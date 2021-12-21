У Кіровоградській обласній лікарні реконструюють усі відділення, - ОДА

У Кіровоградській обласній лікарні стартували роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації для ремонту за програмою "Велике будівництво". Реконструкція та капітальний ремонт охоплять фактично усі відділення медичного закладу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кіровоградську ОДА.

"Будуть виділені кошти на 2022-2024 роки на реконструкцію та капремонт приміщень обласної лікарні. Ми працюємо, обговорюємо усі проєкти і над цим працюють проєктанти з багатьох міст України, а також департамент капітального будівництва. В першу чергу ремонт планується у серці лікарні – операційному блоці. Там вже зроблений проєкт і проводиться експертиза", - зазначила головна лікарка Лариса Андреєва.

Андреєва розповіла, що Кіровоградська обласна лікарня ставить перед собою великі цілі, в тому числі у зв'язку з тим, що планує займатися трансплантологією.

Ремонтом будуть охоплені, зокрема, реанімаційне відділення, перинатальний центр, який працює уже більше 10 років. У перинатальному центрі планується відкриття ряду нових відділень, наприклад, постінтенсивного лікування новонароджених діток.

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"Запланована і реконструкція третього корпусу лікарні, де знаходяться стратегічні відділення: зокрема, хірургічне. В план включене також опікове відділення. Практично вся лікарня включена в проєкти, скрізь зараз кипить робота", - додала Андреєва.

Як повідомив директор департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Олег Рибальченко, протягом 2022-2024 років передбачена також реконструкція та ремонт приміщень дитячої обласної лікарні в рамках програми "Велике будівництво".

"Ми плануємо, що ці заклади стануть багатопрофільними – дитяча та доросла лікарні. Передбачається, що протягом наступних 3 років відбудеться повне відновлення та модернізація всіх тих корпусів, які потребують ремонту", - додав Рибальченко.

Нагадаємо, за програмою "Велике будівництво" наступного року почнуть відновлювати загалом 48 обласних лікарень для дорослих і дітей. У 29 з них побудують вертолітні майданчики.