Работа "нормандской четверки" зашла в тупик, - Арахамия

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что работа "нормандской четверки" зашла в тупик.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге во вторник.

По словам главы фракции "СН", из-за отсутствия прогресса в работе "нормандской четверки" появилась угроза эскалации на границе Украины. Сейчас обсуждаются два варианта: переговоры с Россией и вовлечение в переговорный процесс США - в "нормандском формате" или в каком-то другом. Арахамия напомнил, что об этом президент говорил в обращении в Верховной Раде.

"Это сейчас в активной фазе обсуждения… Здесь много сторон. Я, к сожалению, не могу давать никаких дат с конкретикой. Но у нас внутренний дедлайн стоит – конец первого квартала 2022 года", - добавил он.

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