Макрон обговорив з Путіним ситуацію на Донбасі
Президент Франції Еманюель Макрон під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним обговорив, зокрема, пов'язані з Україною теми.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на Єлисейський палац, Макрон також попросив у Путіна роз'яснень з приводу Малі. Раніше в Парижі висловлювали тривогу у зв'язку з можливістю початку роботи в Малі ПВК "Вагнер".
У свою чергу пресслужба Кремля повідомила, що під час розмови Путін наголосив, що "від конкретних кроків київської влади щодо реалізації мінського "Комплексу заходів" залежить і можливість проведення нового саміту в "нормандському форматі".
Топ коментарі
+7 Fjall_Raven
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+6 Sav UA
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+5 Мистер Икс #492862
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https://www.yaplakal.com/forum1/topic2368697.html Госдума потребовала от ЦБ объяснений о вывозе практически всего золота из России за рубеж.
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А чому той хранцуз не обговорює з )(уйлом білоруських біженців в Польшу,скупчення кацапів на кордоні з Україною,газову війну з Європою? Більше немає тем?
А тут, как я понял, таки болтали о Мали. Хотя... можэ Макрон нас уже за Африку держит?
Понятное дело- завидуют Макрону. Это ж какая потенция у чудика!!! Живет с тётей, которая постарше его мамы, по идее!
просто бункерное ***** что то там сказало.
Прикольно ему - весь мир на ушах - нападет ли. Давай скотина, мы уже заждались **** лысая.
твои ничтлжества так и быть = поедут взад, ничотжество.
Финны как то так сказали - и мы скажем - совки говно как воины.
бить красножопых
- Разумеется, господин Путин, можете нападать на Украину, к интересам Франции это не имеет никакого отношения!
А вот к хулио можно было и с мальчиками заехать. Наверняка бы оба были счастливы и довольны. ))
А может французский Омикрон просто обсуждал свой гонорар, связанный с непротивлением хотелкам орды в Украине?