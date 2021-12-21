Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе
Президент Франции Эманюэль Макрон во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил, в частности, связанные с Украиной темы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон также попросил у Путина разъяснений по поводу Мали. Ранее в Париже выражали тревогу в связи с возможностью начала работы в Мали ЧВК "Вагнер".
В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщила, что во время разговора Путин подчеркнул, что "от конкретных шагов киевской власти по реализации минского "Комплекса мероприятий" зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском формате".
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https://www.yaplakal.com/forum1/topic2368697.html Госдума потребовала от ЦБ объяснений о вывозе практически всего золота из России за рубеж.
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А чому той хранцуз не обговорює з )(уйлом білоруських біженців в Польшу,скупчення кацапів на кордоні з Україною,газову війну з Європою? Більше немає тем?
А тут, как я понял, таки болтали о Мали. Хотя... можэ Макрон нас уже за Африку держит?
Понятное дело- завидуют Макрону. Это ж какая потенция у чудика!!! Живет с тётей, которая постарше его мамы, по идее!
просто бункерное ***** что то там сказало.
Прикольно ему - весь мир на ушах - нападет ли. Давай скотина, мы уже заждались **** лысая.
твои ничтлжества так и быть = поедут взад, ничотжество.
Финны как то так сказали - и мы скажем - совки говно как воины.
бить красножопых
- Разумеется, господин Путин, можете нападать на Украину, к интересам Франции это не имеет никакого отношения!
А вот к хулио можно было и с мальчиками заехать. Наверняка бы оба были счастливы и довольны. ))
А может французский Омикрон просто обсуждал свой гонорар, связанный с непротивлением хотелкам орды в Украине?