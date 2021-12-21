Путін підписав закон про розширення повноважень поліцейських
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що розширює повноваження співробітників поліції.
Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
Тепер російські поліцейські отримають право доступу до автомобіля, оточення територій та огорожу місць масових заходів. Закон також уточнює підстави для проникнення до будинків та квартир.
У Держдумі раніше пояснювали, що повноваження, які цим законом передаються поліції, вже є, наприклад, у співробітників Росгвардії.
Топ коментарі
+25 Підлога Маккартні
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+22 Дяди Васи Ученик
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+18 Sergii Ustim
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в большом лагере -
понятия должны быть такие же,
как в штрафном изоляторе...
Дайош каждому касабу в жопу «демократизатор» («рычаг демократии»)
.
Україна досі чомусь наслідує майже все, що відбувається в РФії.
Ну, а крім цього, в РФ присутні сили, котрі є ворогами х-лапу, проти яких ці закони і приймаються. Україна мала б підтримувати їх і координувати спільну активність, а не заносити їх у всякі срані "миротворці" та ін.
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек." (С)
наступним указом дозволять стежити за тобою в туалеті, та заглядати у труси
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.