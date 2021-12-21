Работа "нормандской четверки" зашла в тупик, - Арахамия
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что работа "нормандской четверки" зашла в тупик.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге во вторник.
По словам главы фракции "СН", из-за отсутствия прогресса в работе "нормандской четверки" появилась угроза эскалации на границе Украины. Сейчас обсуждаются два варианта: переговоры с Россией и вовлечение в переговорный процесс США - в "нормандском формате" или в каком-то другом. Арахамия напомнил, что об этом президент говорил в обращении в Верховной Раде.
"Это сейчас в активной фазе обсуждения… Здесь много сторон. Я, к сожалению, не могу давать никаких дат с конкретикой. Но у нас внутренний дедлайн стоит – конец первого квартала 2022 года", - добавил он.
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в такі здоровенні, у яку Україну загнала молода, персрективна зекоманда
горіли б ви в аду, виродки...
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ти ж розумне мав...Просунутий кампутерщик,мегамайнер біткойнів,любитель корабельних сосен...Вже напевно освоїв старі кампутери 2002 року на яких стефанчуку важко працювати бо той не розуміє голосових команд..Щось та й придумаєш з глухим кутом
"нормандської четвірки"
"бывает"