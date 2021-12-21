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Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе

Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе

Президент Франции Эманюэль Макрон во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил, в частности, связанные с Украиной темы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон также попросил у Путина разъяснений по поводу Мали. Ранее в Париже выражали тревогу в связи с возможностью начала работы в Мали ЧВК "Вагнер".

В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщила, что во время разговора Путин подчеркнул, что "от конкретных шагов киевской власти по реализации минского "Комплекса мероприятий" зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском формате".

Читайте также: Макрон надеется на сдвиги в работе Нормандского формата в ближайшие недели

Автор: 

путин владимир (31225) Донбасс (26955) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+7
"Эммануэль 8"
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21.12.2021 19:01
+6
Макрон обговорив з Путіним ситуацію на Донбасі
================
А чому той хранцуз не обговорює з )(уйлом білоруських біженців в Польшу,скупчення кацапів на кордоні з Україною,газову війну з Європою? Більше немає тем?
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21.12.2021 19:20
+5
путин ***** ...это всё ...
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21.12.2021 18:55
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путин ***** ...это всё ...
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21.12.2021 18:55 Ответить
"Эммануэль 8"
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21.12.2021 19:01 Ответить
Шо,нам з тих теревенів?
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21.12.2021 19:09 Ответить
Посиділи,поп__діли...
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21.12.2021 19:10 Ответить
Торги продолжаются, ставки ростут.
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21.12.2021 19:14 Ответить
...а в ета врємя... -
https://www.yaplakal.com/forum1/topic2368697.html Госдума потребовала от ЦБ объяснений о вывозе практически всего золота из России за рубеж.
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21.12.2021 19:18 Ответить
Макрон обговорив з Путіним ситуацію на Донбасі
================
А чому той хранцуз не обговорює з )(уйлом білоруських біженців в Польшу,скупчення кацапів на кордоні з Україною,газову війну з Європою? Більше немає тем?
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21.12.2021 19:20 Ответить
Зеля, сегодня, тоже самое обсудил с Президентом Финляндии... Результат есть?
А тут, как я понял, таки болтали о Мали. Хотя... можэ Макрон нас уже за Африку держит?
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21.12.2021 20:04 Ответить
********* рассказал о макронихе сегодня , она оказывается мужчина и им была всю жизнь
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21.12.2021 20:05 Ответить
https://novyny.live/ru/lifestyle/zhena-prezidenta-makrona-muzhchina-vo-frantsii-vspykhnul-neozhidannyi-skandal-30678.html https://novyny.live/ru/lifestyle/zhena-prezidenta-makrona-muzhchina-vo-frantsii-vspykhnul-neozhidannyi-skandal-30678.html

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21.12.2021 20:08 Ответить
Я об этом ещё вчера прочитал. Правда, там о Макронихе болтала не *********. А французские чертики.
Понятное дело- завидуют Макрону. Это ж какая потенция у чудика!!! Живет с тётей, которая постарше его мамы, по идее!
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21.12.2021 20:08 Ответить
Р
просто бункерное ***** что то там сказало.
Прикольно ему - весь мир на ушах - нападет ли. Давай скотина, мы уже заждались **** лысая.
твои ничтлжества так и быть = поедут взад, ничотжество.
Финны как то так сказали - и мы скажем - совки говно как воины.
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21.12.2021 20:08 Ответить
Лучше опубликовалы Петины переговоры, а так скучище. Сколько потрачено труда и ничего не известно.
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21.12.2021 20:13 Ответить
ПНХ козломордый
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21.12.2021 20:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI


бить красножопых
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21.12.2021 20:14 Ответить
Всяка сволочь торгует нашими жизнями и нашими территориями. У нас даже своей стратегии нет, кроме заезженной пластинки "военного решения нету, есть только путинский план мира".
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21.12.2021 20:17 Ответить
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21.12.2021 20:20 Ответить
корефаны.2004 год.перед майданом Ющенко.сохранил для истории...
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21.12.2021 20:23 Ответить
Встретились Вчера, Позавчера и Сегодня. Ну, что будем делать завтра???
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21.12.2021 20:41 Ответить
- Господин Макрон, надеюсь Россия может рассчитывать на благосклонное отношение Франции к политике невмешательства?
- Разумеется, господин Путин, можете нападать на Украину, к интересам Франции это не имеет никакого отношения!
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21.12.2021 20:39 Ответить
Педофил с гомосеком что то там обсудили в сауне. Да насрать на вас
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21.12.2021 20:44 Ответить
Негоже геронтофила гомосеком величать.
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21.12.2021 20:57 Ответить
Так у них же фиктивный брак. Типо как Киркоров с Пугачовой. Не с мужиком же под руку Макарон будет посещать официальные мероприятия.
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22.12.2021 00:23 Ответить
Пусть он и фиктивный, но всё же официальный. Так что надо водить то, что имеешь по закону, хотя в его случае - это как чемодан без ручки. ))
А вот к хулио можно было и с мальчиками заехать. Наверняка бы оба были счастливы и довольны. ))
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22.12.2021 01:54 Ответить
"Макрон во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил связанные с Украиной темы".

А может французский Омикрон просто обсуждал свой гонорар, связанный с непротивлением хотелкам орды в Украине?
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21.12.2021 21:04 Ответить
Франция, как и Германия под РФ легла. Декоративно позвонил, а так Макрон будет делать то, что Путин скажет.
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21.12.2021 21:43 Ответить
Агент Кремля макроша обговорив з своїм "хазяїном" гонорари за здачу інтересів України. Продажна Європа.....
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21.12.2021 21:50 Ответить
 
 