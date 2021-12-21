КС признал конституционным запрет российских фильмов и телепередач
Большая палата Конституционного Суда Украины приняла решение по делу, возбужденному по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии Конституции отдельных положений статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.
"Суд признал соответствующими Конституции Украины предписания первого предложения абзаца десятого части второй статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", абзаца четвертого части третьей статьи 15, абзаца четвертого части четвертой статьи 15, части шестой статьи 15, части седьмой статьи 15, части первой статьи 15-1, второе предложение части второй статьи 15-1 закона Украины "О кинематографии", - говорится в сообщении.
В КС объясняют, что эти положения данного закона предусматривают запрет на использование и трансляцию украинскими телерадиоорганизациями аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Кроме того, упомянутые положения закона касаются запрета трансляции (демонстрации путем показа каналами вещания) фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, в том числе не содержащих популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий (запрет на эту категорию фильмов распространяется на произведения, произведенные и/или впервые опубликованные после 1 января 2014).
Полный текст решения КС по указанному делу будет обнародован на сайте суда в ближайшее время.
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свічка@svecha62
https://twitter.com/svecha62/status/1473293938454843397 5 ч
Перед тим як зайти путінським танковим військам, наші
містамізки займають війська расєйського інформаційного фронту.
а разве в Конституции Украины есть что-то про расейские фильмы?
залишається до останнього лише професійний навик-володіння балалайкою..
Кстати, Бродского запретить наши вышиватники уже пытались. Вы просто не в курсе. Он в 1991 году написал очень язвительное стихотворение, приуроченное к объявлению Украиной независимости. Впоследствии он попросил его не включать в сборники. Но тем не менее, его часто цитируют ватные любители "притянуть классика за уши". А наши вышиватные патриоты точно так же пытаются запретить его - лишь на основании того, что человек выразил свое мнение по этому вопросу. Тогда (во времена Ющенко) эта инициатива не прошла. Сейчас - вполне сможет быть принятой. И будет уже поздно, потому что "а шо такоэ? цэ ж нэ наш поэт!"
PS: у меня такое впечатление, что любое рациональное суждение, помещенное на форуме цензорнета, становится триггером, который инициирует нечто вроде добровольной переписи идиотов. Продолжайте, ребята!
PS: «Сколько языков ты знаешь - столько раз ты человек» (C) А.П.Чехов. Ну, а чем меньше языков ты знаешь - тем больший ты патриот. И вообще - чем меньше культуры тебе доступно, тем ты более "культурен". Впрочем, об этом я сказал в самом первом своем комменте.
Удачи вам, дорогой. Спасибо за чудесную иллюстрацию.
Да вы всмотритесь в походку: идёт еврей по улице, сутуловат, стар, грязен. Лапсердак, пейсы; ни на кого в мире не похож! Всем не хочется подать ему руку. "Чесноком пахнет", да и не одним чесноком. Жид вообще "скверно пахнет". Какое-то всемирное "неприличное место"… Идёт какою-то не прямою, не открытою походкою… Трус, робок… Христианин смотрит вслед, и у него вырывается:
- Фу, гадость, и зачем я не могу обойтись без тебя?
А вы и дальше продолжайте выдергивать цитаты из контекста, забывая о том, КТО и ПОЧЕМУ их говорил.