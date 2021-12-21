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КС визнав конституційною заборону російських фільмів і телепередач

КС визнав конституційною заборону російських фільмів і телепередач

Велика палата Конституційного Суду України ухвалила рішення у справі, розпочатій за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції окремих положень статті 6 закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"Суд визнав такими, що відповідають Конституції України, приписи першого речення абзацу десятого частини другої статті 6 закону України "Про телебачення і радіомовлення", абзацу четвертого частини третьої статті 15, абзацу четвертого частини четвертої статті 15, частини шостої статті 15, частини сьомої статті 15, частини першої статті 15-1, другого речення частини другої статті 15-1 закону України "Про кінематографію", - йдеться в повідомленні.

У КС пояснюють, що ці положення зазначеного закону передбачають заборону на використання і трансляцію українськими телерадіоорганізаціями аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венеційська комісія підтримала рішення КС відкласти приведення до присяги 2 суддів, яких призначив Зеленський

Крім того, згадані положення закону стосуються заборони трансляції (демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, зокрема й тих, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій (заборона на цю категорію фільмів поширюється на твори, вироблені та/або вперше оприлюднені після 1 січня 2014 року).

Повний текст рішення КС в зазначеній справі буде оприлюднено на сайті суду найближчим часом.

Також читайте: 99 нардепів звернулись до КС щодо можливості подвійного громадянства в Україні, - Совгиря

Автор: 

кіно (961) КС (1427) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+35
Т.е., когда Порох ввел запрет на этот биомусор - то он был прав? А хозяин "Сватов", который за это поливал его фекалиями - тупой пистун? Так получается, зелебобики?
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21.12.2021 19:08
+29
И сватов?
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21.12.2021 19:08
+23
Сватов , то есть Скотов - нахер 👍🏼👍🏼👍🏼😀
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21.12.2021 19:16
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21.12.2021 19:07 Відповісти
Якраз приватність і є та сфера, де культурні відмінності між народами проявляються найяскравіше, недарма ж після 2014-го виявилось, що навіть переконано проросійські, "Путін-пріді!", кримчани - і ті, розбалувані десятиліттями "нєрусского" побуту, вже не дотягують в очах окупаційної влади до "настоящіх русскіх", а потребують, як казали у Сталіна, "пєрєковкі"… Ясно, що "перековувати" мізки населенню територій, котрі хочеш окупувати, краще до того самого "повномасштабного вторгнення", яким нас невтомно лякають, аніж після: воно й дешевше, і надійніше. Лагідне, у вигляді манної кашки "жіночих історій", вливання реалій і, головне, цінностей російського "глибинного" життя у вуха вчительок і пенсіонерок нашої умовної "Житомирщини", так щоб вони прийняли й засвоїли їх як власні, - одне з облич тої "непомітної війни", яку Кремль веде проти нас тихо, як зграя термітів проти евкаліпта. - Оксана Забужко на DW
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21.12.2021 20:07 Відповісти
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21.12.2021 20:15 Відповісти
...продовжує окучівать кормовую тєріторію

свічка@svecha62

https://twitter.com/svecha62/status/1473293938454843397 5 ч



Перед тим як зайти путінським танковим військам, наші міста мізки займають війська расєйського інформаційного фронту.

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21.12.2021 22:07 Відповісти
И сватов?
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21.12.2021 19:08 Відповісти
Сватов , то есть Скотов - нахер 👍🏼👍🏼👍🏼😀
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21.12.2021 19:16 Відповісти
Т.е., когда Порох ввел запрет на этот биомусор - то он был прав? А хозяин "Сватов", который за это поливал его фекалиями - тупой пистун? Так получается, зелебобики?
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21.12.2021 19:08 Відповісти
Перед выборами ЗЕбилы тут за этих Скотов готовы были все порвать ..гавкали аж пена шла..Сейчас куда то запропастился этот ЗЕбило электорат кловуна
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21.12.2021 20:47 Відповісти
Жители Московии (РФ), которые называют себя исконно русскими. От древности до наших дней.
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21.12.2021 19:11 Відповісти
На 7 году войны с ********* вдруг прозрели.
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21.12.2021 19:12 Відповісти
Прозрели раньше , но Вова ЗелЁнский всё разрешил 😡
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21.12.2021 19:18 Відповісти
Щось в лісі здохло ...
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21.12.2021 19:25 Відповісти
А шо здохло....Щось знають, чи конституцію тільки перечитали)
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21.12.2021 19:59 Відповісти
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21.12.2021 19:33 Відповісти
И в космосе тоже. Все это туфта. Хотя, как сказать, вырубить электрику на всегда, как то же жили раньше при каменном веке, аж до феодального, дальше мы не пошли.
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21.12.2021 20:08 Відповісти
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21.12.2021 19:58 Відповісти
А рекламировать режим лукашенки в "скотах" можно ?
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21.12.2021 20:07 Відповісти
КС признал конституционным запрет российских фильмов
а разве в Конституции Украины есть что-то про расейские фильмы?
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21.12.2021 20:17 Відповісти
Ти шо ..біл?
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21.12.2021 20:23 Відповісти
що,не замітно,що у Шарікова вже давно йде зворотня еволюція..

залишається до останнього лише професійний навик-володіння балалайкою..
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21.12.2021 21:30 Відповісти
Спасибо КС до проукраинское и антипутинское решение!!! Теперь со спокойной совестью спалю кинотеатр вместе со зрителями, в котором, не дай Бог, какой-нибудь придурок рискнёт крутить кремлёвское говно, прокремлёвское говно, а также фильмы , в которых кремлёвскую крысу не давят колёсами, не душат верёвкой и не растворяют в соляной кислоте....
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21.12.2021 20:42 Відповісти
Скубейчук вчера с довольной лыбой на морде рассказывала как на Г+Г стартует новый сезон Скотов
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21.12.2021 20:44 Відповісти
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21.12.2021 20:56 Відповісти
А примеры вЯЯликих интеллектуальных творений болотных дикарей можете привести?
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21.12.2021 20:53 Відповісти
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21.12.2021 20:54 Відповісти
А где можно почитать о запрете Бродского, Стругацких, Чехова, Гоголя, Булгакова? И Вы так и не привели примеров кинематографических шедевров обитателей страны-помойки...ну, хотя бы за последние 30 лет.
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21.12.2021 22:29 Відповісти
Я не смотрю кинематограф и телевизор, поэтому обратились не по адресу. Однако это ровным счетом ничего не меняет - моя аргументация не становится слабее, а ваши попытки возразить - уместнее. Сейчас по списку "неугодных лиц" можно привлечь массу актеров старой школы, которые снимались в отличных фильмах советского периода. Впоследствии они вынуждены были подмахивать Кремлю - это не делает им чести, но не всем же быть Ахеджаковой. Однако этот закон позволяет запретить трансляцию этих фильмов. То же самое с литературой.

Кстати, Бродского запретить наши вышиватники уже пытались. Вы просто не в курсе. Он в 1991 году написал очень язвительное стихотворение, приуроченное к объявлению Украиной независимости. Впоследствии он попросил его не включать в сборники. Но тем не менее, его часто цитируют ватные любители "притянуть классика за уши". А наши вышиватные патриоты точно так же пытаются запретить его - лишь на основании того, что человек выразил свое мнение по этому вопросу. Тогда (во времена Ющенко) эта инициатива не прошла. Сейчас - вполне сможет быть принятой. И будет уже поздно, потому что "а шо такоэ? цэ ж нэ наш поэт!"
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21.12.2021 22:42 Відповісти
Понятно. Вы не в состоянии назвать хотя бы одно вЯЯликое творение дикарей, которое ну просто никак нельзя запретить. Вы просто своими словами пересказываете визги московитских пропагандонов о жутких биндерафцах-фОшыздах, которые прямо кушать не могут, так хотят растоптать великие культурные достижения сброда, обитающего на просторах страны-помойки. До речи, чи размовляе Пан Мовою?
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21.12.2021 22:51 Відповісти
Почему за уши?По моему Бродский в своем говностишке показал всю свою гнилую натуру еврейско-кацапского дегенерата.Украинофобские высеры Булгакова и Чехова тоже всем известны.В общем остались одни Стругацкие и все.Слабовато.
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21.12.2021 23:55 Відповісти
Спасибо за еще одну иллюстрацию, демонстрирущую то, до какой деградации может довести бездумная национальная идея, попавшая в руки быдла. Тоже занесу в анналы это высказывание.

PS: у меня такое впечатление, что любое рациональное суждение, помещенное на форуме цензорнета, становится триггером, который инициирует нечто вроде добровольной переписи идиотов. Продолжайте, ребята!
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22.12.2021 00:03 Відповісти
Заноси себе в анал всю свою руцкую литературу,которая тут на хрен не упала,и вали лесом,ваторогое.
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22.12.2021 00:06 Відповісти
Главное отличие ватных идиотов заключается в том, что они требуют уважения к своему собачему языку, но по факту сами не имеют ума выучить свой язык. Чучело, ты новость прочитай, а потом коментируй.
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21.12.2021 22:40 Відповісти
"собачему", "коментируй"... Итого - как минимум две грамматические ошибки на уровне пятого класса. И этот человек пытается рассуждать об уважении к языкам и знании их. Оборот "чучело" прощаю - допускаю, что у автора бликует монитор. Рекомендую отказаться от глянцевых экранов - дешевка. Переходи на матовый, а то опять спалишься случайно
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21.12.2021 22:44 Відповісти
Скажите, а для чего Гражданину Украины вообще знать вот это ваше псевдославянское эсперанто? Ну, кроме допроса пленных, разумеется...
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21.12.2021 22:52 Відповісти
Замечательный ответ. Пожалуй, возьму его к себе в коллецию, как очень лаконичный маркер психологии вышиватника.

PS: «Сколько языков ты знаешь - столько раз ты человек» (C) А.П.Чехов. Ну, а чем меньше языков ты знаешь - тем больший ты патриот. И вообще - чем меньше культуры тебе доступно, тем ты более "культурен". Впрочем, об этом я сказал в самом первом своем комменте.

Удачи вам, дорогой. Спасибо за чудесную иллюстрацию.
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21.12.2021 23:00 Відповісти
Угу. Я свободно владею Английским, на троечку - Испанским, Мовою - нажаль, на рiвнi суржику. Ну, и вот этим вашим эсперанто. А Вы сколько раз человек? Про том, шо русский - не язык, а эсперанто.
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21.12.2021 23:05 Відповісти
вы плутаетесь в двух березах и смереке...Суржик - это и есть эсперанто, руський (русский) язык - древнеукраинский, а то, що ви маєте на увазі має назву "російський" (московитський)
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22.12.2021 00:26 Відповісти
Ага, "вяликая культура", особенно Скаабеева.

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21.12.2021 20:53 Відповісти
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21.12.2021 22:58 Відповісти
Да, русские писатели и творческие люди умели смотреть на себя и свою нацию со стороны - объективно критикуя ее. А можете назвать хотя бы одного украинского (современного), который бы был авторитетным и при этом не втоптанным в грязь - за то, что он развенчивал недостатки украинской нации? А? Жду картинки или цитаты.
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21.12.2021 23:02 Відповісти
Вы по совковой ограниченности своей не поняли - это о вас. Дословно.
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21.12.2021 23:29 Відповісти
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21.12.2021 21:31 Відповісти
Розанов, мой милый, циничный и очень противоречивый человек. Не зря его исключили из философского общества. За то, что он говорил и писал о евреях, его сейчас во всем цивилизованном мире посадили бы в тюрьму. И правильно сделали бы. Цитата из Розанова:

Да вы всмотритесь в походку: идёт еврей по улице, сутуловат, стар, грязен. Лапсердак, пейсы; ни на кого в мире не похож! Всем не хочется подать ему руку. "Чесноком пахнет", да и не одним чесноком. Жид вообще "скверно пахнет". Какое-то всемирное "неприличное место"… Идёт какою-то не прямою, не открытою походкою… Трус, робок… Христианин смотрит вслед, и у него вырывается:

- Фу, гадость, и зачем я не могу обойтись без тебя?

А вы и дальше продолжайте выдергивать цитаты из контекста, забывая о том, КТО и ПОЧЕМУ их говорил.
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21.12.2021 22:05 Відповісти
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21.12.2021 22:57 Відповісти
А баста моргенштейн и всякие гнойные пусть значит поют? Вовик ты уж будь последовательным - всё рашистское запретить значит всё! В том числе и предателей типа повалийки лорки марухи дорна лободы гроссу и всякой другой предательской сволоты. И этому якобы «доктору» комаровскому который в сибирях свои бредовые лекции читает тоже условие поставь - или туда или сюда! Вот тогда будет порядок…и не вздумай сватов и лигу смеха в Украину тащить
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21.12.2021 20:56 Відповісти
Подавляющее большинство коментаторов, как и судьи из статьи, за цензуру и против свободы слова. Ну, судьям за это платят. На то они и коррупционеры. А вот комментаторы - просто невежественные идиоты. Попирают одно из базовых прав человека, а они радуются. Цензура никогда не бывает только против "плохих". Она всегда оборачивается против большинства. Её всегда используют бандиты для укрепления своей власти. Ермак всё ещё сидит во главе государства. Где протесты? Не хватило медиа-поддержки, чтобы выковырять предателя. Благодаря цензуре! Что будет при следующем наступлении путина? Ермак дезорганизует оборону и нас попросту сольёт. А вы радуйтесь, шо.
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21.12.2021 22:24 Відповісти
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21.12.2021 23:56 Відповісти
Фантастические балбесы у нас во власти заседают. Что же, остаётся надеяться, что конец их будет болезненным и трагичным.
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22.12.2021 03:40 Відповісти
скотські свати 3акрити сьогодні
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22.12.2021 07:01 Відповісти
Сваты всех сезонов закрываются в Украине https://russkieseriali.net/620-svaty-6-sezon.html уже не работает. Сроки не названы, но ситуация на границе запомнится надолго.
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25.01.2022 16:51 Відповісти
 
 