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Первую десятку списка на выборы "слуги" еще не обсуждали, - Арахамия

Первую десятку списка на выборы

"Слуга народа" не обсуждает, кто будет в первой десятке списка партии на парламентских выборах.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп отметил, что у "слуг" есть "защищенная первая девятка" списка, не зависящая от рейтингов. "Но времени (до выборов. – Ред.) еще достаточно. Это только те, кто спит и мечтает о досрочных парламентских перевыборах, уже все создали (списки на выборы. – Ред.), - подчеркнул он.

Арахамия предложил журналистам поинтересоваться, кто будет в первой десятке бывшего спикера Дмитрия Разумкова, отметив, что знает, о ком идет речь, но не назвал фамилий.

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Автор: 

Арахамия Давид (988) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+7
Кого не візьми - відбірне лайно.
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21.12.2021 18:35
+6
Промосковське кодло провело опитування і з'ясувалося, що Порошенко швидше стане Президентом, аніж його посадять. Проголосувало майже 14 тисяч людей
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21.12.2021 18:35
+4
О десятке строгого режима.
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21.12.2021 19:31
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Правила форума Совет форумчан
"Слуги" пока над прайсом кумекают .
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21.12.2021 18:32 Ответить
Так до виборів ще 20 місяців (31.10.2023).
Чи вже напевне знають, що будуть дострокові?
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21.12.2021 21:19 Ответить
Кого не візьми - відбірне лайно.
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21.12.2021 18:35 Ответить
Вони безцінна сировина для якутського скульптора(експортний товар)
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21.12.2021 18:42 Ответить
Думаю, навіть цей скульптор на них плювався б.
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21.12.2021 19:43 Ответить
Промосковське кодло провело опитування і з'ясувалося, що Порошенко швидше стане Президентом, аніж його посадять. Проголосувало майже 14 тисяч людей
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21.12.2021 18:35 Ответить
Ще не народилася така падлюка, яку українці не змогли б обрати депутатом!
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21.12.2021 18:38 Ответить
О какой десятке речь!? Фантазер.
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21.12.2021 18:52 Ответить
О десятке строгого режима.
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21.12.2021 19:31 Ответить
Може і не потрібно? "Не тратьте куме сили, спускайтеся на дно, бо я вже куме бачу що з вас тече г...но".
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21.12.2021 18:59 Ответить
Ну ясное дело!
Ведь есть стопроцентная вероятность того, что завтра зеленые шишки инициируют такой законопроект, что побегут слуги-уроды как зайцы.
И не только рядовые парикмахеры с фотографами, могут и шишки вроде корниенка, арахнидии и тд.
Кроме того, верхушка слуг-уродов, это непрекращающееся состязание в лизании жопы зеленского.
Естественно, "места на старте" сильно зависят от того, насколько активен тот или иной блюдолиз!
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21.12.2021 19:11 Ответить
Гнать вас - КОЗЛОВ нужно, а не избирать.
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21.12.2021 19:19 Ответить
хотел бы я взглянуть на лица с полного списка "слуг" - но, правда только в снайперский прицел..
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21.12.2021 19:29 Ответить
Вот на десяти и успокойтесь -больше вас в Раду не войдёт,а меньше очень может быть)
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21.12.2021 19:30 Ответить
Уберите обезьяну от микрофона. Сейчас выдаст тайну по порядку заноса десяток тысяч зеленых денег и правила этого тотализатора.
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21.12.2021 19:30 Ответить
Зато народ уже обсудил первую десятку из "Слуг народа" кому дадут по десятке. И от звонка до звонка. Что бы с чистой совестью на свободу.
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21.12.2021 19:30 Ответить
Ещё просто не назначены торги
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21.12.2021 19:41 Ответить
корефаны.это фото я сделал в 1997 году
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21.12.2021 19:45 Ответить
Естественно, что под первым номером будет представитель сухумского обезьяньего питомника!
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21.12.2021 19:46 Ответить
Какие выборы? Какие списки? Списки на то кто вам передачи носить будет составляйте.
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21.12.2021 19:53 Ответить
В первую пятёрку зайдёт Бенино трио. Чайка.
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21.12.2021 22:01 Ответить
 
 