КС визнав конституційною заборону російських фільмів і телепередач
Велика палата Конституційного Суду України ухвалила рішення у справі, розпочатій за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції окремих положень статті 6 закону України "Про телебачення і радіомовлення".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.
"Суд визнав такими, що відповідають Конституції України, приписи першого речення абзацу десятого частини другої статті 6 закону України "Про телебачення і радіомовлення", абзацу четвертого частини третьої статті 15, абзацу четвертого частини четвертої статті 15, частини шостої статті 15, частини сьомої статті 15, частини першої статті 15-1, другого речення частини другої статті 15-1 закону України "Про кінематографію", - йдеться в повідомленні.
У КС пояснюють, що ці положення зазначеного закону передбачають заборону на використання і трансляцію українськими телерадіоорганізаціями аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
Крім того, згадані положення закону стосуються заборони трансляції (демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, зокрема й тих, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій (заборона на цю категорію фільмів поширюється на твори, вироблені та/або вперше оприлюднені після 1 січня 2014 року).
Повний текст рішення КС в зазначеній справі буде оприлюднено на сайті суду найближчим часом.
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свічка@svecha62
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Перед тим як зайти путінським танковим військам, наші
містамізки займають війська расєйського інформаційного фронту.
а разве в Конституции Украины есть что-то про расейские фильмы?
залишається до останнього лише професійний навик-володіння балалайкою..
Кстати, Бродского запретить наши вышиватники уже пытались. Вы просто не в курсе. Он в 1991 году написал очень язвительное стихотворение, приуроченное к объявлению Украиной независимости. Впоследствии он попросил его не включать в сборники. Но тем не менее, его часто цитируют ватные любители "притянуть классика за уши". А наши вышиватные патриоты точно так же пытаются запретить его - лишь на основании того, что человек выразил свое мнение по этому вопросу. Тогда (во времена Ющенко) эта инициатива не прошла. Сейчас - вполне сможет быть принятой. И будет уже поздно, потому что "а шо такоэ? цэ ж нэ наш поэт!"
PS: у меня такое впечатление, что любое рациональное суждение, помещенное на форуме цензорнета, становится триггером, который инициирует нечто вроде добровольной переписи идиотов. Продолжайте, ребята!
PS: «Сколько языков ты знаешь - столько раз ты человек» (C) А.П.Чехов. Ну, а чем меньше языков ты знаешь - тем больший ты патриот. И вообще - чем меньше культуры тебе доступно, тем ты более "культурен". Впрочем, об этом я сказал в самом первом своем комменте.
Удачи вам, дорогой. Спасибо за чудесную иллюстрацию.
Да вы всмотритесь в походку: идёт еврей по улице, сутуловат, стар, грязен. Лапсердак, пейсы; ни на кого в мире не похож! Всем не хочется подать ему руку. "Чесноком пахнет", да и не одним чесноком. Жид вообще "скверно пахнет". Какое-то всемирное "неприличное место"… Идёт какою-то не прямою, не открытою походкою… Трус, робок… Христианин смотрит вслед, и у него вырывается:
- Фу, гадость, и зачем я не могу обойтись без тебя?
А вы и дальше продолжайте выдергивать цитаты из контекста, забывая о том, КТО и ПОЧЕМУ их говорил.