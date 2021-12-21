В Кировоградской областной больнице реконструируют все отделения, - ОГА
В Кировоградской областной больнице стартовали работы по изготовлению проектно-сметной документации для ремонта по программе "Большая стройка". Реконструкция и капитальный ремонт охватят практически все отделения медицинского учреждения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Кировоградскую ОГА.
"Будут выделены средства на 2022-2024 годы на реконструкцию и капремонт помещений областной больницы. Мы работаем, обсуждаем все проекты, и над этим работают проектанты из многих городов Украины, а также департамент капитального строительства. В первую очередь ремонт планируется в сердце больницы – операционном блоке. Там уже сделан проект и проводится экспертиза", - отметила главный врач больницы Лариса Андреева
Андреева рассказала, что Кировоградская областная больница ставит перед собой большие цели, в том числе в связи с тем, что планирует заниматься трансплантологией.
Ремонтом будут охвачены реанимационное отделение, перинатальный центр, который работает уже более 10 лет. В перинатальном центре планируется открытие ряда новых отделений, например,постинтенсивного лечения новорожденных деток.
"Запланирована и реконструкция третьего корпуса больницы, где находятся стратегические отделения: в частности хирургическое. В план включено также ожоговое отделение. Практически вся больница включена в проекты, всюду кипит работа", - добавила Андреева.
Как сообщил директор департамента здравоохранения Кировоградской ОГА Олег Рыбальченко, в течение 2022-2024 годов также предусмотрена реконструкция и ремонт помещений детской областной больницы в рамках программы "Большая стройка".
"Мы планируем, что эти заведения станут многопрофильными – детская и взрослая больница. Предполагается, что в течение следующих 3 лет пройдет полное восстановление и модернизация всех корпусов, которые нуждаются в ремонте", - добавил Рыбальченко.
Напомним, по программе "Большая стройка" в следующем году начнут восстанавливать в общей сложности 48 областных больниц для взрослых и детей. В 29 из них построят вертолетные площадки.
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