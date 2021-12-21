Путин подписал закон о расширении полномочий полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия сотрудников полиции.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Теперь полицейские получат право на вскрытие автомобиля, оцепление территорий и ограждение мест массовых мероприятий. Закон также уточняет основания для проникновения в дома и квартиры.

В Госдуме ранее объясняли, что полномочия, передаваемые этим законом полиции, уже есть, например, у сотрудников Росгвардии.

Читайте также: "Вооруженные конфликты, кровопролитие - абсолютно не наш выбор", - Путин