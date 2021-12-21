Путін підписав закон про розширення повноважень поліцейських

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що розширює повноваження співробітників поліції.

Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

Тепер російські поліцейські отримають право доступу до автомобіля, оточення територій та огорожу місць масових заходів. Закон також уточнює підстави для проникнення до будинків та квартир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ розширила повноваження поліцейських: їм дозволили проникати у приміщення та автомобілі

У Держдумі раніше пояснювали, що повноваження, які цим законом передаються поліції, вже є, наприклад, у співробітників Росгвардії.