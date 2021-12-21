Первую десятку списка на выборы "слуги" еще не обсуждали, - Арахамия

"Слуга народа" не обсуждает, кто будет в первой десятке списка партии на парламентских выборах.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп отметил, что у "слуг" есть "защищенная первая девятка" списка, не зависящая от рейтингов. "Но времени (до выборов. – Ред.) еще достаточно. Это только те, кто спит и мечтает о досрочных парламентских перевыборах, уже все создали (списки на выборы. – Ред.), - подчеркнул он.

Арахамия предложил журналистам поинтересоваться, кто будет в первой десятке бывшего спикера Дмитрия Разумкова, отметив, что знает, о ком идет речь, но не назвал фамилий.

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