Робота "нормандської четвірки" зайшла в глухий кут, - Арахамія

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що робота "нормандської четвірки" зайшла в глухий кут.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у вівторок.

За словами очільника фракції "СН", через відсутність прогресу в роботі "нормандської четвірки" з’явилася загроза ескалації на кордоні України. Тож зараз обговорюються два варіанти: перемовини з Росією та залучення до переговорного процесу США - у "нормандському форматі" чи в якомусь іншому. Арахамія нагадав, що про це президент говорив у своєму зверненні у Верховній Раді.

"Це зараз в активній фазі обговорення… Тут багато сторін. Я, на жаль, не можу давати ніяких дат із конкретикою. Але у нас внутрішній дедлайн стоїть - кінець першого кварталу 2022 року", - додав він.

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