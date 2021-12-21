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Робота "нормандської четвірки" зайшла в глухий кут, - Арахамія

Робота

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що робота "нормандської четвірки" зайшла в глухий кут.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у вівторок.

За словами очільника фракції "СН", через відсутність прогресу в роботі "нормандської четвірки" з’явилася загроза ескалації на кордоні України. Тож зараз обговорюються два варіанти: перемовини з Росією та залучення до переговорного процесу США - у "нормандському форматі" чи в якомусь іншому. Арахамія нагадав, що про це президент говорив у своєму зверненні у Верховній Раді.

"Це зараз в активній фазі обговорення… Тут багато сторін. Я, на жаль, не можу давати ніяких дат із конкретикою. Але у нас внутрішній дедлайн стоїть - кінець першого кварталу 2022 року", - додав він.

Читайте: Макрон сподівається на зрушення у роботі Нормандського формату найближчими тижнями

Автор: 

Арахамія Давид (1103) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+18
А что же так? Ведь сам "величайший" обещамши. Соврамши?

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21.12.2021 18:54
+18
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21.12.2021 18:55
+9
вони хоч в кутку а не в жжоппі,
в такі здоровенні, у яку Україну загнала молода, персрективна зекоманда
горіли б ви в аду, виродки...
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21.12.2021 18:54
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Там ей самое место !
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21.12.2021 18:54 Відповісти
А что же так? Ведь сам "величайший" обещамши. Соврамши?

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21.12.2021 18:54 Відповісти
вони хоч в кутку а не в жжоппі,
в такі здоровенні, у яку Україну загнала молода, персрективна зекоманда
горіли б ви в аду, виродки...
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21.12.2021 18:54 Відповісти
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21.12.2021 18:55 Відповісти
Чогось занадто багато Арахамії стало...
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21.12.2021 18:56 Відповісти
с вами этот кут пришел ко всем
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21.12.2021 18:59 Відповісти
Робота "нормандської четвірки" зайшла в глухий кут, - Арахамія
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ти ж розумне мав...Просунутий кампутерщик,мегамайнер біткойнів,любитель корабельних сосен...Вже напевно освоїв старі кампутери 2002 року на яких стефанчуку важко працювати бо той не розуміє голосових команд..Щось та й придумаєш з глухим кутом
"нормандської четвірки"
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21.12.2021 19:23 Відповісти
Робота "нормандської четвірки" зайшла в глухий кіт -азіров.м
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21.12.2021 19:58 Відповісти
РАБссия это кочевое быдло осколка Золотой орды....кочевники долбанные бегают по Приднестровьям Абхазиям Осетиям Крыму Донбассу и Белоруси со свои м рюским вшивим Миром...бакланы...
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21.12.2021 20:19 Відповісти
..." баклан" хорошая птица, не желательно варваров с ихними скрепами, так называть.
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21.12.2021 20:48 Відповісти
Путин разрешил Минские угоды и Нормандский формат не для того, что бы что-то решить. А что бы все заглядывали ему в очко в поисках мира.
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21.12.2021 20:20 Відповісти
озвучил бы не стесняясь, СТОЙЛО ЗАШЛО В ТУПИК по всем пунктам, что вне, что в нутри.
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21.12.2021 20:35 Відповісти
ну соррі, шото просто випив
"бывает"
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21.12.2021 20:46 Відповісти
на тупік
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21.12.2021 21:04 Відповісти
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21.12.2021 21:28 Відповісти
С такими дебилами как процесс не может зайти в тупик ?
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21.12.2021 22:33 Відповісти
С таким фэйсом не обезображенным интеллектом, вообще никуда зайти нельзя даже в угол
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22.12.2021 09:34 Відповісти
 
 