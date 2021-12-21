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КС признал конституционным запрет российских фильмов и телепередач

КС признал конституционным запрет российских фильмов и телепередач

Большая палата Конституционного Суда Украины приняла решение по делу, возбужденному по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии Конституции отдельных положений статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"Суд признал соответствующими Конституции Украины предписания первого предложения абзаца десятого части второй статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", абзаца четвертого части третьей статьи 15, абзаца четвертого части четвертой статьи 15, части шестой статьи 15, части седьмой статьи 15, части первой статьи 15-1, второе предложение части второй статьи 15-1 закона Украины "О кинематографии", - говорится в сообщении.

В КС объясняют, что эти положения данного закона предусматривают запрет на использование и трансляцию украинскими телерадиоорганизациями аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

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Кроме того, упомянутые положения закона касаются запрета трансляции (демонстрации путем показа каналами вещания) фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, в том числе не содержащих популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий (запрет на эту категорию фильмов распространяется на произведения, произведенные и/или впервые опубликованные после 1 января 2014).

Полный текст решения КС по указанному делу будет обнародован на сайте суда в ближайшее время.

Автор: 

кино (1535) КС (2248) телевидение (897)


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Топ комментарии
+35
Т.е., когда Порох ввел запрет на этот биомусор - то он был прав? А хозяин "Сватов", который за это поливал его фекалиями - тупой пистун? Так получается, зелебобики?
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21.12.2021 19:08
+29
И сватов?
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21.12.2021 19:08
+23
Сватов , то есть Скотов - нахер 👍🏼👍🏼👍🏼😀
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21.12.2021 19:16
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Правила форума Совет форумчан
👍👍👍
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21.12.2021 19:07 Ответить
Якраз приватність і є та сфера, де культурні відмінності між народами проявляються найяскравіше, недарма ж після 2014-го виявилось, що навіть переконано проросійські, "Путін-пріді!", кримчани - і ті, розбалувані десятиліттями "нєрусского" побуту, вже не дотягують в очах окупаційної влади до "настоящіх русскіх", а потребують, як казали у Сталіна, "пєрєковкі"… Ясно, що "перековувати" мізки населенню територій, котрі хочеш окупувати, краще до того самого "повномасштабного вторгнення", яким нас невтомно лякають, аніж після: воно й дешевше, і надійніше. Лагідне, у вигляді манної кашки "жіночих історій", вливання реалій і, головне, цінностей російського "глибинного" життя у вуха вчительок і пенсіонерок нашої умовної "Житомирщини", так щоб вони прийняли й засвоїли їх як власні, - одне з облич тої "непомітної війни", яку Кремль веде проти нас тихо, як зграя термітів проти евкаліпта. - Оксана Забужко на DW
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21.12.2021 20:07 Ответить
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21.12.2021 20:15 Ответить
...продовжує окучівать кормовую тєріторію

свічка@svecha62

https://twitter.com/svecha62/status/1473293938454843397 5 ч



Перед тим як зайти путінським танковим військам, наші міста мізки займають війська расєйського інформаційного фронту.

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21.12.2021 22:07 Ответить
И сватов?
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21.12.2021 19:08 Ответить
Сватов , то есть Скотов - нахер 👍🏼👍🏼👍🏼😀
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21.12.2021 19:16 Ответить
Т.е., когда Порох ввел запрет на этот биомусор - то он был прав? А хозяин "Сватов", который за это поливал его фекалиями - тупой пистун? Так получается, зелебобики?
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21.12.2021 19:08 Ответить
Перед выборами ЗЕбилы тут за этих Скотов готовы были все порвать ..гавкали аж пена шла..Сейчас куда то запропастился этот ЗЕбило электорат кловуна
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21.12.2021 20:47 Ответить
Жители Московии (РФ), которые называют себя исконно русскими. От древности до наших дней.
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21.12.2021 19:11 Ответить
На 7 году войны с ********* вдруг прозрели.
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21.12.2021 19:12 Ответить
Прозрели раньше , но Вова ЗелЁнский всё разрешил 😡
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21.12.2021 19:18 Ответить
Щось в лісі здохло ...
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21.12.2021 19:25 Ответить
А шо здохло....Щось знають, чи конституцію тільки перечитали)
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21.12.2021 19:59 Ответить
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21.12.2021 19:33 Ответить
И в космосе тоже. Все это туфта. Хотя, как сказать, вырубить электрику на всегда, как то же жили раньше при каменном веке, аж до феодального, дальше мы не пошли.
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21.12.2021 20:08 Ответить
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21.12.2021 19:58 Ответить
А рекламировать режим лукашенки в "скотах" можно ?
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21.12.2021 20:07 Ответить
КС признал конституционным запрет российских фильмов
а разве в Конституции Украины есть что-то про расейские фильмы?
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21.12.2021 20:17 Ответить
Ти шо ..біл?
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21.12.2021 20:23 Ответить
що,не замітно,що у Шарікова вже давно йде зворотня еволюція..

залишається до останнього лише професійний навик-володіння балалайкою..
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21.12.2021 21:30 Ответить
Спасибо КС до проукраинское и антипутинское решение!!! Теперь со спокойной совестью спалю кинотеатр вместе со зрителями, в котором, не дай Бог, какой-нибудь придурок рискнёт крутить кремлёвское говно, прокремлёвское говно, а также фильмы , в которых кремлёвскую крысу не давят колёсами, не душат верёвкой и не растворяют в соляной кислоте....
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21.12.2021 20:42 Ответить
Скубейчук вчера с довольной лыбой на морде рассказывала как на Г+Г стартует новый сезон Скотов
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21.12.2021 20:44 Ответить
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21.12.2021 20:56 Ответить
А примеры вЯЯликих интеллектуальных творений болотных дикарей можете привести?
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21.12.2021 20:53 Ответить
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21.12.2021 20:54 Ответить
А где можно почитать о запрете Бродского, Стругацких, Чехова, Гоголя, Булгакова? И Вы так и не привели примеров кинематографических шедевров обитателей страны-помойки...ну, хотя бы за последние 30 лет.
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21.12.2021 22:29 Ответить
Я не смотрю кинематограф и телевизор, поэтому обратились не по адресу. Однако это ровным счетом ничего не меняет - моя аргументация не становится слабее, а ваши попытки возразить - уместнее. Сейчас по списку "неугодных лиц" можно привлечь массу актеров старой школы, которые снимались в отличных фильмах советского периода. Впоследствии они вынуждены были подмахивать Кремлю - это не делает им чести, но не всем же быть Ахеджаковой. Однако этот закон позволяет запретить трансляцию этих фильмов. То же самое с литературой.

Кстати, Бродского запретить наши вышиватники уже пытались. Вы просто не в курсе. Он в 1991 году написал очень язвительное стихотворение, приуроченное к объявлению Украиной независимости. Впоследствии он попросил его не включать в сборники. Но тем не менее, его часто цитируют ватные любители "притянуть классика за уши". А наши вышиватные патриоты точно так же пытаются запретить его - лишь на основании того, что человек выразил свое мнение по этому вопросу. Тогда (во времена Ющенко) эта инициатива не прошла. Сейчас - вполне сможет быть принятой. И будет уже поздно, потому что "а шо такоэ? цэ ж нэ наш поэт!"
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21.12.2021 22:42 Ответить
Понятно. Вы не в состоянии назвать хотя бы одно вЯЯликое творение дикарей, которое ну просто никак нельзя запретить. Вы просто своими словами пересказываете визги московитских пропагандонов о жутких биндерафцах-фОшыздах, которые прямо кушать не могут, так хотят растоптать великие культурные достижения сброда, обитающего на просторах страны-помойки. До речи, чи размовляе Пан Мовою?
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21.12.2021 22:51 Ответить
Почему за уши?По моему Бродский в своем говностишке показал всю свою гнилую натуру еврейско-кацапского дегенерата.Украинофобские высеры Булгакова и Чехова тоже всем известны.В общем остались одни Стругацкие и все.Слабовато.
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21.12.2021 23:55 Ответить
Спасибо за еще одну иллюстрацию, демонстрирущую то, до какой деградации может довести бездумная национальная идея, попавшая в руки быдла. Тоже занесу в анналы это высказывание.

PS: у меня такое впечатление, что любое рациональное суждение, помещенное на форуме цензорнета, становится триггером, который инициирует нечто вроде добровольной переписи идиотов. Продолжайте, ребята!
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22.12.2021 00:03 Ответить
Заноси себе в анал всю свою руцкую литературу,которая тут на хрен не упала,и вали лесом,ваторогое.
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22.12.2021 00:06 Ответить
Главное отличие ватных идиотов заключается в том, что они требуют уважения к своему собачему языку, но по факту сами не имеют ума выучить свой язык. Чучело, ты новость прочитай, а потом коментируй.
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21.12.2021 22:40 Ответить
"собачему", "коментируй"... Итого - как минимум две грамматические ошибки на уровне пятого класса. И этот человек пытается рассуждать об уважении к языкам и знании их. Оборот "чучело" прощаю - допускаю, что у автора бликует монитор. Рекомендую отказаться от глянцевых экранов - дешевка. Переходи на матовый, а то опять спалишься случайно
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21.12.2021 22:44 Ответить
Скажите, а для чего Гражданину Украины вообще знать вот это ваше псевдославянское эсперанто? Ну, кроме допроса пленных, разумеется...
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21.12.2021 22:52 Ответить
Замечательный ответ. Пожалуй, возьму его к себе в коллецию, как очень лаконичный маркер психологии вышиватника.

PS: «Сколько языков ты знаешь - столько раз ты человек» (C) А.П.Чехов. Ну, а чем меньше языков ты знаешь - тем больший ты патриот. И вообще - чем меньше культуры тебе доступно, тем ты более "культурен". Впрочем, об этом я сказал в самом первом своем комменте.

Удачи вам, дорогой. Спасибо за чудесную иллюстрацию.
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21.12.2021 23:00 Ответить
Угу. Я свободно владею Английским, на троечку - Испанским, Мовою - нажаль, на рiвнi суржику. Ну, и вот этим вашим эсперанто. А Вы сколько раз человек? Про том, шо русский - не язык, а эсперанто.
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21.12.2021 23:05 Ответить
вы плутаетесь в двух березах и смереке...Суржик - это и есть эсперанто, руський (русский) язык - древнеукраинский, а то, що ви маєте на увазі має назву "російський" (московитський)
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22.12.2021 00:26 Ответить
Ага, "вяликая культура", особенно Скаабеева.

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21.12.2021 20:53 Ответить
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21.12.2021 22:58 Ответить
Да, русские писатели и творческие люди умели смотреть на себя и свою нацию со стороны - объективно критикуя ее. А можете назвать хотя бы одного украинского (современного), который бы был авторитетным и при этом не втоптанным в грязь - за то, что он развенчивал недостатки украинской нации? А? Жду картинки или цитаты.
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21.12.2021 23:02 Ответить
Вы по совковой ограниченности своей не поняли - это о вас. Дословно.
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21.12.2021 23:29 Ответить
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21.12.2021 21:31 Ответить
Розанов, мой милый, циничный и очень противоречивый человек. Не зря его исключили из философского общества. За то, что он говорил и писал о евреях, его сейчас во всем цивилизованном мире посадили бы в тюрьму. И правильно сделали бы. Цитата из Розанова:

Да вы всмотритесь в походку: идёт еврей по улице, сутуловат, стар, грязен. Лапсердак, пейсы; ни на кого в мире не похож! Всем не хочется подать ему руку. "Чесноком пахнет", да и не одним чесноком. Жид вообще "скверно пахнет". Какое-то всемирное "неприличное место"… Идёт какою-то не прямою, не открытою походкою… Трус, робок… Христианин смотрит вслед, и у него вырывается:

- Фу, гадость, и зачем я не могу обойтись без тебя?

А вы и дальше продолжайте выдергивать цитаты из контекста, забывая о том, КТО и ПОЧЕМУ их говорил.
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21.12.2021 22:05 Ответить
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21.12.2021 22:57 Ответить
А баста моргенштейн и всякие гнойные пусть значит поют? Вовик ты уж будь последовательным - всё рашистское запретить значит всё! В том числе и предателей типа повалийки лорки марухи дорна лободы гроссу и всякой другой предательской сволоты. И этому якобы «доктору» комаровскому который в сибирях свои бредовые лекции читает тоже условие поставь - или туда или сюда! Вот тогда будет порядок…и не вздумай сватов и лигу смеха в Украину тащить
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21.12.2021 20:56 Ответить
Подавляющее большинство коментаторов, как и судьи из статьи, за цензуру и против свободы слова. Ну, судьям за это платят. На то они и коррупционеры. А вот комментаторы - просто невежественные идиоты. Попирают одно из базовых прав человека, а они радуются. Цензура никогда не бывает только против "плохих". Она всегда оборачивается против большинства. Её всегда используют бандиты для укрепления своей власти. Ермак всё ещё сидит во главе государства. Где протесты? Не хватило медиа-поддержки, чтобы выковырять предателя. Благодаря цензуре! Что будет при следующем наступлении путина? Ермак дезорганизует оборону и нас попросту сольёт. А вы радуйтесь, шо.
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21.12.2021 22:24 Ответить
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21.12.2021 23:56 Ответить
Фантастические балбесы у нас во власти заседают. Что же, остаётся надеяться, что конец их будет болезненным и трагичным.
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22.12.2021 03:40 Ответить
скотські свати 3акрити сьогодні
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22.12.2021 07:01 Ответить
Сваты всех сезонов закрываются в Украине https://russkieseriali.net/620-svaty-6-sezon.html уже не работает. Сроки не названы, но ситуация на границе запомнится надолго.
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25.01.2022 16:51 Ответить
 
 