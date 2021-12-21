КС признал конституционным запрет российских фильмов и телепередач

Большая палата Конституционного Суда Украины приняла решение по делу, возбужденному по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии Конституции отдельных положений статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"Суд признал соответствующими Конституции Украины предписания первого предложения абзаца десятого части второй статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", абзаца четвертого части третьей статьи 15, абзаца четвертого части четвертой статьи 15, части шестой статьи 15, части седьмой статьи 15, части первой статьи 15-1, второе предложение части второй статьи 15-1 закона Украины "О кинематографии", - говорится в сообщении.

В КС объясняют, что эти положения данного закона предусматривают запрет на использование и трансляцию украинскими телерадиоорганизациями аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

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Кроме того, упомянутые положения закона касаются запрета трансляции (демонстрации путем показа каналами вещания) фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, в том числе не содержащих популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий (запрет на эту категорию фильмов распространяется на произведения, произведенные и/или впервые опубликованные после 1 января 2014).

Полный текст решения КС по указанному делу будет обнародован на сайте суда в ближайшее время.