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Макрон обговорив з Путіним ситуацію на Донбасі

Макрон обговорив з Путіним ситуацію на Донбасі

Президент Франції Еманюель Макрон під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним обговорив, зокрема, пов'язані з Україною теми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на Єлисейський палац, Макрон також попросив у Путіна роз'яснень з приводу Малі. Раніше в Парижі висловлювали тривогу у зв'язку з можливістю початку роботи в Малі ПВК "Вагнер".

У свою чергу пресслужба Кремля повідомила, що під час розмови Путін наголосив, що "від конкретних кроків київської влади щодо реалізації мінського "Комплексу заходів" залежить і можливість проведення нового саміту в "нормандському форматі".

Також читайте: Макрон сподівається на зрушення у роботі Нормандського формату найближчими тижнями

Автор: 

путін володимир (23773) Донбас (22354) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+7
"Эммануэль 8"
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21.12.2021 19:01
+6
Макрон обговорив з Путіним ситуацію на Донбасі
================
А чому той хранцуз не обговорює з )(уйлом білоруських біженців в Польшу,скупчення кацапів на кордоні з Україною,газову війну з Європою? Більше немає тем?
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21.12.2021 19:20
+5
путин ***** ...это всё ...
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21.12.2021 18:55
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путин ***** ...это всё ...
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21.12.2021 18:55 Відповісти
"Эммануэль 8"
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21.12.2021 19:01 Відповісти
Шо,нам з тих теревенів?
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21.12.2021 19:09 Відповісти
Посиділи,поп__діли...
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21.12.2021 19:10 Відповісти
Торги продолжаются, ставки ростут.
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21.12.2021 19:14 Відповісти
...а в ета врємя... -
https://www.yaplakal.com/forum1/topic2368697.html Госдума потребовала от ЦБ объяснений о вывозе практически всего золота из России за рубеж.
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21.12.2021 19:18 Відповісти
Макрон обговорив з Путіним ситуацію на Донбасі
================
А чому той хранцуз не обговорює з )(уйлом білоруських біженців в Польшу,скупчення кацапів на кордоні з Україною,газову війну з Європою? Більше немає тем?
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21.12.2021 19:20 Відповісти
Зеля, сегодня, тоже самое обсудил с Президентом Финляндии... Результат есть?
А тут, как я понял, таки болтали о Мали. Хотя... можэ Макрон нас уже за Африку держит?
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21.12.2021 20:04 Відповісти
********* рассказал о макронихе сегодня , она оказывается мужчина и им была всю жизнь
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21.12.2021 20:05 Відповісти
https://novyny.live/ru/lifestyle/zhena-prezidenta-makrona-muzhchina-vo-frantsii-vspykhnul-neozhidannyi-skandal-30678.html https://novyny.live/ru/lifestyle/zhena-prezidenta-makrona-muzhchina-vo-frantsii-vspykhnul-neozhidannyi-skandal-30678.html

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21.12.2021 20:08 Відповісти
Я об этом ещё вчера прочитал. Правда, там о Макронихе болтала не *********. А французские чертики.
Понятное дело- завидуют Макрону. Это ж какая потенция у чудика!!! Живет с тётей, которая постарше его мамы, по идее!
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21.12.2021 20:08 Відповісти
Р
просто бункерное ***** что то там сказало.
Прикольно ему - весь мир на ушах - нападет ли. Давай скотина, мы уже заждались **** лысая.
твои ничтлжества так и быть = поедут взад, ничотжество.
Финны как то так сказали - и мы скажем - совки говно как воины.
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21.12.2021 20:08 Відповісти
Лучше опубликовалы Петины переговоры, а так скучище. Сколько потрачено труда и ничего не известно.
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21.12.2021 20:13 Відповісти
ПНХ козломордый
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21.12.2021 20:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI


бить красножопых
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21.12.2021 20:14 Відповісти
Всяка сволочь торгует нашими жизнями и нашими территориями. У нас даже своей стратегии нет, кроме заезженной пластинки "военного решения нету, есть только путинский план мира".
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21.12.2021 20:17 Відповісти
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21.12.2021 20:20 Відповісти
корефаны.2004 год.перед майданом Ющенко.сохранил для истории...
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21.12.2021 20:23 Відповісти
Встретились Вчера, Позавчера и Сегодня. Ну, что будем делать завтра???
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21.12.2021 20:41 Відповісти
- Господин Макрон, надеюсь Россия может рассчитывать на благосклонное отношение Франции к политике невмешательства?
- Разумеется, господин Путин, можете нападать на Украину, к интересам Франции это не имеет никакого отношения!
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21.12.2021 20:39 Відповісти
Педофил с гомосеком что то там обсудили в сауне. Да насрать на вас
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21.12.2021 20:44 Відповісти
Негоже геронтофила гомосеком величать.
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21.12.2021 20:57 Відповісти
Так у них же фиктивный брак. Типо как Киркоров с Пугачовой. Не с мужиком же под руку Макарон будет посещать официальные мероприятия.
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22.12.2021 00:23 Відповісти
Пусть он и фиктивный, но всё же официальный. Так что надо водить то, что имеешь по закону, хотя в его случае - это как чемодан без ручки. ))
А вот к хулио можно было и с мальчиками заехать. Наверняка бы оба были счастливы и довольны. ))
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22.12.2021 01:54 Відповісти
"Макрон во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил связанные с Украиной темы".

А может французский Омикрон просто обсуждал свой гонорар, связанный с непротивлением хотелкам орды в Украине?
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21.12.2021 21:04 Відповісти
Франция, как и Германия под РФ легла. Декоративно позвонил, а так Макрон будет делать то, что Путин скажет.
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21.12.2021 21:43 Відповісти
Агент Кремля макроша обговорив з своїм "хазяїном" гонорари за здачу інтересів України. Продажна Європа.....
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21.12.2021 21:50 Відповісти
 
 