Украину не ехать в виде гарматного мьяса
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21.12.2021 16:47 Ответить
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21.12.2021 18:38 Ответить
Значится, теперь полицаи будут дубинки применять вместо швабр? А что, свинособакам нравится)))
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21.12.2021 20:09 Ответить
Фух, я ненароком прочитал "… о расширении полномочий таксистов"
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21.12.2021 16:46 Ответить
Забыл "бывший" таксист своих коллег. А ещё постоянно говорит: "Мы своих не бросаем!".
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21.12.2021 18:58 Ответить
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21.12.2021 19:14 Ответить
Бей своих, чтобы чужие боялись, потому что расеянам походу нравится.
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21.12.2021 16:47 Ответить
Специально по просьбам трудящихся, кацапам удлинят швабры и увеличат диаметры бутылок, усе для людей...
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21.12.2021 16:47 Ответить
Агрессия во вне и тюрьма внутри. Вот она "русская идея", " русский мир", " скрепы".. и т.д.
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21.12.2021 16:48 Ответить
Якби кацапські мусора не отримали права доступу до автомобілів руссссскіх тєрпіл, то його б забрали солдати НАТО.
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21.12.2021 16:49 Ответить
всё правильно,
в большом лагере -
понятия должны быть такие же,
как в штрафном изоляторе...
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21.12.2021 16:52 Ответить
ета то а чьом всєкда мєчьтала русскаязичьнає насєлєніє!
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21.12.2021 17:16 Ответить
Може їм так подобається?
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21.12.2021 17:16 Ответить
Всё для кацапского народа согласно их скрепов: бьёт - значит любит !
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21.12.2021 17:19 Ответить
Ура, таварищи касаби!
Дайош каждому касабу в жопу «демократизатор» («рычаг демократии»)

.
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21.12.2021 17:24 Ответить
Насправді, це- погано. І немає нічого смішного.

Україна досі чомусь наслідує майже все, що відбувається в РФії.

Ну, а крім цього, в РФ присутні сили, котрі є ворогами х-лапу, проти яких ці закони і приймаються. Україна мала б підтримувати їх і координувати спільну активність, а не заносити їх у всякі срані "миротворці" та ін.
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21.12.2021 17:41 Ответить
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21.12.2021 17:57 Ответить
карта ГУЛАГа Сралина...1923 год...
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21.12.2021 18:00 Ответить
"Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек." (С)
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21.12.2021 18:18 Ответить
Оно шо нас касается? ну и .................................... с ним, что он там творит.
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21.12.2021 18:22 Ответить
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21.12.2021 18:24 Ответить
ватнік, навіть і не думай сховатися від своєї влади!
наступним указом дозволять стежити за тобою в туалеті, та заглядати у труси
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21.12.2021 18:28 Ответить
Вот в это прекрасное будущее нас и тянут совкодрочеры,голосующие за опзж и шария.
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21.12.2021 18:30 Ответить
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
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21.12.2021 18:32 Ответить
Сьогоднішня промова путіна - це промова Гітлера перед нападом на Польщу.
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21.12.2021 18:41 Ответить
Швабры тоже официально разрешили?
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21.12.2021 19:23 Ответить
Касаб кайфует, он всегда мечтал об этой скрепе.
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22.12.2021 01:11 Ответить
 
 