Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе

Президент Франции Эманюэль Макрон во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил, в частности, связанные с Украиной темы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон также попросил у Путина разъяснений по поводу Мали. Ранее в Париже выражали тревогу в связи с возможностью начала работы в Мали ЧВК "Вагнер".

В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщила, что во время разговора Путин подчеркнул, что "от конкретных шагов киевской власти по реализации минского "Комплекса мероприятий" зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском формате".

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