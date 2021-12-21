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Зеленский и Ермак все же сорвали назначение руководителя САП, - Шабунин

Зеленский и Ермак все же сорвали назначение руководителя САП, - Шабунин

Контролируемые Банковой члены комиссии по отбору руководителя САП отказались утвердить ими проставленные и лично объявленные баллы.

Об этом пишет в телеграмме глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сделано это показательным, подчеркнуто беспредельным способом. Чтобы у наших Западных союзников не осталось сомнений, что Зеленский и Ермак плюнули им в лицо", - считает Шабунин.

Он подчеркнул, что пять из шести членов комиссии от парламента не дали голоса за финальное решение. Это глава комиссии Коваль (За Будущее), Романюк (Доверие), Бусол (За Будущее), Соболь (Слуга Народа) и Гуджал (ОПЗЖ).

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"В конце концов Коваль зачитала проект решения комиссии, по которому победил догонявший Татарова детектив НАБУ Клименко. Однако контролируемые Зеленским/Ермаком члены комиссии не дали голоса за формальное решение, после которого страна получила бы руководителя САП, конкурс на которого длится уже более года", – отметил Шабунин.

По его мнению, даже если члены комиссии соберутся завтра – это ничего не изменит.

"Клименко является победителем конкурса, и это означает, что Банковая собирается сорвать конкурс. Решение ОАСК накануне точно не случайно и писалось на Банковой", - добавил Шабунин.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) конкурс (1142) Шабунин Виталий (535) САП (2062) Ермак Андрей (1259) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+53
Я і не сумнівалась.
Зеленський набрехав Байдену в очі.
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21.12.2021 19:37
+46
Похрін на шабуніна. Зе-рмаки свідомо нищать західну підтримку України.
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21.12.2021 19:37
+46
https://www.youtube.com/channel/UCV0ZrOPCKzqx36rRiPHkwFg

https://www.youtube.com/channel/UCV0ZrOPCKzqx36rRiPHkwFg Віталій Портников https://www.youtube.com/post/UgkxySqqlD60SwjfBdXh2PLtqFs1Jfr1K6lW 1 час назад

Запитання моє адресується не тим людям, які розуміють, яка мерзота твориться навколо і які вже думають про Україну після Зеленського - тобто про те, що залишиться від України після Зеленського. Моє запитання до "слуг народу" - депутатів, чиновників, попутників, огидних пропагандистів. Ви що, і справді не розумієте, що відрізняє вас від "пацанів" із Партії регіонів - тих, кому вдалося втриматися на плаву, якщо не у політиці, так у бізнесі? Вони були представниками могутніх кланів із величезним майном, із величезними зв'язками у правоохоронній системі. Вони могли відкупитися та домовитися. А ви - ніхто і ніщо, випадкові люди, які витягли свій щасливий квиток лише тому, що гигикали на дурних концертах, на сцені чи у глядацькій залі. Ви що, не розумієте, що будь-який наступний режим вас наздоганятиме просто із задоволення. Просто тому, що розслідування ваших справ нікому нічим не загрожуватиме, а лише зміцнюватиме у населення почуття справедливості, яке так вигідно експлуатувати. Ви, а не Порошенко, будете фігурантами, які доведуть як нова влада вміє добиватися справедливості, яка у нас чудова чесна судова система і як ніхто не втече від відповідальності. І подітися вам не буде куди. Вас не прикриють серйозні люди в Україні, а у Росії, як того ж Олійника, на вас ніхто не чекає. Якщо ви не здатні в силу певних інтелектуальних та моральних здібностей подумати про майбутнє країни, в якій ви живете, так подумайте просто про себе, про своє власне майбутнє, майбутнє ваших сімей, про те, що скажуть вам ваші діти через роки, коли дізнаються що ви були учасниками цього підлого балагану. Про те, як пройде ваше подальше життя після того, як карета перетвориться на гарбуз - а вона перетвориться, це я вам обіцяю. Вам просто потрібно рятуватися.

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21.12.2021 19:51
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Шабунин прямо эволюционирует... а то с сентября было "коварный татаров блокнул конкурс", "татаров и венидиктова сорвали конкурс, президент должен разобраться", "коварный татаров за спиной Зеленского вновь сорвал конкурс через своих людей" и в таком духе... но эволюция! закончилось все закономерно "Зеленский и Ермак". какой обучаемый журналист!
Ткач из УП например наоборот деградировал, последние 2 суток у ся на фб вроде как бухое строчит ересь насчет политических преследований Пороха... интересно если ермак захочет вырват ему пару зубов без наркоза кто поможет Мише? если журналист доволен политическим гонениям от власти значит он готов, что в кулуараз ВР ему принесут швабру и попросят "испольнить" на камеру) ведь это тоже самое по сути) если можно трамбоавать лидера опозиции, то какогото журналюгу и подавно) но Миша НЕ эволюционировал)
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21.12.2021 23:09 Ответить
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