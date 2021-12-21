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Работа "нормандской четверки" зашла в тупик, - Арахамия

Работа

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что работа "нормандской четверки" зашла в тупик.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге во вторник.

По словам главы фракции "СН", из-за отсутствия прогресса в работе "нормандской четверки" появилась угроза эскалации на границе Украины. Сейчас обсуждаются два варианта: переговоры с Россией и вовлечение в переговорный процесс США - в "нормандском формате" или в каком-то другом. Арахамия напомнил, что об этом президент говорил в обращении в Верховной Раде.

"Это сейчас в активной фазе обсуждения… Здесь много сторон. Я, к сожалению, не могу давать никаких дат с конкретикой. Но у нас внутренний дедлайн стоит – конец первого квартала 2022 года", - добавил он.

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Автор: 

Арахамия Давид (988) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+18
А что же так? Ведь сам "величайший" обещамши. Соврамши?

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21.12.2021 18:54
+18
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21.12.2021 18:55
+9
вони хоч в кутку а не в жжоппі,
в такі здоровенні, у яку Україну загнала молода, персрективна зекоманда
горіли б ви в аду, виродки...
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21.12.2021 18:54
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Правила форума Совет форумчан
Там ей самое место !
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21.12.2021 18:54 Ответить
А что же так? Ведь сам "величайший" обещамши. Соврамши?

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21.12.2021 18:54 Ответить
вони хоч в кутку а не в жжоппі,
в такі здоровенні, у яку Україну загнала молода, персрективна зекоманда
горіли б ви в аду, виродки...
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21.12.2021 18:54 Ответить
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21.12.2021 18:55 Ответить
Чогось занадто багато Арахамії стало...
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21.12.2021 18:56 Ответить
с вами этот кут пришел ко всем
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21.12.2021 18:59 Ответить
Робота "нормандської четвірки" зайшла в глухий кут, - Арахамія
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ти ж розумне мав...Просунутий кампутерщик,мегамайнер біткойнів,любитель корабельних сосен...Вже напевно освоїв старі кампутери 2002 року на яких стефанчуку важко працювати бо той не розуміє голосових команд..Щось та й придумаєш з глухим кутом
"нормандської четвірки"
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21.12.2021 19:23 Ответить
Робота "нормандської четвірки" зайшла в глухий кіт -азіров.м
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21.12.2021 19:58 Ответить
РАБссия это кочевое быдло осколка Золотой орды....кочевники долбанные бегают по Приднестровьям Абхазиям Осетиям Крыму Донбассу и Белоруси со свои м рюским вшивим Миром...бакланы...
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21.12.2021 20:19 Ответить
..." баклан" хорошая птица, не желательно варваров с ихними скрепами, так называть.
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21.12.2021 20:48 Ответить
Путин разрешил Минские угоды и Нормандский формат не для того, что бы что-то решить. А что бы все заглядывали ему в очко в поисках мира.
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21.12.2021 20:20 Ответить
озвучил бы не стесняясь, СТОЙЛО ЗАШЛО В ТУПИК по всем пунктам, что вне, что в нутри.
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21.12.2021 20:35 Ответить
ну соррі, шото просто випив
"бывает"
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21.12.2021 20:46 Ответить
на тупік
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21.12.2021 21:04 Ответить
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21.12.2021 21:28 Ответить
С такими дебилами как процесс не может зайти в тупик ?
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21.12.2021 22:33 Ответить
С таким фэйсом не обезображенным интеллектом, вообще никуда зайти нельзя даже в угол
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22.12.2021 09:34 Ответить
 
 