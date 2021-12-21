Макрон обговорив з Путіним ситуацію на Донбасі

Президент Франції Еманюель Макрон під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним обговорив, зокрема, пов'язані з Україною теми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на Єлисейський палац, Макрон також попросив у Путіна роз'яснень з приводу Малі. Раніше в Парижі висловлювали тривогу у зв'язку з можливістю початку роботи в Малі ПВК "Вагнер".

У свою чергу пресслужба Кремля повідомила, що під час розмови Путін наголосив, що "від конкретних кроків київської влади щодо реалізації мінського "Комплексу заходів" залежить і можливість проведення нового саміту в "нормандському форматі".

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