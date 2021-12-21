Первую десятку списка на выборы "слуги" еще не обсуждали, - Арахамия
"Слуга народа" не обсуждает, кто будет в первой десятке списка партии на парламентских выборах.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Нардеп отметил, что у "слуг" есть "защищенная первая девятка" списка, не зависящая от рейтингов. "Но времени (до выборов. – Ред.) еще достаточно. Это только те, кто спит и мечтает о досрочных парламентских перевыборах, уже все создали (списки на выборы. – Ред.), - подчеркнул он.
Арахамия предложил журналистам поинтересоваться, кто будет в первой десятке бывшего спикера Дмитрия Разумкова, отметив, что знает, о ком идет речь, но не назвал фамилий.
Топ комментарии
+7 Ksenia VB
показать весь комментарий21.12.2021 18:35
+6 ptn hlo #451489
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+4 Старый зольдат
показать весь комментарий21.12.2021 19:31
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Чи вже напевне знають, що будуть дострокові?
Ведь есть стопроцентная вероятность того, что завтра зеленые шишки инициируют такой законопроект, что побегут слуги-уроды как зайцы.
И не только рядовые парикмахеры с фотографами, могут и шишки вроде корниенка, арахнидии и тд.
Кроме того, верхушка слуг-уродов, это непрекращающееся состязание в лизании жопы зеленского.
Естественно, "места на старте" сильно зависят от того, насколько активен тот или иной блюдолиз!