Зеленский и Ермак все же сорвали назначение руководителя САП, - Шабунин

Контролируемые Банковой члены комиссии по отбору руководителя САП отказались утвердить ими проставленные и лично объявленные баллы.

Об этом пишет в телеграмме глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сделано это показательным, подчеркнуто беспредельным способом. Чтобы у наших Западных союзников не осталось сомнений, что Зеленский и Ермак плюнули им в лицо", - считает Шабунин.

Он подчеркнул, что пять из шести членов комиссии от парламента не дали голоса за финальное решение. Это глава комиссии Коваль (За Будущее), Романюк (Доверие), Бусол (За Будущее), Соболь (Слуга Народа) и Гуджал (ОПЗЖ).

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"В конце концов Коваль зачитала проект решения комиссии, по которому победил догонявший Татарова детектив НАБУ Клименко. Однако контролируемые Зеленским/Ермаком члены комиссии не дали голоса за формальное решение, после которого страна получила бы руководителя САП, конкурс на которого длится уже более года", – отметил Шабунин.

По его мнению, даже если члены комиссии соберутся завтра – это ничего не изменит.

"Клименко является победителем конкурса, и это означает, что Банковая собирается сорвать конкурс. Решение ОАСК накануне точно не случайно и писалось на Банковой", - добавил Шабунин.