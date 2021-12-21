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Контролируемые Банковой члены комиссии срывают утверждение результатов конкурса на руководителя САП, - Шабунин

Непосредственно в настоящее время происходит срыв утверждения результатов конкурса на руководителя САП со стороны контролируемых Офисом президента членов конкурсной комиссии.

Об этом написал в телеграмме глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас контролируемые Банковой члены комиссии срывают утверждение результатов конкурса на руководителя САП. Особенно старается глава комиссии Екатерина Коваль", - отметил Шабунин.

"АПД. Пошли в перерыв на 15 мин", - добавил он.

Читайте также: Конкурс на главу САП – стыд всемирного масштаба. Двое членов комиссии дали Клименко минимум баллов, потому что якобы не успели задать вопрос, - основатель StateWatch Леменов

Контролируемые Банковой члены комиссии срывают утверждение результатов конкурса на руководителя САП, - Шабунин 01

Автор: 

конкурс (1142) Шабунин Виталий (535) САП (2062)


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Топ комментарии
+27
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21.12.2021 17:50
+23
Це когось має дивувати? Пліснява лише базікає про ЄС та НАТО, а робить все для того, щоб позбавити України підтримки Заходу і, по- тихому, здати кацапам.
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21.12.2021 17:53
+15
Все консервы засунули свои натруженные языки глубоко в зад.

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21.12.2021 18:10
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ти перший. Ти ж галасував за це неподобство в 2019-му
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21.12.2021 17:57 Ответить
Шабунин ,ты их породил ,ты их и уничтожай ,смой свой позор 🙈! Бей во все колокола звони и заявляй ,что твой ********** брехло и ************
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21.12.2021 18:11 Ответить
ладно, Віка, я ж не Шабуня; але знаю, що не кожна жінка може влучно стріляти, і не завжди потрапляє в мішень!
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21.12.2021 18:16 Ответить
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21.12.2021 18:21 Ответить
И кто же это может быть?Может Порошенко😂?😂🌷
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21.12.2021 17:59 Ответить
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21.12.2021 18:08 Ответить
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21.12.2021 17:50 Ответить
Просто зегандони, яких чекають сміттєві баки з коликом
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21.12.2021 17:51 Ответить
Це когось має дивувати? Пліснява лише базікає про ЄС та НАТО, а робить все для того, щоб позбавити України підтримки Заходу і, по- тихому, здати кацапам.
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21.12.2021 17:53 Ответить
1000%
в ці хвилини цілу країну дручать куди хочуть.......
де це громадяньке суспільство? де ці патріоти? гниле, протухше, гидотне, антинародне, антидержавне ОАСК макає в гівно всю країну, позорить на увесь світ і робить що хоче в буквальному сенсі а ціла купа патрійотів збирають на різні ток-шоу нидіти з цього приводу
і шо?!?!?!?!
поки ці нидіють портянка з єрмилкою "працюють", тупо, нагло, абсолютна безкарність, навіть більше, тепер коли виконане замовлення від самого офісу президента-дибіла, можуть творити будь-що.
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21.12.2021 18:04 Ответить
Все консервы засунули свои натруженные языки глубоко в зад.

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21.12.2021 18:10 Ответить
🤮🤮🤮🤮🤮 МРАЗИ ПУТЛЕРАСТНЫЕ ! А я ещё верила соболеву тьху плюю ему в морду
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21.12.2021 18:16 Ответить
Его настоящая фамилия - Зимин.
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21.12.2021 18:19 Ответить
Канцлеру плюй.
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21.12.2021 18:21 Ответить
Потому они и пытались замолчать наличие орды у наших грани
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21.12.2021 18:26 Ответить
яка несподіванка, зе-банат упоротий.. А в 2019 році це було не очевидно?
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21.12.2021 18:10 Ответить
Позорище. Шабунін тобі окрема подяка за бубочку при владі.
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21.12.2021 18:10 Ответить
Трансляцию положили... Стесняются, наверное =)
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21.12.2021 18:14 Ответить
Всё идёт по плану Патрушева !
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21.12.2021 18:18 Ответить
А че он так ......................... рвет? Нам еще с десяток создай таких структур, результат один, трата даром бабок. Явно имеет долю. никак не дождется.
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21.12.2021 18:20 Ответить
Щас Украина стоит на краю пропасти, куда целенаправлено ее толкает крот зе, и его пропутинское кубло ОП, а где наши националисты, где когда то активная ВО "СВОБОДА", уже на пенсии, может свои задачи решили?
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21.12.2021 18:26 Ответить
Слуги Урода положили с прибором на Украину! Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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21.12.2021 18:29 Ответить
1,5 года не хватило, нужно отложить на среду =)))) шапито-шоу
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21.12.2021 18:31 Ответить
Господи, какое позорище... Детский сад
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21.12.2021 18:44 Ответить
Клименко набрав 246 балів, Синютка 229 балів. І за це комісія не може проголосувати.
У мене таке враження, що нас очікують і такі вибори
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21.12.2021 18:51 Ответить
Татаров не придумал ничего умнее чем остутсвие допуска ?

Конкурс и допуск ... Причем одно к другому, зебилы?

Вы думаете так обмануть Байдена?

Лига КВН против Лиги Плюща, - вы серьезно?
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21.12.2021 18:53 Ответить
Міжнародні члени комісії, фактично, знущаються над демагогію керуючої
Цікаво, як це покажуть за кордоном. Сором
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21.12.2021 18:53 Ответить
Одним словом, хочуть у Клименка скасувати, чи не надати допуск державної таємниці і таким чином вибити його із конкурсу.
Цікава логік. То може так і до депутатів?
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21.12.2021 18:56 Ответить
Зелена математика
Голосування: хто за те, що 230+16 не дорівнює 246?
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21.12.2021 18:59 Ответить
Из-за этих зеленых ублюдков, которые сдают страну ***** и ссорят нас с Западом, безвиза не будет, тогда умный народ уж так отблагодарит Ермака и его подопечного Зеленского
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21.12.2021 19:17 Ответить
О, тут один член комісії розійшовся. Звинуватив міжнародних членів комісії у заангажованості та того що вони не живуть в Україні
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21.12.2021 19:17 Ответить
При першій нагоді ці чмирі здадуть Україну.
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21.12.2021 19:27 Ответить
Они уже её сдали. Вы думаете чего Путлер пошёл в такой разнос? Потому что Зеля страну уже давно сдал.
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21.12.2021 19:34 Ответить
Не може мафія допустити до влади своїх могильщиків. Такого в природі не буває. От тільки наші містечкові мафіозі не можуть повірити, що рано чи пізно, але їх якщо не виведуть з теплих кабінетів, то винесуть. І знову Віталя з попудреною мордою і Сєня матом обкладений будуть серед натовпу штовхатися і заспокоювати народ, щоб слугам на Банковій не повідривали яйця. У нас завжди так було, є і буде. А наші патріоти мабуть дивляться на свої поточні рейтинги і думають, що їх час ще не настав. Але якщо нічого не робити, то він і не настане.
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21.12.2021 19:35 Ответить
 
 