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Новини
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Путін підписав закон про розширення повноважень поліцейських

Путін підписав закон про розширення повноважень поліцейських

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що розширює повноваження співробітників поліції.

Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

Тепер російські поліцейські отримають право доступу до автомобіля, оточення територій та огорожу місць масових заходів. Закон також уточнює підстави для проникнення до будинків та квартир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ розширила повноваження поліцейських: їм дозволили проникати у приміщення та автомобілі

У Держдумі раніше пояснювали, що повноваження, які цим законом передаються поліції, вже є, наприклад, у співробітників Росгвардії. 

закон (2825) путін володимир (23772) росія (65002) силовики (2513)


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Топ коментарі
+25
Это на случай, если уклонисты будут прятаться в квартирах, что бы в Украину не ехать в виде гарматного мьяса
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21.12.2021 16:47
+22
З чим, вас ************, й ВІТАЮ!!! Скрєп вас іпе, а ви активніше **********!
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21.12.2021 16:46
+18
Специально по просьбам трудящихся, кацапам удлинят швабры и увеличат диаметры бутылок, усе для людей...
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21.12.2021 16:47
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З чим, вас ************, й ВІТАЮ!!! Скрєп вас іпе, а ви активніше **********!
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21.12.2021 16:46 Відповісти
Это на случай, если уклонисты будут прятаться в квартирах, что бы в Украину не ехать в виде гарматного мьяса
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21.12.2021 16:47 Відповісти
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21.12.2021 18:38 Відповісти
Значится, теперь полицаи будут дубинки применять вместо швабр? А что, свинособакам нравится)))
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21.12.2021 20:09 Відповісти
Фух, я ненароком прочитал "… о расширении полномочий таксистов"
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21.12.2021 16:46 Відповісти
Забыл "бывший" таксист своих коллег. А ещё постоянно говорит: "Мы своих не бросаем!".
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21.12.2021 18:58 Відповісти
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21.12.2021 19:14 Відповісти
Бей своих, чтобы чужие боялись, потому что расеянам походу нравится.
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21.12.2021 16:47 Відповісти
Специально по просьбам трудящихся, кацапам удлинят швабры и увеличат диаметры бутылок, усе для людей...
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21.12.2021 16:47 Відповісти
Агрессия во вне и тюрьма внутри. Вот она "русская идея", " русский мир", " скрепы".. и т.д.
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21.12.2021 16:48 Відповісти
Якби кацапські мусора не отримали права доступу до автомобілів руссссскіх тєрпіл, то його б забрали солдати НАТО.
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21.12.2021 16:49 Відповісти
всё правильно,
в большом лагере -
понятия должны быть такие же,
как в штрафном изоляторе...
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21.12.2021 16:52 Відповісти
ета то а чьом всєкда мєчьтала русскаязичьнає насєлєніє!
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21.12.2021 17:16 Відповісти
Може їм так подобається?
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21.12.2021 17:16 Відповісти
Всё для кацапского народа согласно их скрепов: бьёт - значит любит !
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21.12.2021 17:19 Відповісти
Ура, таварищи касаби!
Дайош каждому касабу в жопу «демократизатор» («рычаг демократии»)

.
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21.12.2021 17:24 Відповісти
Насправді, це- погано. І немає нічого смішного.

Україна досі чомусь наслідує майже все, що відбувається в РФії.

Ну, а крім цього, в РФ присутні сили, котрі є ворогами х-лапу, проти яких ці закони і приймаються. Україна мала б підтримувати їх і координувати спільну активність, а не заносити їх у всякі срані "миротворці" та ін.
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21.12.2021 17:41 Відповісти
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21.12.2021 17:57 Відповісти
карта ГУЛАГа Сралина...1923 год...
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21.12.2021 18:00 Відповісти
"Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек." (С)
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21.12.2021 18:18 Відповісти
Оно шо нас касается? ну и .................................... с ним, что он там творит.
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21.12.2021 18:22 Відповісти
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21.12.2021 18:24 Відповісти
ватнік, навіть і не думай сховатися від своєї влади!
наступним указом дозволять стежити за тобою в туалеті, та заглядати у труси
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21.12.2021 18:28 Відповісти
Вот в это прекрасное будущее нас и тянут совкодрочеры,голосующие за опзж и шария.
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21.12.2021 18:30 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
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21.12.2021 18:32 Відповісти
Сьогоднішня промова путіна - це промова Гітлера перед нападом на Польщу.
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21.12.2021 18:41 Відповісти
Швабры тоже официально разрешили?
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21.12.2021 19:23 Відповісти
Касаб кайфует, он всегда мечтал об этой скрепе.
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22.12.2021 01:11 Відповісти
 
 