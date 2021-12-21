Робота "нормандської четвірки" зайшла в глухий кут, - Арахамія
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що робота "нормандської четвірки" зайшла в глухий кут.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у вівторок.
За словами очільника фракції "СН", через відсутність прогресу в роботі "нормандської четвірки" з’явилася загроза ескалації на кордоні України. Тож зараз обговорюються два варіанти: перемовини з Росією та залучення до переговорного процесу США - у "нормандському форматі" чи в якомусь іншому. Арахамія нагадав, що про це президент говорив у своєму зверненні у Верховній Раді.
"Це зараз в активній фазі обговорення… Тут багато сторін. Я, на жаль, не можу давати ніяких дат із конкретикою. Але у нас внутрішній дедлайн стоїть - кінець першого кварталу 2022 року", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в такі здоровенні, у яку Україну загнала молода, персрективна зекоманда
горіли б ви в аду, виродки...
==============================
ти ж розумне мав...Просунутий кампутерщик,мегамайнер біткойнів,любитель корабельних сосен...Вже напевно освоїв старі кампутери 2002 року на яких стефанчуку важко працювати бо той не розуміє голосових команд..Щось та й придумаєш з глухим кутом
"нормандської четвірки"
"бывает"